DeSantis promueve a su esposa para ser la próxima gobernadora de Florida

By KATE PAYNE Monday, February 24, 2025 9:33PM











El gobernador de Florida, Ron DeSantis, observa a su esposa Casey DeSantis durante un evento de campaña, el 2 de junio de 2023, en Bluffton, Carolina del Sur. AP Foto/Meg Kinnard, Archivo

TALLAHASSEE, Florida, EE.UU. -- A medida que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se acerca al final de su segundo mandato, se ha dado a la tarea de promover a su posible sucesora en 2026: su esposa, Casey DeSantis. Además, ha aprovechado la ocasión para arremeter contra el favorito del presidente Donald Trump para ser el próximo gobernador. DeSantis calificó el lunes a su esposa como una firme conservadora que continuaría su legado y argumentó que la primera dama del estado podría atraer incluso a más votantes que él. DeSantis obtuvo la reelección en 2022 con un triunfo dominante por casi 20 puntos porcentuales. "Ella es alguien que tiene, creo, las agallas y dedicación a los principios conservadores", dijo DeSantis sobre su esposa. "Cualquier cosa que hemos logrado, ella podría llevarla al siguiente nivel". Días antes, Trump expresó su predilección por el representante federal Byron Donalds, quien ha sido un destacado defensor de Trump durante su campaña. "Hemos logrado victorias en Florida," dijo DeSantis el lunes. "Un tipo como Byron, simplemente no ha sido parte de ninguna de las victorias que hemos conseguido aquí sobre la izquierda en estos últimos años". Los comentarios de DeSantis abren la puerta a un posible enfrentamiento entre el gobernador y el presidente que lo derrotó contundentemente el año pasado en la disputa por la nominación presidencial republicana. DeSantis, quien tiene un límite de mandato, podría postularse nuevamente a la presidencia en 2028 y ha trabajado para reconstruir su relación con Trump. Las aspiraciones de la primera dama del estado han desatado rumores en Tallahassee durante algún tiempo. Estas voces han ido en aumento en las últimas semanas, a medida que se incrementan las tensiones entre el gobernador y los aliados de Trump en la Legislatura de Florida. "Byron Donalds sería un gobernador en verdad grande y poderoso para Florida y, si decide postularse, tendrá mi respaldo total y absoluto", escribió Trump el jueves en redes sociales. La oficina de Donalds no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. En un discurso la semana pasada ante la Conferencia de Acción Política Conservadora, después de la publicación de Trump, y dijo que "estén atentos" sobre sus futuros planes. El exrepresentante federal Matt Gaetz, otro firme aliado de Trump, criticó los comentarios de DeSantis en una publicación en la red social X. "Me duele ver esto", dijo Gaetz. "Gobernador DeSantis, ¿no recuerdas cuando tú, (Donalds) y yo trabajamos en conjunto para que fueras elegido en 2018? Literalmente fuimos tu equipo de preparación para el debate". ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.