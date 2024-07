Detienen a dirigente opositor en medio de ola de arrestos en Venezuela

By FABIOLA SÁNCHEZ Tuesday, July 30, 2024 8:20PM











Manifestantes protestan contra la certificación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el 30 de julio de 2024. AP Foto/Matías Delacroix

CARACAS -- Un dirigente opositor fue detenido el martes en Caracas en medio de una ola de arrestos, que ya alcanzan a 749 personas, tras las violentas protestas ocurridas en la capital venezolana y otras ciudades del país contra la reelección del presidente Nicolás Maduro. El exdiputado Freddy Superlano, coordinador político nacional de Voluntad Popular, fue apresado por supuestos integrantes de la policía y se desconoce hasta el momento su paradero, dijo a The Associated Press Juan Carlos Michinel, coordinador nacional de asuntos electorales de la organización opositora. Voluntad Popular catalogó el hecho de "secuestro" y lo atribuyó a una "escalada represiva" del gobierno de Maduro. La detención del excandidato a gobernador por el estado sureño de Barinas quedó registrada en un video, que se difundió en las redes sociales, en el que se observa cuando seis hombres encapuchados y vestidos de negro lo interceptan en la entrada de un estacionamiento y a la fuerza lo introducen en una camioneta y se lo llevan. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre el caso. Por su parte, el fiscal general Tarek William Saab dijo el martes a la prensa que hasta el momento han sido detenidas 749 personas en medio de las protestas que se han registrado en la capital y otras ciudades del interior. Saab no hizo ninguna mención a Superlano. Las autoridades confirmaron que los violentos incidentes dejaron al menos dos muertos, un policía en el estado central de Aragua y un guardia nacional que falleció por disparo de arma de fuego. La organización humanitaria local Foro Penal informó en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que tras las elecciones se reportaron seis asesinatos en los estados de Aragua, Táchira, Yaracuy y Zulia y 132 personas fueron detenidas. Miles de personas salieron el lunes a protestar en Caracas y varias ciudades del interior después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), que es controlado por el oficialismo, proclamó oficialmente a Maduro ganador de la elección del domingo, un resultado que fue desconocido por la oposición y varios países. En medio de los violentos incidentes algunos enardecidos manifestantes derribaron al menos tres estatuas del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y vandalizaron oficinas del CNE en el interior del país. En respuesta a las protestas, el oficialismo convocó el martes a movilizaciones en la capital y a una concentración en el palacio de gobierno. Maduro rechazó los disturbios y afirmó que son parte de un supuesto plan para desestabilizar su gobierno. "Hemos estado haciendo seguimiento a todos los hechos de violencia promovidos por la derecha extremista, les puedo decir que sí han hecho daño", señaló el gobernante. La líder opositora María Corina Machado ratificó el lunes el desconocimiento del anuncio que realizó el CNE sobre la victoria de Maduro e insistió en que el candidato Edmundo González fue el ganador de la votación. Machado aseguró que tienen cómo "probar la verdad" de la victoria de la oposición en las elecciones presidenciales y convocó el martes a sus seguidores a una concentración en una avenida del este de la capital para "demostrar la fuerza y la mayoría que somos". "Tenemos el 73,20% de las actas y, con este resultado, nuestro presidente electo es Edmundo González Urrutia", aseguró Machado, indicando que ni siquiera si el mandatario venezolano obtuviera 100% de los votos de las actas que no pudo verificar la oposición le alcanzaría para superar a González. El CNE declaró oficialmente el lunes a Maduro ganador de los comicios con lo que logró la reelección para un tercer período y recibió las credenciales que lo acreditan como mandatario hasta 2031. Una docena de países, entre ellos Estados Unidos, desconocieron los resultados de las elecciones y exigieron una revisión de la votación.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.