Donald Trump se vale de un tramo de muro fronterizo en Arizona para diferenciarse de los demócratas

By JONATHAN J. COOPER y ADRIANA GÓMEZ LICÓN Friday, August 23, 2024 12:54AM











Donald Trump da consuelo a Alexis Nungaray y Joamel Guevara, madre y tío de una niña asesinada, durante un evento junto a la frontera sur, el 22 de agosto de 2024, Arizona. AP Foto/Evan Vucci

SIERRA VISTA, Ariz. -- En un camino de tierra al pie de las desérticas colinas de Arizona, Donald Trump utilizó un tramo del muro fronterizo y una pila de vigas de acero para establecer un contraste visual entre su enfoque para reforzar la frontera sur de Estados Unidos y el de su oponente demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris. Trump trajo consigo a madres en duelo, al jefe de policía del condado de Cochise y al presidente del sindicato de la Patrulla Fronteriza para reforzar su mensaje en la frontera durante la visita del jueves, la cual fue promovida bajo el lema: "Hagamos seguro a Estados Unidos otra vez". "A mi derecha está lo que llamamos el muro de Trump. Este muro fue construido durante el gobierno del presidente Trump", dijo Paul Perez, presidente del sindicato de la Patrulla Fronteriza. "A mi izquierda tenemos lo que llamamos el muro de Kamala. Sólo está allí sentado sin hacer nada, recostado". Fue el cuarto de una serie de eventos que Trump ha llevado a cabo esta semana en estados sin clara preferencia política con el objetivo de restarle atención a las celebraciones de los demócratas en Chicago por la nominación presidencial de Harris. El miércoles, algunos oradores de la convención acusaron a Trump de satanizar a los inmigrantes para movilizar a sus seguidores. En la visita del jueves a la frontera también estuvieron presentes algunas madres de niños que fueron asesinados durante el gobierno del presidente Joe Biden en casos en que los sospechosos son inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización. Trump frecuentemente destaca los ataques en los que estuvieron involucrados inmigrantes con el fin de avivar preocupaciones en torno a las políticas del gobierno de Biden. Algunos estudios, sin embargo, han revelado que es menos probable que las personas que viven sin autorización en Estados Unidos hayan sido arrestadas por delitos violentos, relacionados con drogas o robos, en comparación con los estadounidenses nacidos en el país. "En verdad sólo quiero que por favor todo el mundo tome en consideración lo importante que es el control fronterizo, porque estamos perdiendo a personas muy inocentes por delitos atroces", dijo Alexis Nungaray, madre de Jocelyn Nungaray, una niña de 12 años que murió estrangulada en Houston en junio pasado. En el evento de Arizona, francotiradores se apostaron desde una posición elevada y con la mirada y sus armas apuntando hacia México, un día después de que Trump llevó a cabo su primer mitin al aire libre desde que sufrió un intento de asesinato el mes pasado. También fue posible ver a fuerzas de seguridad en el lado mexicano de la frontera, incluidos varios hombres con fusiles y equipo táctico. Otros vestían uniformes de la policía estatal mexicana. "Lo que Biden y Kamala les han hecho a las familias que me acompañan y a tantas más, a miles y miles más, que no sólo han sido asesinadas, sino también heridas de gravedad, al grado en que nunca más podrán llevar una vida normal, es vergonzoso, y es malvado", declaró Trump. Funcionarios demócratas argumentaron el miércoles por la noche en la convención que su partido es el que está ofreciendo verdadero liderazgo en materia fronteriza. "En lo que respecta a la frontera, escúchenme cuando digo: 'No sabes nada, Donald Trump'", manifestó la representante federal Veronica Escobar, cuyo distrito incluye a la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. "Él y sus imitadores republicanos consideran que la frontera y la inmigración son una oportunidad política para aprovechar en lugar de un problema que atender". El senador demócrata Chris Murphy habló después de que se mostró un video en el que se muestra la oposición republicana a un acuerdo bipartidista en materia fronteriza a principios de este año. Murphy fue el principal negociador demócrata en la propuesta con senadores conservadores, y dijo que el proyecto de ley hubiera tenido un respaldo unánime de no haber sido por Trump. Trump ha pasado la semana haciendo campaña en varios estados clave. Viajó a Pensilvania, Michigan y Carolina del Norte, y el viernes llevará a cabo eventos en Las Vegas y en Glendale, un suburbio de Phoenix. Su compañero de fórmula, el senador JD Vance, habló en el mismo lugar cerca de la frontera hace unas semanas. ___ Gómez Licón informó desde Fort Lauderdale, Florida. El periodista de The Associated Press Farnoush Amiri contribuyó a este despacho desde Chicago.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.