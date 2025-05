EEUU y China logran acuerdo temporal para reducir aranceles, con pausa de 90 días

El viceministro de Finanzas Liao Min ante la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza, junto al viceprimer ministro He Lifeng y Li Chenggang, viceministro de Comercio. AP Foto/Jamey Keaten

GINEBRA -- Estados Unidos y China acordaron el lunes reducir drásticamente sus recientes aranceles extensos, reanudando el comercio estancado entre las dos economías más grandes del mundo y desencadenando un repunte en los mercados financieros mundiales. Sin embargo, la desescalada en las guerras comerciales del presidente Donald Trump no resolvió las diferencias subyacentes entre Beijing y Washington. El acuerdo dura 90 días, creando tiempo para que los negociadores de Estados Unidos y China lleguen a un acuerdo más sustantivo. Pero la pausa también deja los aranceles más altos que antes de que Trump comenzara a aumentarlos el mes pasado. Y las empresas e inversores deben lidiar con la incertidumbre sobre si la tregua durará. El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, indicó que Estados Unidos acordó reducir su tasa arancelaria del 145% impuesta por Trump el mes pasado al 30%. China acordó bajar su tasa sobre los productos estadounidenses al 10% desde el 125%. Acuerdo evita un bloqueo total Greer y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunciaron las reducciones arancelarias en una conferencia de prensa en Ginebra. Los dos funcionarios adoptaron un tono positivo al señalar que ambas partes habían establecido consultas para continuar tratando sus problemas comerciales. Bessent dijo que los aranceles de tres dígitos que los dos países impusieron el mes pasado -en una escalada de tensiones iniciada por Trump- son "el equivalente a un embargo, y ninguna de las partes quiere eso. Queremos comercio". Las delegaciones, escoltadas por la ciudad y custodiadas por decenas de policías suizos, se reunieron durante al menos una docena de horas en ambos días del fin de semana en una villa del siglo XVIII bañada por el sol que sirve como residencia oficial del embajador suizo ante Naciones Unidas en Ginebra. En ocasiones, los líderes de las delegaciones se apartaron de sus equipos y se acomodaron en los sofás de los patios de la villa con vistas al Lago de Ginebra, ayudando a profundizar los lazos personales en el intento por alcanzar un acuerdo. Finalmente, un acuerdo El arancel del 30% que Estados Unidos impone a los productos chinos incluye un gravamen existente del 20% que busca presionar a China para que tome más medidas para evitar la entrada del opioide sintético fentanilo a Estados Unidos. También incluye el mismo arancel de referencia del 10% que Trump impuso a las importaciones de la mayoría de los países del mundo. El impuesto del 30% se suma a otros gravámenes a China, incluyendo algunos remanentes del primer mandato de Trump y mantenidos por el expresidente Joe Biden. Trump había aumentado el arancel combinado al 145% el mes pasado, furioso por las represalias de China, antes de dar marcha atrás el lunes. El ministerio calificó el acuerdo como un paso importante para la resolución de las diferencias entre los dos países y dijo que sienta las bases para una mayor cooperación. "Esta iniciativa se alinea con las expectativas de los productores y consumidores en ambos países y sirve a los intereses de ambas naciones, así como a los intereses comunes del mundo", aseveró un comunicado del Ministerio. China espera que Estados Unidos detenga "la práctica errónea de aumentos arancelarios unilaterales" y trabaje con China para salvaguardar el desarrollo de sus relaciones económicas y comerciales, inyectando más certeza y estabilidad en la economía global, dijo el ministerio. La declaración conjunta emitida por los dos países dijo que China también acordó suspender o eliminar otras medidas que ha tomado desde el 2 de abril en respuesta a los aranceles de Estados Unidos. China ha aumentado los controles de exportación sobre tierras raras, incluidas algunas críticas para la industria de defensa, y ha añadido más empresas estadounidenses a sus listas de control de exportaciones y de entidades no confiables, restringiendo sus negocios con y en China. Mercados se recuperan a medida que ambas partes reducen la tensión El impacto total sobre los complicados aranceles y otras sanciones comerciales impuestas por Washington y Beijing sigue siendo incierto. Y mucho depende de si encontrarán formas de superar diferencias arraigadas durante la suspensión de 90 días. Bessent dijo en una entrevista con CNBC que funcionarios de Estados Unidos y China se reunirán de nuevo en unas semanas. Pero los inversores se regocijaron cuando los enviados comerciales de las dos economías más grandes del mundo cedieron. Los futuros del S &P 500 saltaron un 2.6% y los del Promedio Industrial Dow Jones subieron un 2%. Los precios del petróleo se dispararon más de $1.60 dólares por barril y el dólar estadounidense ganó frente al euro y el yen japonés. "Esta es una desescalada sustancial", dijo Mark Williams, economista jefe de Asia en Capital Economics. Pero advirtió que "no hay garantía de que la tregua de 90 días dé paso a un alto el fuego duradero". Dani Rodrik, economista de la Universidad de Harvard, dijo que los dos países habían retrocedido "de una guerra comercial innecesaria", pero que los aranceles de Estados Unidos sobre China siguen siendo altos al 30% "y principalmente perjudicarán a los consumidores estadounidenses". "Trump no ha obtenido absolutamente nada de China por todo el caos que generó. Nada", escribió Rodrik, publicando en Bluesky. Craig Singleton, director senior del programa China en la Fundación para la Defensa de las Democracias, dijo que la rapidez con que se llegó al acuerdo sugiere que "ambas partes estaban más económicamente acorraladas de lo que dejaban ver". "Para China, el dolor económico era real: aumento del desempleo, fuga de capitales y pedidos de exportación cayendo a su ritmo más rápido en casi dos años", explicó Singleton. "Para Trump, los mercados importaban, y este acuerdo le da una victoria sin abandonar la influencia". El anuncio de Estados Unidos y China hizo que las acciones se dispararan, y los futuros estadounidenses subieron más de un 2%. El índice Hang Seng de Hong Kong se disparó casi un 3% y los índices de referencia en Alemania y Francia subieron un 0.7%. "La caída de aranceles altísimos a simplemente altos, junto con la incertidumbre sobre el camino de los aranceles futuros, seguirá sirviendo como una restricción al comercio y los flujos de inversión entre las dos economías", dijo Eswar Prasad, profesor de Política Comercial en la Universidad de Cornell. "No obstante, es un buen augurio para la economía mundial que los aranceles de Estados Unidos puedan eventualmente terminar como barreras comerciales significativas, pero no insuperables", añadió. Jay Foreman, CEO de Basic Fun, la empresa con sede en Florida detrás de juguetes como Care Bears y Tonka trucks, dijo que estaba aliviado de ver que la tasa arancelaria sobre los productos chinos ahora bajó al 30%. Pero quiere que baje al 10%. Foreman señaló que acababa de aconsejar a su equipo en China que liberara sus envíos de juguetes, que habían estado en pausa desde principios de abril. Antes del acuerdo del lunes, dijo, pensó que tendría que duplicar los precios, pero aún subirán, entre un 10% y un 15% para el tercer y cuarto trimestre. "Es como si intentaran darnos un sándwich de huevo podrido y esperar que estemos felices de beber leche agria en su lugar", dijo Foreman.

