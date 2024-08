EEUU: 15 estados demandan por plan para ayudar a inmigrantes irregulares a comprar seguro médico

TOPEKA, Kansas, EE.UU. -- Quince estados interpusieron una demanda federal el jueves contra el gobierno del presidente Joe Biden por una norma que se prevé permita a 100.000 inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos de manera ilegal cuando eran niños inscribirse el próximo año en los mercados de seguros creados por la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés). Los estados están tratando de impedir que la norma entre en vigor el 1 de noviembre y que proporcione a las personas conocidas como "dreamers" el acceso a exenciones fiscales cuando se inscriban para comprar seguro de gastos médicos subsidiados. La inscripción en el mercado de seguros de comienza el mismo día, apenas cuatro días antes de las elecciones presidenciales. Esos estados interpusieron la demanda en Dakota del Norte, uno de los estados demandantes. Todos tienen fiscales generales republicanos. La demanda argumenta que la norma infringe una ley de reforma a la asistencia pública de 1996, además de la ACA. También afirma que alentaría a más inmigrantes a ingresar a Estados Unidos sin autorización, lo cual supondría una carga para los estados y sus sistemas de escuelas públicas. Sin embargo, muchos economistas han concluido que los inmigrantes generan un beneficio económico neto, y la inmigración parece haber impulsado un crecimiento en el empleo tras la pandemia de COVID-19 que evitó una recesión. La demanda fue interpuesta en medio de acusaciones de los republicanos contra Biden y la vicepresidenta Kamala Harris -la virtual candidata presidencial demócrata- acerca de que son débiles a la hora de frenar la inmigración ilegal. Los cruces fronterizos alcanzaron máximos históricos durante el gobierno de Biden, pero recientemente han descendido. "Los extranjeros ilegales no deberían tener vía libre para ingresar a nuestro país", dijo en un comunicado el fiscal general de Kansas, Kris Kobach. "Cuando llegan no deberían recibir prestaciones de los contribuyentes, y el gobierno Biden-Harris no debería tener carta blanca para infringir la ley federal". Hace dos décadas, Kobach comenzó a ganar renombre a nivel nacional al instar a imponer estrictas restricciones a los inmigrantes que viven en Estados Unidos de manera ilegal, y ayudó a redactar la disposición de Arizona apodada "muéstrame tus papeles" de 2010. Además de Kansas y Dakota del Norte, los otros estados demandantes son Alabama, Idaho, Indiana, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, Nueva Hampshire, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Virginia. Funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) no respondieron de momento el jueves a un correo electrónico solicitándoles sus comentarios sobre la demanda. Pero en mayo Biden dijo, refiriéndose a la norma, que estaba "comprometido a proporcionarles a los dreamers el apoyo que necesitan para alcanzar el éxito". El gobierno del mandatario los está protegiendo de la deportación. Los "dreamers" y sus defensores han dicho que son jóvenes que tuvieron poca o ninguna opción de elegir venir a Estados Unidos, y años después están plenamente integrados en sus comunidades. Al menos 25 estados, entre ellos Kansas, Nebraska y Virginia, les permiten pagar las cuotas de inscripción a universidades que están reservadas para los habitantes del estado, las cuales son más bajas, según el grupo activista Centro Nacional de Leyes Migratorias. En mayo, Biden dijo: "Estoy orgulloso de las contribuciones que los dreamers han hecho a nuestro país". Los "dreamers" no han podido ingresar a los programas de seguro médico subsidiados por el gobierno porque no cumplían con el requisito de tener una "presencia legal" en Estados Unidos. Los estados demandantes dijeron que declarar legal su presencia amparándose en una norma es "ilógico per se", ya que correrían el riesgo de ser deportados si el gobierno de Biden no interviniera en su favor. "El seguro médico subsidiado a través de la ACA es una valiosa prestación pública que alienta a los beneficiarios extranjeros en situación irregular a permanecer en Estados Unidos", señala la demanda. En demandas anteriores contra el gobierno de Biden, los estados en ocasiones han tenido dificultades para convencer a los jueces de que el perjuicio que enfrentan a consecuencia de una nueva norma es lo suficientemente directo, concreto y específico para darles el derecho a demandar. De los 15 estados demandantes, sólo Idaho y Virginia gestionan sus propios mercados de seguros médicos en vez de depender de uno federal. Pero los estados demandantes argumentan que todos enfrentan mayores gastos debido al aumento de la inmigración ilegal. Se basan en un informe de 2023 de la organización sin fines de lucro Federation for American Immigration Reform, que no sólo aboga por leyes más estrictas contra la inmigración ilegal, sino también por fuertes restricciones a la inmigración legal.

