Detienen a alcalde de Chiapas por corrupción y presuntos vínculos con grupos delictivos

CHIAPAS, MÉXICO -- Las autoridades mexicanas apresaron a un alcalde del estado sureño de Chiapas quien enfrenta investigaciones por corrupción, desaparición forzada, extorsión, homicidio y presuntos vínculos con grupos delictivos. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó el lunes el arresto del alcalde del municipio sureño de Frontera Comalapa y afirmó que su detención se enmarca dentro de la estrategia de "cero impunidad, no importa de quién se trate". El alcalde José Antonio Villatoro fue apresado el domingo tras un proceso que le abrió la Fiscalía de Chiapas. El funcionario es señalado como presunto responsable del delito de corrupción y tiene carpetas de investigación abiertas por desaparición forzada de personas, extorsión agravada, homicidio y por vínculos con la delincuencia que opera en el sur del país, indicaron las autoridades. Villatoro asumió en octubre el cargo de forma interina luego de que el alcalde electo Aníbal Roblero Castillo fue secuestrado un mes antes. Las autoridades también detuvieron en diciembre a más de 90 policías del estado de Chiapas. La localidad de Frontera Comalapa, cercana a Guatemala, ha enfrentado por años la violencia debido las disputas que mantienen los poderosos carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación por el control de las rutas para el trasiego de drogas, armas, dinero y migrantes. En noviembre fueron detenidos siete funcionarios municipales en distintas regiones del Estado de México, vecino a la capital mexicana, por su presunta relación con delitos como extorsión, secuestro y homicidio. Entre los arrestados estaba la alcaldesa del municipio de Amanalco, María Elena Martínez, y tres directivos de seguridad municipal. Durante la operación el director de seguridad del municipio de Texcaltitlán se suicidó con su propia pistola cuando iba a ser detenido.



