Ecuador declara luto por muerte de 11 soldados asesinados

Saturday, May 10, 2025 8:17PM











ARCHIVO - Dolientes sostienen una bandera de Ecuador el lunes 5 de septiembre de 2016. (AP Foto/Rebecca Blackwell) kabc

QUITO -- Ecuador declaró el sábado tres días de luto nacional por la muerte de 11 soldados que fueron emboscados con explosivos en un ataque que el ejército del país andino atribuye a las disidencias de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en una zona fronteriza de la Amazonía. La presidencia dijo en un comunicado que el luto regirá hasta el lunes con el fin de rendir honor a los soldados que "ofrendaron su vida en defensa del bienestar y la seguridad del país". Además, los declaró "héroes nacionales". La Fiscalía indicó el sábado en su cuenta de X, antes Twitter, que tras la identificación de los cuerpos abrió una investigación por "terrorismo". Los 11 soldados muertos el día anterior formaban parte de cuatro equipos de combate, quienes fueron emboscados y atacados con explosivos, granadas y fusiles, mientras realizaban operaciones contra la minería ilegal, en la zona del Alto Punino, en la provincia amazónica de Orellana, señaló la versión oficial. Además, un soldado resultó herido. El Ejército adjudicó el hecho al grupo armado ilegal Comandos de la Frontera -integrado por disidentes de las extintas FARC. Uno de los miembros de ese grupo también falleció, según se informó. Medios colombianos difundieron, empero, un comunicado de la organización que no ha sido confirmado por autoridades en el que niega la autoría del ataque. Los cuerpos de los militares fueron trasladados al centro forense de Nueva Loja, a donde llegaron familiares de las víctimas, según reportaron medios locales. Ángel Iza, padre del teniente José Luis Iza, uno de los fallecidos y quien tenía ocho años en la institución, llegó a la madrugada desde la provincia andina de Cotopaxi y esperaba que se realice la necropsia para recibir el cuerpo de su hijo, comentó al canal local digital Cisne TV. "Que caigan los criminales", aspiró. "Encontraremos a los responsables y los acabaremos", reaccionó cerca de la media noche del viernes el presidente Daniel Noboa, en un mensaje escrito en X. Las autoridades colombianas se comprometieron a ayudar en las acciones para dar con los responsables del ataque. Los Comandos de la Frontera están integrados por disidentes de diversos frentes de las desaparecidas FARC que no se acogieron al acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y la guerrilla en 2016, según las autoridades. La organización se dedica al narcotráfico y la minería ilegal y tiene presencia en los departamentos colombianos de Putumayo y Nariño, fronterizos con Ecuador, agregan. La minería ilegal se ha expandido en provincias amazónicas ecuatorianas como Morona Santiago, Napo y Orellana. En la zona del Alto Punino, colectivos ambientalistas han denunciado que dicha actividad ilícita ha derivado en la deforestación de vastas zonas.

Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.