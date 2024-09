Dodgers remontan ante Padres y conquistan su 11mo título divisional en 12 años

El japonés Shohei Ohtani, bateador de los Dodgers, arroja champaña encima de su compatriota Yoshinobu Yamamoto, luego de un triunfo sobre los Padres de San Diego AP Foto/Ashley Landis

LOS ÁNGELES -- Shohei Ohtani había asegurado ya su participación en una postemporada por primera vez en su carrera. El jueves tuvo otro logro inédito: un título divisional. Así que habrá que disculparlo por un error de novato: No se colocó las gafas de nadador para proteger sus ojos en medio de la guerra de cerveza y champaña. "Me arden un poco", dijo Shohei, con una sonrisa y con los ojos enrojecidos. "Pero la sensación es asombrosa, y espero seguir descorchando más champaña". Will Smith emparejó la pizarra por medio de un jonrón de dos carreras, y los Dodgers de Los Ángeles anotaron tres más en el séptimo episodio, para doblegar el jueves 7-2 a los Padres de San Diego, con lo que amarraron el cetro de la División Oeste de la Liga Nacional. "No podría estar más orgulloso de estos chicos", recalcó el manager Dave Roberts. "pelearon y pelearon y se sobrepusieron a las adversidades". El racimo quedó empañado por una lesión aparente del toletero estelar Freddie Freeman, quien abandonó el juego luego de una colisión aparatosa contra el venezolano Luis Arráez y con la primera almohadilla, en un intento por evitar lo que fue el segundo out del inning. Freeman se sujetó la pantorrilla derecha antes de marcharse renqueando del terreno. Los Dodgers (95-64) no habían asegurado el banderín en casa desde la campaña de 2020, abreviada por la pandemia, cuando siluetas de fanáticos, recortadas en cartón, reemplazaron a los espectadores de carne y hueso. La última vez que hubo público en un encuentro en que los Dodgers conquistaron su división fue en 2018. Ohtani pasó sus primeras seis campañas en las mayores jugando en Anaheim, donde los Angelinos jamás tuvieron una foja superavitaria, mucho menos actividad en octubre. Pero el superastro japonés firmó un convenio de 10 años y 700 millones de dólares con los Dodgers en el receso previo a esta temporada. En el juego, Ohtani bateó de 5-3. Empujó la carrera de la ventaja y anotó una vez. "Hoy vine al estadio con un deseo real de asegurar esto. Me alegra haberlo conseguido", manifestó. La camiseta del pelotero estaba empapada, lo mismo que su cabello, en un clubhouse lleno de humo de puro. "A Shohei lo bañaron en champaña, va a oler a cervecería durante una semana", comentó Roberts. "Por eso firmó él con nosotros. Él quería ser parte de algo así. Ha sido notable durante toda la campaña". Los Padres, que de cualquier forma tienen asegurado su pasaje a los playoffs, ganaban por 2-0., luego que Joe Musgrove laboró seis innings en blanco. Pero los Dodgers lo castigaron en el séptimo. Anthony Banda (3-2) se embolsilló el triunfo con una entrada y un tercio de relevo. El relevista Tanner Scott (9-6) fue el derrotado, al permitir tres anotaciones y el mismo número de imparables en dos tercios de inning. Por los Padres, los venezolanos Arráez de 4-0 con una empujada, David Peralta de 1-0 con una anotada. Los dominicanos Fernando Tatis Jr. de 3-1, Manny Machado de 4-3. El colombiano Donovan Solano de 2-0. Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 3-0. El puertorriqueño Kiké Hernández de 2-2 con dos anotadas. El cubano Andy Pagés de 3-1 con dos anotadas y dos impulsadas.

