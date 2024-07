Dirigente de Hamás Ismail Haniyeh es asesinado en Teherán; el grupo palestino culpa a Israel

By ABBY SEWELL Wednesday, July 31, 2024 4:25AM











El dirigente de Hamás, Ismail Haniyeh, habla tras su reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amirabdollahian, en Irán, el 26 de marzo de 2024. (AP Foto/Vahid Salemi, Archivo)

BEIRUT -- El dirigente de Hamás Ismail Haniyeh fue asesinado en Teherán, informó el miércoles la Guardia Revolucionaria de Irán, y Hamás culpó a Israel por el ataque. Israel había prometido matar a Haniyeh y a otros dirigentes de Hamás por el ataque de la guerrilla palestina en el sur de Israel el 7 de octubre, en el que murieron 1,200 personas y otras 250 fueron tomadas como cautivos. Un portavoz del ejército israelí no respondió a una solicitud de comentarios. Israel no suele comentar cuando se trata de asesinatos perpetrados por su agencia de inteligencia Mossad. Por su parte, Hamás dijo que Haniyeh murió "por un ataque aéreo sionista contra su residencia en Teherán luego de que participó en la juramentación del nuevo presidente de Irán". "Hamás declara mártir al hermano dirigente Ismail Haniyeh ante el gran pueblo palestino y los pueblos de las naciones árabes e islámicas y todos los pueblos libres del mundo", señala el comunicado del grupo. Haniyeh abandonó la Franja de Gaza en 2019 y había vivido exiliado en Qatar. El principal dirigente de Hamás en Gaza es Yehya Sinwar, que fue el autor intelectual del asalto del 7 de octubre. Haniyeh se encontraba en Teherán para asistir a la ceremonia de juramentación del presidente iraní Masoud Pezeshkian celebrada el martes. Irán no brindó detalles sobre cómo fue asesinado Haniyeh y la Guardia Revolucionaria dijo que el atentado estaba siendo investigado. Analistas de la televisora estatal iraní rápidamente culparon a Israel por el ataque. El presunto asesinato se produce en un momento delicado, debido a que el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha tratado de presionar a Hamás y a Israel para que acuerden al menos un cese del fuego temporal y la liberación de rehenes. La Casa Blanca no ha emitido un comentario hasta el momento. Israel es sospechoso de llevar a cabo durante años una campaña de asesinatos contra científicos nucleares iraníes y otras personas relacionadas con su programa atómico. Más de 39,360 palestinos han muerto y más de 90,900 han resultado heridos por la ofensiva militar lanzada por Israel en Gaza en respuesta al ataque del 7 de octubre, según el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, cuyo recuento no distingue entre civiles y combatientes. ___ El periodista de The Associated Press Amir Vahdat en Teherán, Irán, contribuyó a este despacho.

