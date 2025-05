EEUU solicita desestimar demanda por deportación de Kilmar Ábrego García

By BEN FINLEY Wednesday, May 28, 2025 11:29PM











ARCHIVO - Esta fotografía sin fecha proporcionada por Murray Osorio PLLC muestra a Kilmar Ábrego García. (Murray Osorio PLLC via AP) kabc

El gobierno de Estados Unidos solicitó a una jueza federal que desestime la demanda sobre la deportación por error de Kilmar Ábrego García a El Salvador, argumentando que el tribunal carece de jurisdicción porque él ya no está en la nación. La solicitud de desestimación presentada el martes por la noche fue un movimiento procesal del gobierno de Estados Unidos, que estaba obligado a responder a la demanda de Ábrego García en un plazo de 60 días. Los abogados del gobierno federal reiteraron sus argumentos de finales de marzo en contra de su regreso. La solicitud del gobierno es el acontecimiento más reciente en un caso que ha continuado durante dos meses sin ningún avance discernible hacia una resolución, a pesar de la orden de una jueza de traer de vuelta a Ábrego García y un fallo posterior de la Corte Suprema para "facilitar" su regreso. El presidente Donald Trump comentó a la cadena ABC News a finales de abril que podría traer de vuelta a Ábrego García con una llamada telefónica a su homólogo de El Salvador. Pero añadió que no lo haría porque Ábrego García es miembro de la pandilla MS-13, una acusación que Ábrego García niega y por la cual nunca fue acusado. Los abogados del gobierno federal no han utilizado la explicación directa del presidente dentro del tribunal federal de Maryland que ordenó el regreso de Ábrego García. Han argumentado que la información sobre el regreso de Ábrego García está protegida por el privilegio de secretos de Estado, una doctrina legal que se utiliza a menudo en casos militares. Los abogados estadounidenses dijeron que divulgar tales detalles en un tribunal abierto, o incluso al juez en privado, pondría en peligro la seguridad nacional al revelar negociaciones diplomáticas sensibles. Muchos documentos del caso han sido sellados. Los abogados de Ábrego García han argumentado que el gobierno de Trump no ha hecho nada para devolver al trabajador de construcción de Maryland. Dicen que el gobierno está invocando el privilegio para ocultarse detrás de la mala conducta de deportarlo erróneamente y negarse a traerlo de vuelta. La deportación de Ábrego García violó una orden de un juez federal de inmigración de 2019 que lo protegía de la expulsión a su país natal. El juez de inmigración determinó que Ábrego García enfrentaba una probable persecución por parte de una pandilla salvadoreña local que aterrorizaba a su familia. La esposa estadounidense de Ábrego García interpuso una demanda por su deportación, y la jueza de distrito Paula Xinis ordenó su regreso el 4 de abril. La Corte Suprema falló el 10 de abril que el gobierno federal debía trabajar para traerlo de vuelta. Xinis aún no ha fallado sobre la reclamación de secretos de Estado del gobierno federal. Durante una audiencia celebrada el 16 de mayo, señaló que la explicación del gobierno para invocarla era inadecuada y dio al gobierno de Trump tiempo adicional para proporcionar más información. Tampoco ha emitido un fallo en relación con la solicitud del gobierno de Trump presentada el martes para desestimar la demanda de Ábrego García. Horas antes de presentar la moción, el gobierno de Estados Unidos había solicitado a Xinis una extensión de 30 días. Ella rechazó la solicitud. "El tribunal ha llevado a cabo no menos de cinco audiencias en este caso y en ningún momento los demandados insinuaron siquiera que necesitaban más tiempo para responder o responder de otra manera", escribió Xinis. Simon Sandoval-Moshenberg, uno de los abogados de Ábrego García, señaló en un comunicado que la moción del gobierno de Trump para desestimar era "una repetición de argumentos que ya han hecho y que ya han sido rechazados, presentada solo para cumplir con un plazo". ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.