Detectan segundo tipo de gripe aviar en vacas lecheras de EEUU

Vacas lecheras en un campo afuera de un establo de ordeño en la instalación del Centro Nacional de Enfermedades en Animales del Departamento de Agricultura, en Ames, Iowa AP Foto/Charlie Neibergall

Un tipo de gripe aviar distinto a la versión que se ha propagado en rebaños de Estados Unidos desde el año pasado fue detectado entre las vacas lecheras de Nevada, informaron el miércoles funcionarios del Departamento de Agricultura. La detección indica que formas distintas del virus conocido como Tipo A H5N1 han pasado de aves silvestres a ganado bovino por lo menos dos veces. Los expertos señalaron que esto plantea nuevas preguntas sobre la extensión más amplia y la dificultad de controlar las infecciones en animales y las personas que trabajan con ellos. "Siempre pensé que la transmisión de un ave a una vaca era un evento muy raro. Parece que es posible que no sea el caso", dijo Richard Webby, experto en influenza del Hospital de Investigación Infantil St. Jude. Una versión del virus de la gripe aviar H5N1 conocida como B3.13 fue confirmada en marzo después de que se detectó en el ganado bovino a finales de 2023, explicaron los científicos. Ha infectado a más de 950 rebaños en 16 estados. La nueva versión, conocida como D1.1, fue confirmada en las vacas lecheras de Nevada el viernes, según el Departamento de Agricultura. Fue detectada en leche recolectada como parte de un programa de vigilancia lanzado en diciembre. "Ahora sabemos por qué es realmente importante realizar pruebas y continuar con las pruebas", dijo Angela Rasmussen, experta en virus de la Universidad de Saskatchewan en Canadá, quien ayudó a identificar el primer contagio. La versión D1.1 del virus fue el tipo vinculado a la primera muerte de un humano en Estados Unidos relacionada con la gripe aviar y a un caso de enfermedad grave en Canadá. Una persona de Luisiana murió en enero después de desarrollar síntomas respiratorios graves tras el contacto con aves silvestres y domésticas. En la Columbia Británica, una adolescente estuvo hospitalizada durante meses con un virus rastreado hasta las aves de corral. Al menos 67 personas de Estados Unidos han contraído la gripe aviar, principalmente aquellas que trabajan de cerca con ganado lechero o bovino, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los funcionarios del Departamento de Agricultura dijeron que publicarían secuencias genéticas y otra información sobre la nueva forma del virus en un repositorio público previsto para los próximos días. Los científicos dijeron que esto sería clave para entender si el contagio fue un evento reciente o si el virus ha estado circulando, quizás de forma más amplia, durante más tiempo. "Si resulta que esto fue algo que pasó al ganado bovino hace un par de meses, un par de meses es mucho tiempo para no detectarlo", dijo Michael Worobey, biólogo evolutivo de la Universidad de Arizona que ha estudiado el virus H5N1 en el ganado bovino. Añadió que es importante que los funcionarios federales compartan pronto información sobre un virus que tiene el potencial de desencadenar una pandemia que podría "hacer que el COVID parezca un juego de niños". "Es una parte vital de la seguridad nacional, la seguridad global, el bienestar de las personas, de los animales y de las empresas de Estados Unidos", agregó Worobey. ___

