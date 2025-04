EE. UU. revoca visas a miembros de banda mexicana tras proyección del líder de cártel en concierto

By MEGAN JANETSKY Thursday, April 17, 2025 7:03PM











Un soldado toca el acordeón durante un corrido, en una actuación para los medios en una base militar en Ciudad de México, el lunes 10 de marzo de 2025. AP Foto/Fernando Llano

Ciudad de México -- El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó los visados de los miembros de una banda mexicana después de que proyectaran el rostro de un jefe de un cártel de la droga en una gran pantalla durante una actuación en el estado occidental de Jalisco. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien fue embajador de Estados Unidos en México durante la primera administración Trump, dijo a última hora del martes en X que las visas de trabajo y turismo de los miembros de Los Alegres del Barranco fueron revocadas. Las revocaciones de visados siguen a la indignación generalizada en México por el concierto, ya que los fiscales de dos estados han iniciado investigaciones sobre las imágenes proyectadas, y a un recuento nacional más amplio sobre cómo abordar el auge de un género musical popular criticado por romantizar a los cárteles de la droga. "Soy un firme creyente en la libertad de expresión, pero eso no significa que la expresión deba estar libre de consecuencias", escribió Landau en X. "Lo último que necesitamos es un lugar de bienvenida para gente que ensalza a criminales y terroristas". La polémica estalló el fin de semana, cuando el rostro de Nemesio Rubén "El Mencho" Oseguera cubierto de llamas se proyectó detrás de la banda, originaria de Sinaloa, durante el concierto. La banda, los productores del concierto y el local se señalaron con el dedo. Oseguera es el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha sido relacionado con un rancho que, según las autoridades, se utilizaba para entrenar a reclutas del cártel y posiblemente para deshacerse de cadáveres en Jalisco, donde los buscadores encontraron fragmentos de huesos humanos, montones de ropa y zapatos. El cártel de Jalisco se encuentra entre otros grupos criminales en México que han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras por la administración Trump. Aunque la imagen fue recibida con aplausos durante el concierto, la fiscalía de Jalisco anunció rápidamente que citaba a la banda a declarar en una investigación para determinar si promovían la violencia, un delito que podría acarrear una pena de hasta seis meses de prisión. El estado de Michoacán también anunció una investigación contra Los Alegres del Barranco por proyectar las mismas imágenes durante un concierto en la ciudad de Uruapan. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dijo que el estado prohibiría las actuaciones musicales que enaltezcan la violencia, y añadió que los infractores "se enfrentarían a sanciones monetarias y penales". "Sabemos que la indignación no es suficiente", dijo Lemus. "Por supuesto que es posible prohibir (la música)". Desde entonces, se han cancelado varias actuaciones futuras de la banda; el gobierno de una ciudad dijo que el espectáculo "no contaba con los permisos municipales necesarios" para llevar a cabo la actuación. Pavel Moreno, acordeonista y corista de la banda, no respondió a las preguntas de los fans sobre si le habían retirado el visado, limitándose a agradecer el apoyo y a decir que "todo va bien". La banda tenía previsto tocar en Tulsa, Oklahoma, el 4 de abril. Aunque el evento no se ha cancelado públicamente, en las páginas web de venta de entradas se puede leer: "No hay entradas disponibles por ahora en nuestro sitio" para esa fecha. La disputa coincide con un debate cultural más amplio en México, ya que artistas como Peso Pluma, Fuerza Regida y Natanael Cano marcan el comienzo de un renacimiento global de la música regional mexicana, mezclando baladas clásicas con música trap. En 2023, Peso Pluma superó a Taylor Swift como artista con más reproducciones en YouTube. Muchos de los artistas que encabezan ahora las listas de éxitos han sido objeto de duras críticas porque sus letras a menudo pintan a los líderes de los cárteles como figuras a lo Robin Hood. Otros afirman que el género, conocido como "narco corridos", expresa la dura realidad de muchos jóvenes mexicanos. En los últimos años, varios estados mexicanos han prohibido las actuaciones públicas de este género musical, la más reciente en el estado de Nayarit en febrero. Algunas de las prohibiciones se han producido cuando artistas famosos han recibido amenazas de muerte de los cárteles, lo que ha obligado a varios de ellos a cancelar sus actuaciones. Otros, como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han buscado un enfoque menos agresivo para abordar el género. Sheinbaum, que se ha manifestado en contra de censurar la música, ha sugerido en cambio que el gobierno mexicano impulse iniciativas que promuevan la música regional mexicana con letras socialmente más aceptables. La mandataria mexicana endureció su lenguaje sobre el tema tras el concierto de Los Alegres del Barranco. En su rueda de prensa matutina de esta semana, Sheinbaum exigió una investigación sobre el concierto: "No se puede justificar la violencia ni a los grupos criminales".



