Propuesta en el Senado busca frenar ingreso de fentanilo a EEUU

WASHINGTON -- En un inusual gesto bipartidista, dos senadores han presentado una propuesta para frenar el flujo de fentanilo y sus precursores hacia Estados Unidos desde China, México y a través de otras fronteras, una de las razones que el presidente Donald Trump ha dado para sus nuevos aranceles. Al imponer impuestos, o aranceles, a las importaciones de México, Canadá y China, Trump afirma que esos países han fracasado en detener el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, entre otros problemas. Los gobiernos de esas naciones dicen que han cooperado en el asunto, y Trump anunció el jueves que había pospuesto los aranceles por un mes sobre la mayoría de los bienes provenientes de México tras una conversación con la presidenta del país. El proyecto de ley no vincula los aranceles con el contrabando de fentanilo, sino que busca una autoridad ampliada para sancionar a entidades chinas de propiedad estatal o controladas por el Estado involucradas en la financiación del tráfico de opioides en el extranjero. La medida también obligaría al gobierno norteamericano a rastrear más productos químicos que pueden ser utilizados para fabricar fentanilo. La legislación fue presentada el jueves por el senador Jim Risch, republicano de Idaho, quien es presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y la senadora Jeanne Shaheen de Nueva Hampshire, la demócrata principal del comité. Risch calificó a China como "la fuente singular más grande de fentanilo y precursores de opioides sintéticos para los cárteles mexicanos" y acusó al gobierno chino de apoyar esta actividad. "Estos opioides luego cruzan nuestra frontera sur y matan a más de 100,000 estadounidenses cada año. Esto debe terminar y los perpetradores deben rendir cuentas", expresó Risch. Shaheen afirmó que Estados Unidos debería "utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para cortar el flujo de fentanilo". Manifestó que China es "el proveedor principal de precursores de fentanilo que alimentan esta epidemia, y no ha hecho lo suficiente para frenar la exportación de estos productos químicos a grupos criminales transnacionales mexicanos que buscan traficar fentanilo hacia Estados Unidos". Liu Pengyu, portavoz de la embajada china en Washington, acusó a Estados Unidos de difundir "todo tipo de mentiras" sobre el tema del fentanilo. "Estamos dispuestos a llevar a cabo una cooperación pragmática con Estados Unidos sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo, pero nos oponemos firmemente a que Estados Unidos utilice el tema del fentanilo como una excusa para presionar, amenazar y chantajear a China", señaló Liu. El año pasado, un informe de un comité especial de la Cámara de Representantes halló que Beijing estaba alimentando la crisis del fentanilo en Estados Unidos al subsidiar la fabricación de materiales utilizados por los traficantes para hacer la droga fuera del país. El gobierno chino afirma que ha tomado muchas medidas, incluyendo "combatir duramente los crímenes relacionados con el fentanilo", "imponer un control estricto sobre los precursores de sustancias relacionadas con el fentanilo" y "promover la gobernanza global de sustancias relacionadas con el fentanilo". En junio, el Ministerio de Seguridad Pública de China aseguró que la policía arrestó a un sospechoso identificado por la policía estadounidense en un caso que involucraba una complicada red de lavado de dinero y tráfico de drogas en China, México y Estados Unidos. El sospechoso supuestamente dirigía un negocio de ventas de automóviles en Estados Unidos involucrado en el comercio ilícito de divisas extranjeras. En Estados Unidos, la Administración de Control de Drogas encontró que los precursores de fentanilo y el equipo para fabricar pastillas fluían de China a laboratorios en México, que producían polvo de fentanilo y pastillas para ser contrabandeadas. La DEA apuntó que el dinero del narcotráfico se lava a través de bancos chinos clandestinos. Los aranceles de la administración Trump contra China amenazan con interrumpir la cooperación del gobierno chino en el tema, ya que Beijing está molesto porque Trump está vinculando los aranceles con el contrabando de fentanilo. "Estados Unidos, y nadie más, es responsable de la #CrisisDelFentanilo dentro de Estados Unidos", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores chino en X. "En el espíritu de humanidad y buena voluntad hacia el pueblo estadounidense, hemos tomado medidas robustas para ayudar a Estados Unidos a enfrentar el problema". Más medidas por parte de Estados Unidos para presionar a China con aranceles más altos solo "socavarán nuestro diálogo y cooperación en materia de lucha contra las drogas", señaló el ministerio. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

