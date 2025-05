Detienen a alcalde por caso del rancho del Cártel Jalisco en el occidente de México

By FABIOLA SÁNCHEZ Sunday, May 4, 2025 7:54PM











ARCHIVO - Policías vigilan la entrada del Rancho Izaguirre, donde se descubrieron restos óseos en Teuchitlán, Jalisco, México, el 13 de marzo de 2025. (Foto AP/Alejandra Leyva, Archivo)

Las autoridades mexicanas detuvieron a un alcalde de una localidad del occidente de México donde fue descubierta una finca que empleaba el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para el reclutamiento y adiestramiento de sus miembros, informó el domingo el Gabinete de Seguridad federal. José Murguía Santiago, alcalde del municipio de Teuchitlán, estado de Jalisco, fue apresado el sábado por autoridades federales por su presunta relación con el caso del "Rancho Izaguirre", confirmó una persona cercana al Gabinete de Seguridad que habló bajo condición de anonimato porque no está autorizada para declarar sobre el caso. La Fiscalía podría imputar a Murguía Santiago de los presuntos delitos de delincuencia organizada y omisión, entre otros. Murguía Santiago es el funcionario de mayor rango apresado hasta la fecha por el polémico caso del "Rancho Izaguirre" donde el colectivo de buscadores de personas desaparecidas Guerreros Buscadores de Jalisco denunció en marzo el hallazgo de numerosos restos óseos calcinados y cientos de prendas de vestir. La captura del alcalde se da pocos días después que el fiscal general federal Alejandro Gertz Manero informó que desde el 2021 la Comisión de Derechos Humanos del estado de Jalisco reportó a las autoridades del municipio de Teuchitlán la existencia de la finca que era manejada por el CJNG, que fue designado en febrero por Estados Unidos como una "organización terrorista" junto con otros cinco cárteles mexicanos. Gertz Manero descartó la existencia de centros de cremación en el predio, de casi una hectárea, lo que fue objetado por Guerreros Buscadores de Jalisco que denunció la presencia en el lugar de numerosas restos óseos calcinados. Pese a la denuncia de la comisión de derechos humanos estatal y la intervención del predio por parte de la Guardia Nacional y la fiscalía estatal en septiembre pasado, por varios meses las investigaciones del caso no se avanzaron. No fue sino hasta el 5 de marzo cuando los miembros del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunciaron el horrendo hallazgo que se retomaron las averiguaciones del caso, el cual desató una fuerte controversia debido a que puso al descubierto las fallas y omisiones de las autoridades para avanzar en las investigaciones, especialmente en los procesos de desapariciones. Por el caso, han sido detenidas 15 personas, entre ellas tres policías del municipio de Tala -vecino a Teuchitlán- y un operador del CJNG que se dedicaba a reclutar posibles miembros que eran enviados a los estados de Zacatecas y Jalisco.

