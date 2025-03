Dentro de los Premios Oscar 2025: Lo que no viste en la televisión

By Lindsey Bahr Monday, March 3, 2025 8:53PM











Cynthia Erivo, izquierda, y Kieran Culkin entre el público en los premios Oscar el domingo 2 de marzo de 2025 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. AP Foto/Chris Pizzello

LOS ÁNGELES -- Lo que se ve en la transmisión de televisión es solo una parte de la historia de los Oscar. Hay todo un mundo de acción entre las pausas a comerciales y en el bar del vestíbulo del Teatro Dolby, donde los nominados y ganadores se reúnen, se compadecen y celebran. A continuación, una crónica de lo que no se vio en pantalla: Reglas para la ceremonia Nick Offerman, el locutor de los Oscar, se tomó un momento en el escenario para recordarle a la gente que mantuviera sus discursos cortos y prestara atención a la cuenta regresiva para retirarse del escenario. Cuando comenzó a sonar la música para que se fuera él, se hizo el indignado: "Soy el locutor, anuncio el espectáculo. ¡No puedes empezar el espectáculo sin mí!" Apoyo para Wicked Claro, todos en el Dolby estaban de pie después del popurrí de Cynthia Erivo y Ariana Grande, pero Jeff Goldblum y Bowen Yang parecían los más emocionados de la multitud. Un cameo de Sandman Un hombre con una sudadera de color turquesa brillante es escoltado al Dolby, cerca del escenario. Era Adam Sandler, justo detrás de Da'Vine Joy Randolph, quien se rio con sus chistes contra Conan O'Brien. Pronto, las cámaras ocuparon lo siguieron y él saludó a decenas de personas al salir del teatro, incluyendo al astro de 'A Complete Unknown' a quien saludó con un efusivo "¡Chalamet!". Emma Stone anima a Kieran Culkin Emma Stone fue la primera en saltar, literalmente, de su asiento para aplaudir la victoria de Kieran Culkin. Diez minutos después, Stone corrió al bar después del premio al mejor actor de reparto con su esposo Dave McCary y Jack Antonoff. Stone, productora de 'A Real Pain' ('Un dolor real'), estaba celebrando la victoria de Culkin y deleitando a Antoff con la historia de cómo trató de abandonar la película dos semanas antes del rodaje. "Literalmente me subí al avión", dijo sobre llevarlo a él, a su esposa y a sus hijos a Polonia. "Jesse iba a asesinarlo. Estoy muy orgullosa de él. Es un pequeño (improperio). Está tan loco. Quiero pegarle y estoy muy orgullosa de él". Culkin le atribuyó a Stone el mérito de "engañar a la mente de los Jedi" para que lo hiciera. Los rusos optan por el vodka Inmediatamente después de que Culkin ganara, el nominado de 'Anora', Yura Borisov, se dirigió al bar del vestíbulo con su coprotagonista Mark Eydelshteyn. El camarero buscó una botella de champán, pero Borisov lo detuvo. "¿Podemos tomar algunos tragos?", preguntó. Podría, le dijeron. ¿Lo que pidieron? Vodka, sin hielo. Pláticas en el vestíbulo La estrella de 'Ainda estou aquí' ('Aún estoy aquí'), Fernanda Torres, tomó una mezcla de frutos secos para comer y conversó con alguien en español. Cerca de allí, Miles Teller eligió el mismo bocadillo, junto con una cerveza. Él y su esposa se apoderaron de una mesa alta. Sebastian Stan habló con la presidenta de Universal, Donna Langley, mientras que al otro lado las estrellas de 'Nickel Boys', Ethan Herisse y Brandon Wilson, estaban embelesados viendo la actuación de Lisa, Doja Cat y Raye en honor a James Bond. Ariana Grande aplaude a Zoe Saldaña Zoe Saldaña recibió una ovación de pie cuando se pronunció su nombre, naturalmente, pero solo Grande saltó a aplaudir al final de su lloroso discurso. Grande luego se volvió hacia Selena Gomez, sentada detrás de ella, y las dos se abrazaron por un momento. En el piso durante la siguiente pausa comercial, Torres atendió una llamada telefónica, Elle Fanning habló con Marlee Matlin y Colman Domingo posó para las fotos. Cuando faltaban 25 segundos para que se reanudara el espectáculo, Stone y Demi Moore terminaron su charla. ¿Un momento Kendall Roy? Jeremy Strong parecía un poco taciturno cerca del bar del vestíbulo, de pie junto a su esposa, que tenía la mano en su hombro de una manera reconfortante. Su ánimo pareció elevarse cuando alguien se detuvo a charlar. Por otra parte, el cineasta de 'Nickel Boys', RaMell Ross estaba rodeado de personas que le ponían atención. Impresionado por una leyenda del rock Colman Domingo era el más emocionado al ver a Mick Jagger. Las estrellas pop también tenían sus fans. Andrew Garfield corrió hacia Ariana Grande para darle un abrazo durante una pausa comercial. El humor negro de Brady Corbet El cineasta de 'The Brutalist', Brady Corbet, estaba en una profunda conversación con Emily Mortimer. Cerca de allí, Dennis Quaid estaba feliz de encontrar una botella de agua fría para beber, y Stone corrió a abrazar a Adrien Brody, que se reía con su hermano de 'The Brutalist' Alessandro Nivola. Stone luego se acercó a Margaret Qualley, mientras el cineasta de 'Wicked' Jon M. Chu miraba el homenaje a los bomberos de Los Ángeles en una pantalla. Corbet saludó a algunas personas cerca del bar, gritando entre risas: "¡Lo estamos matando, es una barrida! Simplemente sumando uno a uno". Esto sucedió antes de que efectivamente ganaran el premio a mejor cinematografía y banda sonora. De vuelta en el teatro, mientras se avecinaban los grandes premios, Queen Latifah continuó bailando fuera del escenario mientras muchos en la audiencia la vitoreaban, como Domingo. Durante la pausa a comerciales, Felicity Jones conversó con Garfield y Sandler regresó al teatro, esta vez con un esmoquin. Un buen hombre Recién salido de su victoria como mejor actor, Brody se dirigió directamente a su compañero nominado Timothée Chalamet. Se abrazaron varias veces y conversaron durante toda la pausa comercial, deteniéndose solo para posar para una foto con Domingo y Sebastian Stan. Chalamet estuvo cerca de ganar el Oscar y usurpar el título de ganador del premio al mejor actor más joven que todavía ostenta Brody. A las fiestas Después de que terminó la gala, las estrellas se quedaron por un rato. Varios fueron a abrazar a Demi Moore, incluidas Grande y Elle Fanning, después de su derrota como mejor actriz. Chalamet charlaba con Ethan Slater, abrazó a su compañera de reparto Monica Barbaro y abrazó a su hermana, Pauline. Grande y Slater se tomaron de la mano al salir de la habitación mientras él también intentaba ayudarla con su vestido. Laura Dern e Isabella Rossellini también se fueron juntas, y Chalamet salió de la mano de su madre, mientras seguían a Kylie Jenner al retirarse. Alguien detuvo a Chalamet para decirle "te lo merecías". Él le agradeció, se tomó una selfie y dijo: "Que tengas una linda noche". Luego tomó a Jenner por la cintura, por detrás, y se besaron un par de veces. La ceremonia había terminado, pero la fiesta apenas estaba por empezar. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

