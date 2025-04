Dow pierde 1,200 puntos mientras Wall Street lidera caída mundial tras impacto de aranceles de Trump

By STAN CHOE Thursday, April 3, 2025 6:56PM











Una pantalla muestra noticias financieras mientras los operadores trabajan en la Bolsa de Nueva York, el jueves 3 de abril de 2025. (AP Photo/Seth Wenig)

NUEVA YORK -- Los mercados financieros de todo el mundo estaban tambaleándose el jueves tras la última y más severa ráfaga de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, y el mercado de valores de Estados Unidos podría estar llevándose la peor parte. El S &P 500 estaba cayendo un 3.7% en las operaciones del mediodía, cediendo más terreno que otros índices bursátiles y con su peor nivel alcanzado en las operaciones matutinas estaba en camino de registrar su peor día desde que empezó la pandemia de COVID en 2020. El promedio industrial Dow Jones perdía 1,228 unidades, o un 2.9%, a la 1:08 de la tarde hora del Este, y el compuesto Nasdaq estaba un 4.8% más bajo. Poco se salvó mientras el miedo se extendía a nivel mundial en torno a la combinación potencialmente tóxica de una mayor inflación y un debilitamiento del crecimiento económico que los aranceles pueden crear. Todo, desde el petróleo crudo hasta las acciones de las grandes tecnológicas y el valor del dólar estadounidense frente a otras monedas, cayó. Incluso el oro, que ha alcanzado récords recientemente mientras los inversores buscaban algo más seguro para poseer, bajó. Algunos de los peores golpes afectaron a las empresas estadounidenses más pequeñas, y el índice Russell 2000 para las pequeñas empresas cayó más del 5.5% para perder más del 20% desde su máximo. Los inversores de todo el mundo sabían que Trump iba a anunciar un conjunto amplio de aranceles el miércoles por la tarde, y los temores al respecto ya habían hecho que el S &P 500 cayera un 10% por debajo de su máximo histórico el mes pasado. Pero Trump aún logró sorprenderlos con "el peor escenario posible para los aranceles", según Mary Ann Bartels, directora de inversiones de Sanctuary Wealth. Trump anunció un arancel mínimo del 10% sobre las importaciones, con una tasa impositiva mucho más alta en productos de ciertos países como China y aquellos de la Unión Europea. Es "plausible" que los aranceles en conjunto, que rivalizarían con niveles no vistos en aproximadamente un siglo, podrían reducir el crecimiento económico de Estados Unidos en dos puntos porcentuales este año y aumentar la inflación cerca del 5%, según UBS. Un golpe así sería tan aterrador que "hace que la mente racional considere la posibilidad de que se mantengan como baja", según Bhanu Baweja y otros estrategas de UBS. Wall Street había asumido durante mucho tiempo que Trump usaría los aranceles simplemente como una herramienta para negociaciones con otros países, en lugar de como una política a largo plazo. Pero el anuncio del miércoles puede sugerir que Trump considera los aranceles más como una ayuda para resolver un objetivo ideológico -recuperar empleos de manufactura a Estados Unidos, por ejemplo- que sólo como una apuesta inicial en un juego de póker. Si Trump sigue adelante con sus aranceles, los precios de las acciones pueden necesitar caer mucho más del 10% desde su máximo histórico para reflejar la recesión global que podría seguir, junto con el golpe a las ganancias que las empresas estadounidenses podrían sufrir. El S &P 500 ahora ha bajado aproximadamente un 11% desde su récord establecido en febrero. "Los mercados pueden estar reaccionando menos de lo esperado, especialmente si estas tasas resultan ser definitivas, dado el potencial de efectos colaterales en el consumo y el comercio global", dijo Sean Sun, gerente de cartera en Thornburg Investment Management, aunque ve el anuncio de Trump el miércoles más como un movimiento inicial que como un punto final para la política. Un comodín es que la Reserva Federal podría recortar las tasas de interés para apoyar la economía. Eso es lo que había estado haciendo a finales del año pasado antes de pausar en 2025. Las tasas de interés más bajas ayudan al facilitar que las empresas y los hogares estadounidenses pidan prestado y gasten. Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron en parte por el aumento de las expectativas de próximos recortes de tasas, junto con el temor general sobre la salud de la economía estadounidense. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó a un 4.05% respecto al 4.20% del miércoles y desde aproximadamente el 4.80% en enero. Eso es un movimiento enorme para el mercado de bonos. En los mercados bursátiles en el extranjero, los índices cayeron bruscamente en todo el mundo. El CAC 40 de Francia cayó un 3%, y el DAX de Alemania perdió un 2.3% en Europa. El Nikkei 225 de Japón cedió un 2.8%, el Hang Seng de Hong Kong perdió un 1.5% y el Kospi de Corea del Sur cayó un 0.8%. El periodista de The Associated Press Matt Ott y Elaine Kurtenbach contribuyeron a este despacho. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

