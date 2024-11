EEUU reconoce al opositor González como presidente electo de Venezuela

ARCHIVO - El líder opositor venezolano Edmundo González saluda a sus seguidores en la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, España, el 28 de septiembre de 2024. AP Foto/Bernat Armangue, Archivo

CARACAS -- El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se refirió el martes al opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela, en un mensaje que remarca la posición de Estados Unidos de reconocerlo como vencedor de las cuestionadas elecciones de julio que tanto la oposición como el presidente Nicolás Maduro dicen haber ganado. "El pueblo venezolano habló contundentemente el 28 de julio e hizo a Edmundo González presidente electo. La democracia exige respeto a la voluntad de los votantes", publicó Blinken en un escueto mensaje en X, antes Twitter. Estados Unidos ya había reconocido en agosto pasado que el opositor había obtenido mayor cantidad de votos que Maduro, pero no se había referido a él hasta ahora como presidente electo. Las elecciones de julio, en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador por la autoridad electoral para un tercer mandato, fueron ampliamente cuestionadas por la oposición y a nivel internacional por falta de transparencia y de verificación de los resultados. Ni entonces ni hasta ahora, más de tres meses después, el gobierno ha difundido las actas de resultados oficiales. La oposición, por su parte, dijo tener en sus manos y difundió en agosto al menos un 84% de las actas de las mesas de votación que confirmarían la derrota del oficialismo por 2 a 1 frente al entonces candidato opositor. El canciller venezolano Yván Gil se burló del mensaje de Blinken. "Del único lugar que no se vuelve es del ridículo", escribió el funcionario en su canal de Telegram. "Sin embargo Blinken, enemigo confeso de Venezuela, insiste en volver a hacerlo, ahora con un Guaidó 2.0". Gil comparó a González con el exlegislador Juan Guaidó, quien, como presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora en 2019, se proclamó jefe de Estado y fue reconocido por Washington como el presidente legítimo de Venezuela. Esto ocurrió tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro en 2018, en unos comicios calificados como fraudulentos por Estados Unidos y varios otros países. Con el paso de los años, el apoyo internacional a Guaidó disminuyó significativamente y sus antiguos aliados eventualmente dieron por terminada la figura de gobierno interino. Blinken "en los últimos días de su gobierno, debería dedicarse a reflexionar sobre sus fracasos, deshacerse de los complejos imperiales y coloniales e ir a escribir las memorias de cómo la Revolución Bolivariana lo hizo morder el polvo de la derrota, tal como a sus antecesores", aseveró Gil. "Revolución Bolivariana" es como el oficialismo llama el proyecto político iniciado por el ahora fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) para convertir a Venezuela en un Estado socialista. "Nunca falla el plan literario de un secretario de Estado más, que se hundió, junto a sus marionetas, tratando de revertir la democracia venezolana", agregó. Edmundo González, por su parte, se pronunció minutos después del mensaje de Blinken para agradecer el reconocimiento. "Este gesto honra el deseo de cambio de nuestro pueblo y la gesta cívica que juntos protagonizamos el pasado 28 de julio", publicó en X. Desde que Maduro fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral, un cuerpo colegiado de mayoría oficialista, el mandatario y sus aliados han desafiado las peticiones de Estados Unidos, de la Unión Europea e incluso los esfuerzos de aliados de izquierda como Brasil y Colombia para que publique las actas de votación. Observadores internacionales cuestionaron la independencia e imparcialidad de la autoridad electoral y del Tribunal Supremo, que avaló el resultado luego de realizar un peritaje formal solicitado por Maduro. Edmundo González se marchó a España, donde pidió asilo, después de que la fiscalía le abriera una investigación y se emitiera una orden de arresto en su contra a raíz de que la oposición difundiera las actas en su poder que respaldaban su victoria. Las actas de escrutinio se consideran desde hace tiempo la prueba definitiva de los resultados electorales en Venezuela. En anteriores elecciones presidenciales, el Consejo Nacional Electoral publicó en Internet los resultados de cada una de las más de 30.000 máquinas de votación, pero el organismo controlado por Maduro no divulgó ningún dato esta vez, culpando a un supuesto ciberataque montado por sus opositores desde Macedonia del Norte. También el martes se pronunció el presidente colombiano, Gustavo Petro, cuestionando las pasadas elecciones de Venezuela. Petro calificó como un "error" la realización de los últimos comicios y consideró que la negativa del gobierno de Nicolás Maduro a mostrar las actas electorales terminó por dejar un "mapa oscuro". Petro, un aliado cercano de Maduro, ha intercedido para que Estados Unidos libere progresivamente a Venezuela de las sanciones con las que presiona a Maduro con una apertura democrática. The Associated Press consultó al gobierno de Maduro sobre las declaraciones del mandatario colombiano sin obtener respuesta inmediata. "Creo que fue un error las elecciones, miradas después, yo fui partidario de que se hicieran, pero no hay un voto libre si hay un bloqueo", dijo Petro a Globo News en una entrevista fechada el lunes, pero que no fue aún publicada en su totalidad. El líder colombiano decidió no reconocer como ganador ni a Maduro ni al entonces candidato opositor Edmundo González. "Que se critiquen las elecciones desde el punto de vista del comportamiento del gobierno venezolano, oscuro, no generó una claridad sobre lo que ellos afirman que ganaron las elecciones y dejó ese mapa oscuro al no mostrar las actas", agregó Petro. Petro tampoco tiene fe en el esfuerzo diplomático que impulsaron tras las elecciones con Brasil y México, para mediar en la resolución de la creciente tensión y que no generó resultados visibles. "Creo que un frente común sobre Venezuela, cualquiera que sea la política, ya no va a existir", indicó. --

La periodista de The Associated Press Astrid Suárez, en Colombia, contribuyó a este reporte desde Bogotá.



