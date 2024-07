La picante disputa sobre el origen de los Flamin' Hot Cheetos llega a los tribunales

A court case could soon settle a spicy dispute: Who invented Flamin' Hot Cheetos?

Un juicio podría resolver pronto una disputa picante: ¿Quién inventó los Flamin' Hot Cheetos? Un ex ejecutivo de PepsiCo ha demandado a la empresa, alegando que destruyó su carrera tras cuestionar su afirmación de que inventó el popular sabor de los aperitivos Cheetos. PepsiCo dijo el jueves que no tiene comentarios sobre la demanda, que fue presentada el 18 de julio en el Tribunal Superior de California. Según su demanda, Richard Montanez comenzó a trabajar para PepsiCo como conserje en su planta de Frito-Lay en Rancho Cucamonga, California, en 1977. Montanez era hijo de un inmigrante mexicano y creció en un campo de trabajo para inmigrantes. Un día, una máquina de la planta de Montanez dejó de funcionar, dejando un lote de Cheetos sin sabor. Montanez cuenta que se llevó el lote a casa y lo polvoreó con chile en polvo, tratando de replicar el sabor del elote, el popular maíz sazonado a la parrilla que se sirve en México. Montanez afirma que PepsiCo le envió a dar conferencias y promocionó activamente su historia. Pero mientras tanto, Montanez afirma que el departamento de investigación y desarrollo de la empresa lo excluyó de sus conversaciones y pruebas. PepsiCo introdujo los Flamin' Hot Cheetos en 1992. Montanez afirma que siguió desarrollando aperitivos picantes, como Flamin' Hot Popcorn y Lime and Chili Fritos, y en 2000 fue ascendido a director de desarrollo empresarial en el sur de California. Con el tiempo, Montanez se convirtió en vicepresidente de marketing y ventas multiculturales de PepsiCo. Montanez dijo que la demanda de compromisos para dar conferencias era tan grande que se retiró de PepsiCo en 2019 para convertirse en un orador motivacional a tiempo completo. Publicó un libro en 2021 y la historia de su vida se convirtió en una película, Flamin' Hot, en 2023. Pero según la demanda, PepsiCo se puso en contra de Montanez en 2021, cooperando con un artículo de Los Angeles Times que afirmaba que otros en la compañía ya estaban trabajando en aperitivos picantes cuando Montanez se acercó a ellos, y que ellos -no Montanez- propusieron el nombre, Flamin' Hot. Montanez afirma que el cambio de actitud de PepsiCo ha perjudicado su carrera como conferenciante y otras oportunidades potenciales, incluido un documental sobre su vida. Solicita daños y perjuicios por discriminación, fraude y difamación, entre otros cargos.



