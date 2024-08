Departamento de Justicia de EEUU demanda a TikTok por supuestamente recopilar datos de niños

By HALELUYA HADERO Saturday, August 3, 2024 12:44AM











El ícono de TikTok, una aplicación para compartir videos, vista desde un teléfono inteligente, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (Foto AP/Matt Slocum, Archivo)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos entabló una demanda contra TikTok el viernes, en la que acusa a la empresa de violar la legislación vigente que regula la privacidad de los menores en el ámbito digital y de incumplir un acuerdo que había alcanzado con otra dependencia gubernamental. La demanda, interpuesta junto con la Comisión Federal de Comercio en una corte federal de California, se produce en un momento en que Estados Unidos y la popular empresa tecnológica están inmersos en otra batalla legal que determinará si TikTok seguirá operando en el país, o cómo lo hará. La demanda se basa en señalamientos de que TikTok, una plataforma popular entre los usuarios jóvenes, y su empresa matriz ByteDance, con sede en China, violaron una ley federal que exige que las aplicaciones y sitios web orientados a los menores obtengan el consentimiento de los padres antes de recopilar información personal de menores de 13 años. La parte demandante también afirma que las empresas no atendieron las peticiones de los padres que querían que se eliminaran las cuentas de sus hijos, y optaron por no eliminar las cuentas incluso cuando las empresas sabían que pertenecían a niños menores de 13 años. "Esta acción es necesaria para evitar que la parte acusada, que ha reincidido y opera a gran escala, recopile y utilice información privada de niños pequeños sin el consentimiento ni el control de sus padres", dijo en un comunicado Brian M. Boynton, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia. TikTok dijo que discrepaba con las acusaciones, "muchas de las cuales se relacionan con sucesos y prácticas pasadas que son inexactas o ya han sido modificadas". "Ofrecemos experiencias apropiadas para la edad de los usuarios bajo fuertes restricciones, eliminamos proactivamente a usuarios que sospechamos pudieran ser menores de edad y hemos tomado la iniciativa de introducir características como límites predeterminados al tiempo que los usuarios pasan en la aplicación, Family Pairing (un medio que permite que los padres y tutores de los menores de edad configuren la seguridad de la aplicación según su criterio), y medidas adicionales para proteger la privacidad de los menores", dijo la compañía en un comunicado.

