Disputa comercial con Colombia amenaza importación de flores en EEUU, a pocos días de San Valentín

By PAUL WISEMAN Tuesday, January 28, 2025 12:04AM











Un invernadero que produce flores para exportación a Estados Unidos, ubicado en Chia, en las afueras de Bogotá, Colombia, el lunes 27 de enero de 2025. (AP Foto/Ivan Valencia) AP Foto/Ivan Valencia

La amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 25% a las importaciones procedentes de Colombia llega en un momento muy inoportuno: la disputa sobre la disposición del país sudamericano para aceptar vuelos con migrantes deportados se intensifica justo tres semanas antes del Día de San Valentín, y Colombia es la principal fuente extranjera de flores cortadas para Estados Unidos. Sin embargo, los enamorados podrían salvarse de ser víctimas de una disputa comercial. La Casa Blanca clamó victoria el domingo, y afirmó que Colombia había cambiado de postura y acordado permitir que los vuelos aterricen, sólo horas después de que Trump amenazara con imponer restricciones de visa, además de los altos aranceles, a su antiguo aliado en Sudamérica. La Casa Blanca dijo que los aranceles a las exportaciones colombianas se suspenderían, pero añadió que las restricciones de visa a funcionarios colombianos y las mayores inspecciones aduaneras se mantendrían "hasta que el primer avión de deportados colombianos sea devuelto con éxito". Anteriormente, el presidente colombiano Gustavo Petro había rechazado dos aviones militares estadounidenses con destino a Colombia que transportaban migrantes. Petro acusó a Trump de no tratar con dignidad a los migrantes durante la deportación, y amenazó con tomar represalias contra Estados Unidos, imponiendo un aumento del 25% en los aranceles colombianos sobre los bienes estadounidenses. El gobierno colombiano señaló el domingo por la noche que el problema se había superado. Hemos "superado el impasse" con el gobierno de Estados Unidos, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo. Seguiremos recibiendo a los colombianos que regresen como deportados, "garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos". Estados Unidos es el mayor mercado de exportación de Colombia, pero sólo representa el 0.5% de las importaciones estadounidenses. De enero a noviembre, Estados Unidos tuvo un superávit de $1,000 millones de dólares con Colombia el año pasado en bienes, ya que las exportaciones estadounidenses por $17,200 millones de dólares -incluyendo soya y algodón- superaron las importaciones por 1$6,200 millones. Estas son las principales exportaciones de Colombia a Estados Unidos: Flores Hasta noviembre, Estados Unidos había importado 1.140 millones de dólares en flores cortadas de Colombia, más de lo que importó en todo el año 2023, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Colombia tiene un clima y suelo ideales para el cultivo de flores como rosas, claveles y crisantemos. Gran parte del cultivo se centra en la sabana alrededor de la capital, Bogotá. Las temperaturas son templadas, el sol brilla 12 horas al día y la temporada de cultivo dura todo el año. El gobierno estadounidense ha brindado ayuda financiera que ha apoyado la industria de flores colombiana, creando empleos para personas desplazadas por la violencia relacionada con el terrorismo y las drogas. Café Colombia es la segunda fuente de café para Estados Unidos después de Brasil: el USDA dice que las importaciones de café de Colombia ascendieron a 1.400 millones de dólares de enero a noviembre de 2024, ligeramente por debajo del mismo periodo de 2023. Durante décadas, el café colombiano ha sido comercializado en Estados Unidos a través de anuncios que presentan al agricultor ficticio Juan Valdez, a menudo visto cargando sacos de granos de café. Petróleo crudo La principal exportación de Colombia a Estados Unidos es el petróleo crudo. Hasta noviembre, Estados Unidos había importado 70 millones de barriles de petróleo crudo de Colombia, por un valor de casi $5,400 millones de dólares. En 2023, Estados Unidos importó $5,600 millones de dólares en crudo colombiano. Colombia fue la sexta fuente de crudo importado por Estados Unidos, representando poco más del 3% de las importaciones de petróleo en 2023. La petrolera colombiana Ecopetrol está en el registro Fortune 500 de las mayores empresas del mundo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.