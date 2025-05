EEUU suspende entrevistas de visa para estudiantes extranjeros y amplía revisión de redes sociales

By MATTHEW LEE y ANNIE MA Wednesday, May 28, 2025 9:45PM











El secretario de Estado, Marco Rubio, durante una audiencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en el Capitolio, 21 de mayo de 2025, en Washington (AP Foto/Mark Schiefelbein)

WASHINGTON -- El Departamento de Estado detuvo la programación de nuevas entrevistas de visa para estudiantes extranjeros que esperan estudiar en Estados Unidos mientras se prepara para expandir la revisión de sus actividades en redes sociales, informaron funcionarios. Un funcionario federal señaló el martes que la medida sería temporal y no aplica a quienes ya tenían entrevistas programadas. El funcionario habló bajo condición de anonimato a fin de discutir un documento interno del gobierno. Un cable firmado por el Secretario de Estado Marco Rubio y al que The Associated Press tuvo acceso destaca que el Departamento de Estado planea emitir directrices sobre la ampliación de la revisión de redes sociales. "Con efecto inmediato, en preparación para una expansión en la revisión y evaluación obligatoria de redes sociales, las secciones consulares no deben agregar ninguna capacidad adicional de citas para visas de estudiantes o visitantes de intercambio" hasta que se emitan las directrices, dice el cable. Al preguntarle sobre la medida durante una conferencia de prensa, la portavoz del Departamento de Estado Tammy Bruce respondió el martes que el país utiliza todos los recursos disponibles para revisar los antecedentes de los solicitantes de visas. "Seguiremos utilizando todas las herramientas que podamos para evaluar quiénes son las personas que llegan, ya sean estudiantes o de otro tipo", expresó Bruce. Politico fue el primer medio en informar sobre la medida, la cual es la más reciente acción en la ofensiva del gobierno federal contra los estudiantes extranjeros. El gobierno federal revocó la semana pasada la capacidad de la Universidad de Harvard para inscribir a estudiantes extranjeros al retirar a la institución del programa que le permite a escuelas patrocinar estudiantes de otros países para que obtengan una visa. La acción fue impugnada rápidamente en los tribunales y bloqueada por un juez federal. Hace unos meses, el gobierno también revocó el estatus legal de miles de estudiantes extranjeros que ya estaban en el país, lo que llevó a algunos a abandonar el país por temor a ser deportados. Después de que muchos estudiantes impugnaron la medida con éxito, la Casa Blanca anunció que restauraría el estatus de los estudiantes, pero también amplió los motivos para poner fin al estatus legal de estudiantes internacionales. Durante su primer mandato, Trump intensificó las evaluaciones de todos los solicitantes de visa, introduciendo revisiones de sus cuentas de redes sociales. La política se mantuvo durante el gobierno de Joe Biden. Una pausa prolongada en la programación de entrevistas de visa para estudiantes podría resultar en retrasos que podrían afectar los planes de los estudiantes para inscribirse en los periodos de verano y otoño. Una reducción en el número de inscripciones de estudiantes extranjeros podría perjudicar los presupuestos universitarios, ya que algunas instituciones se han orientado a inscribir a más estudiantes internacionales que pagan matrícula completa para compensar la falta de fondos. ___ La cobertura educativa de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.