Un desfile del Carnaval de Brasil presentará la historia de una mujer trans

Vanessa Alves, de 60 años, una mujer transgénero, practica antes del inicio de una clase de samba para el desfile de Carnaval en Río de Janeiro, el miércoles 5 de febrero de 2025. AP Foto/Silvia Izquierdo

RÍO DE JANEIRO -- Un desfile del Carnaval en Río de Janeiro presentará la historia de una mujer trans que casi fue quemada en la hoguera en el siglo XVI, destacando la violencia continua contra las personas trans en Brasil, que tiene la tasa de homicidios contra este grupo de la población más alta del mundo. Nacida como Francisco Manicongo en lo que entonces se conocía como el Reino del Kongo, Xica Manicongo fue capturada y esclavizada en el estado de Bahía, en el noreste de Brasil. Las autoridades de la Inquisición portuguesa la amenazaron con la ejecución por vestirse de mujer y tener relaciones con personas del mismo sexo, prácticas que la Iglesia católica consideraba heréticas. Para evitar la muerte, aceptó usar ropa de hombre y utilizar su nombre masculino de nacimiento, negando así su identidad. Fue rebautizada como Xica en 2010 en un esfuerzo por corregir los errores del pasado. El desfile, programado para la noche del martes, cuatro días después de que el Carnaval comience oficialmente, es creación de Paraiso do Tuiuti, una de las 12 escuelas de samba de primer nivel de Río de Janeiro que compiten en el icónico Sambódromo. Tuiuti espera que la historia de Manicongo deslumbre a millones de espectadores que la verán desde las gradas y sus hogares, y sirva como un llamado de atención. Jack Vasconcelos, director de Carnaval de Tuiuti y creador del tema, dijo que quería dar a las generaciones más jóvenes de mujeres trans un sentido de pertenencia a la historia. "Ellas merecen aparecer en televisión, aparecer ante el mundo entero, no solo en las estadísticas de homicidios. Son mujeres que producen. Son legisladoras, son maestras, son artistas", afirmó Vasconcelos. "No son personas al margen de lo que ha sucedido en el mundo y lo que está sucediendo ahora". Una reparación histórica Desde que Tuiuti adoptó la propuesta de Vasconcelos, los cientos de miembros de la escuela han estado preparándose para su actuación. Al igual que otros desfiles, el espectáculo contará con trajes de lentejuelas y carrozas elaboradas. Una de sus innovaciones es una sección compuesta exclusivamente por mujeres trans. "Es una reparación histórica", dijo Alessandra Salazary, quien ha estado asistiendo a ensayos semanales durante los últimos meses. "Paraiso do Tuiuti nos está dando la oportunidad de ser estrellas frente a las cámaras. Esto es muy especial para nosotras y realmente quedará en la historia". El desfile contará con otras figuras notables, incluidas las primeras legisladoras trans de Brasil, Duda Salabert y Erika Hilton; la legisladora del estado de Río de Janeiro, Dani Balbi, y Bruna Benevides, quien dirige el grupo de derechos trans de Brasil, Antra. Benevides se identifica como "travesti", un término que se refiere a una identidad específica de América Latina que los activistas dicen que es reclamado por personas asignadas al género masculino al nacer, pero que experimentan el género femenino y deben ser tratadas como tales. Ella y Tuiuti afirman que Manicongo también era una travesti. El espectro de la violencia La violencia que enfrentó Manicongo hace cinco siglos no ha desaparecido. Brasil sigue siendo el país más mortal del mundo para las personas trans, con 106 asesinatos el año pasado, según Transgender Europe, una red de organizaciones sin fines de lucro que rastrea los datos. Fue el 17vo año consecutivo en que Brasil ostenta esta sombría distinción. Tales estadísticas son al menos parcialmente impulsadas por la mala información en otros lugares y la activa red de defensores de Brasil, pero los expertos coinciden en que la transfobia es ubicua. Durante las elecciones locales del año pasado, los candidatos trans fueron atacados con amenazas de muerte y las personas trans continúan luchando por conseguir empleos o asegurar lugares donde vivir. Enviando un mensaje político Benevides ha estado trabajando con Tuiuti para proporcionar oportunidades a mujeres trans y travestis. Durante meses, ha organizado dos clases: una de samba, para que puedan trabajar como bailarinas profesionales, y otra de diseño de vestuario. El desfile ha sido una oportunidad para fortalecer los lazos entre las comunidades de samba y trans, al tiempo que transmite un mensaje político, dijo Benevides. "Estamos viendo una fuerte agenda anti-trans en el mundo que intenta revertir nuestros derechos, ataques directos, ataques políticamente motivados contra nuestra existencia", afirmó. Los desfiles de las escuelas de samba a menudo hacen declaraciones políticas. El año pasado, Tuiuti contó la historia de João Cndido, quien lideró una revuelta en 1910 contra el uso de látigos en la Marina brasileña. Fue torturado y expulsado de la Armada. Vasconcelos dijo en ese momento que eligió el tema porque restos de la violencia de la esclavitud persisten hasta el día de hoy. Un mes después del Carnaval del año pasado, la fiscalía pública federal de Brasil reforzó sus demandas de reparaciones financieras a la familia de Cndido. El Carnaval de Río -visto por millones en transmisiones de televisión locales y nacionales- puede generar diálogo y tener un impacto, de acuerdo con Fátima Costa de Lima, investigadora de Carnaval y profesora de artes escénicas en la Universidad Estatal de Santa Catarina. "El Carnaval es un gran megáfono que anima a la sociedad brasileña a discutir algo que a menudo se mantiene fuera de la mesa", afirmó Costa de Lima. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

