Detienen a exmagistrada por caso de estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014

By FABIOLA SÁNCHEZ Thursday, May 15, 2025 7:44PM











ARCHIVO - Familiares y compañeros de los 43 estudiantes de colegio desaparecidos de Ayotzinapa marchan en CDMX el 26 de septiembre de 2022 en el aniversario de la desaparición, AP Foto/Marco Ugarte, Archivo

CIUDAD DE MÉXICO -- Las autoridades mexicanas anunciaron el miércoles la detención de una exmagistrada por su presunta relación con la desaparición de las grabaciones de las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Iguala en los días en que ocurrió la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en 2014. El gabinete de seguridad federal informó en un comunicado que se detuvo a una exfuncionaria pública en la ciudad de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, en el sur del país, por su presunta relación con los sucesos de septiembre de 2014. La detenida fue identificada como Lambertina Galeana Marín, dijo a The Associated Press una agente federal que habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado para discutir el caso. La exmagistrada tenía orden de aprehensión por desaparición forzada de personas y delitos cometidos contra la administración de justicia por parte de un servidor público, refiere el comunicado. Galeana Marín, de 79 años, fungía como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero en 2014, y se le relaciona con la desaparición de las grabaciones de las cámaras 12 y 15 en las instalaciones del Palacio de Justicia de Iguala, donde desaparecieron los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa entre los días 26 y 27 de septiembre del 2014. Los videos eran considerados como una prueba clave debido a que registraron el momento en que los jóvenes fueron secuestrados por un grupo de hombres armados frente a las instalaciones de Palacio de Justicia del estado. La detención de la exfuncionaria se produce más de dos meses después de la reunión que sostuvo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con los familiares de los estudiantes desaparecidos. En esa oportunidad Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, dijo a la prensa que se estaba retomando el "corazón de la investigación", la cual no tuvo mayores avances durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a pesar de que se creó una comisión gubernamental para investigar el caso, que fue catalogado como un "crimen de Estado". En 2022 se detuvo al exprocurador Jesús Murillo Karam, quien fue vinculado a proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, así como a 19 policías estatales y municipales, y algunos militares que posteriormente fueron liberados. Murillo Karam fue colocado en prisión domiciliaria dos años más tarde. Tras la desaparición de los jóvenes, sólo se han recuperado los restos de tres de los estudiantes. El caso de Ayotzinapa se convirtió en todo un símbolo en un país con más de 128,000 desaparecidos y donde todavía imperan altos niveles de impunidad, corrupción y violencia.



