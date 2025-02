Doncic debuta con los Lakers y rápidamente entra en sintonía con LeBron James

El base de los Lakers de Los Ángeles Luka Doncic salta para anotar frente a Jordan Clarkson y Johnny Juzang del Jazz de Utah en el encuentro del lunes 10 de febrero del 2025. (AP Foto/Mark J. Terrill)

LOS ÁNGELES -- Luka Doncic fue el último titular presentado por Los Angeles Lakers, un honor que normalmente se reserva para LeBron James. Cuando Doncic corrió hacia el centro en una cancha oscurecida a través de un cordón formado por sus nuevos compañeros de equipo, sus nuevos aficionados se pusieron de pie y rugieron mientras vestían miles de camisetas doradas con su nombre y número. El joven superestrella acusó la trascendencia del momento. "Estaba un poco nervioso antes", dijo Doncic. "No recuerdo la última vez que estuve nervioso antes de un juego. Pero una vez que pisé la cancha de nuevo, fue divertido. Estar allí se sintió increíble". El debut de Doncic con los Lakers fue breve y exitoso el lunes por la noche, pero despertó la anticipación de todos los involucrados para sus días y años por venir en Los Ángeles. Doncic anotó 14 puntos al jugar sólo 23 minutos, entrando en sintonía de inmediato con James y sus compañeros durante la victoria 132-113 de Los Ángeles por 132-113 sobre el Jazz de Utah. Doncic agregó cinco rebotes y cuatro asistencias, ninguna más espectacular que un pase de tres cuartos de cancha a James para una bandeja hacia el final del primer tiempo. El esloveno estaba agradecido de volver a jugar al baloncesto después de casi siete semanas de ausencia por lesión, y estaba feliz de comenzar a superar los trastornos en su vida desde que los Mavericks de Dallas sorprendieron al mundo del deporte hace diez días al cambiar a su pieza central de 25 años y campeón anotador de la NBA. Doncic recibió múltiples ovaciones de pie de una multitud de Los Ángeles que vestía miles de camisetas con el número 77, pero su presentación antes del juego fue algo que recordará durante mucho tiempo. "La cantidad de aplausos que hubo en el estadio fue absolutamente increíble", dijo Doncic. "Esa fue mi parte favorita, y volver a jugar". Doncic dijo que James le envió un mensaje de texto por la mañana y se ofreció a hacer cualquier cosa para ayudar, y Doncic aceptó tomándose el último lugar en la presentación. Intercambiarán para el próximo juego en casa de los Lakers la próxima semana, dijo Doncic con una sonrisa. "Muestra qué tipo de persona es", dijo Doncic. "Me dejó tener mi momento". Los asistentes recibieron una camiseta de Doncic para conmemorar la ocasión, incluyendo James, quien calentó antes del juego con la camiseta dorada número 77. Entre los espectadores estaba Dirk Nowitzki, quien fue compañero de equipo de Doncic durante una temporada en Dallas y fue su mentor. Doncic parecía ser el heredero natural del alemán en Dallas, hasta que el actual gerente general de los Mavs, Nico Harrison, decidió lo contrario. Se espera que los Lakers cuenten a tiempo completo cuando Doncic esté a punto. "Creo que lo mejor ahora es reintegrar a Luka gradualmente en la acción de la NBA", dijo el entrenador JJ Redick, quien jugó junto a Doncic durante 13 partidos en 2021 con los Mavericks. "Creo que si dependiera de Luka, probablemente jugaría 48 minutos, pero estamos pensando a largo plazo y queremos ser seguros". Doncic fue seguido por docenas de cámaras mientras calentaba durante unos 10 minutos antes del juego. La megafonía de la arena tocó la música serbia que él prefiere para el calentamiento. Comenzó el día en el que posiblemente hará su debut con los Lakers con una donación de $500,000 dólares para ayudar con los daños causados por los incendios forestales descontrolados que devastaron partes del sur de California el mes pasado, incluyendo Pacific Palisades, donde se perdió la casa de Redick. "Ha sido muy triste ver y aprender más sobre los daños de los incendios forestales desde que llegué a LA", escribió Doncic en los canales de redes sociales de su Fundación Luka Doncic. "No puedo creerlo y lo lamento por todos los niños que perdieron sus hogares, escuelas y los lugares donde solían jugar con sus amigos. Hoy, mi fundación está donando $500,000 dólares a los esfuerzos de recuperación inmediata. También estoy comprometido a ayudar a reconstruir canchas, parques infantiles y campos que fueron destruidos, porque cada niño necesita un lugar seguro para jugar". "A todos los afectados por estos incendios: estamos aquí para ayudar, ahora y a largo plazo". Doncic firmó su nota con el mensaje: "Tu nuevo vecino". Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

