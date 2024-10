Dodgers avanzan a la Serie Mundial, se enfrentarán a los Yankees

By BETH HARRIS Monday, October 21, 2024 3:48AM











LOS ÁNGELES -- Tommy Edman y Will Smith conectaron jonrones para enviar a Shohei Ohtani a la Serie Mundial por primera vez, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el domingo 10-5 a los Mets de Nueva York en el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Los Dodgers aseguraron su 25to banderín de la Liga Nacional y el primero en casa desde 1988, cuando vencieron a los Mets en siete juegos. Avanzaron a su 22 Serie Mundial, la 13 en Los Ángeles, y la primera desde 2020, cuando vencieron a Tampa Bay durante la temporada retrasada por la pandemia. El siguiente paso para Ohtani y compañía es Aaron Judge y los Yankees de Nueva York, que están de regreso en la Serie Mundial por 41ra vez y primera en 15 años. El Juego 1 es el viernes en el Dodger Stadium, enfrentando a Judge (58) y Ohtani (54), los mejores bateadores de jonrones de la MLB esta temporada. Será la duodécima vez que las franquicias se enfrenten en la Serie Mundial y la primera en 43 años. Los Yankees han vencido a los Dodgers ocho veces, mientras que los dos campeonatos de los Dodgers contra los Bombarderos del Bronx llegaron en 1981 y 1955. Por los Mets, el boricua Francisco Lindor de 4-1 con una anotada. El venezolano Francisco Álvarez de 3-2 con una anotada. Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 4-2 con dos anotadas y una producida. El boricua Enrique Hernández de 4-1 con una producida.

