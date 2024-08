Ecuador niega pedido de salvoconducto requerido por México publicando un comunicado de meses atrás

El exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, entra a Corte Suprema para apelar la sentencia de seis años de prisión por asociación ilícita relacionada con el escándalo de Odebrecht (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)

QUITO -- Ecuador negó el martes un pedido formulado la víspera por México de otorgar un salvoconducto para el exvicepresidente Jorge Glas; lo informó al difundir nuevamente un boletín de abril en el que destacó que no procede tal requerimiento. Ante la consulta de varios periodistas a través de WhatsApp, la cancillería volvió a compartir el comunicado difundido hace cuatro meses, acompañado del mensaje: "reiteramos lo mencionado en el comunicado de prensa del 5 de abril". El documento señalaba que para Ecuador es "jurídicamente evidente que no es lícita la concesión de asilo diplomático" para Glas, y en consecuencia dice que no dará un salvoconducto porque "no procede". Glas, vicepresidente de Ecuador entre 2013 y 2018 -durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno- cumple dos sentencias por corrupción en una cárcel de máxima seguridad de Guayaquil. Además de esas dos sentencias, Glas enfrenta un proceso adicional por un nuevo delito de malversación de fondos públicos. Para evitar la acción de la justicia, Glas ingresó a finales del año pasado a la embajada de México en Quito, pero a inicios de abril la policía irrumpió en esa sede diplomática y lo capturó, una acción considerara como una grave violación a la soberanía mexicana y que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas y mutuas demandas ante la Corte Internacional de Justicia. México pidió el lunes formalmente a Ecuador, que, ateniendo al delicado estado de salud de Glas, entregue tal documento a favor del encarcelado exvicepresidente, para que sea entregado a un tercer país. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador estableció un acuerdo con Suiza para que asumiera su representación diplomática y protegiera sus bienes en Ecuador. A finales de julio, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, afirmó que la relación binacional iba mejorando, aunque no dio detalles. Glas ya intentó acudir a la justicia ecuatoriana para acogerse a un arresto domiciliario, a través de u pedido de habeas corpus que le fue negado el 9 de julio. Las autoridades han confirmado que el ex funcionario ha recibido 79 atenciones de psicólogos, cardiólogos, neumólogos y médicos generales desde abril.

