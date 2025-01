El círculo familiar del presidente electo Trump se verá diferente a su regreso a la Casa Blanca

El candidato republicano a la presidencia, el expresidente Donald Trump, acompañado por su esposa Melania Trump y su hijo Barron Trump. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo) kabc

WASHINGTON -- Cuando Donald Trump regrese a la Casa Blanca el lunes, su círculo familiar se verá un poco diferente al de cuando llegó por primera vez hace ocho años. Su hijo menor, Barron, estaba en quinto grado en aquel entonces. Ahora es un estudiante universitario de primer año que supera en altura a su padre que mide más de 1.8 metros (más de 6 pies). Su nieta Kai, que tenía 9 años en 2017, ahora es una aspirante a influencer en redes sociales y una impresionante golfista. Su nieto Joseph, que posó en el regazo de Trump con un modelo de Lego de la Casa Blanca la última vez, ahora tiene 11 años. Los familiares más prominentes en la esfera política de Trump, su hija Ivanka y su esposo, Jared, están en Florida esta vez después de formar parte de su primer gobierno. Los miembros de la familia pueden proporcionar a los presidentes una fuente de apoyo moral y de consulta, compañía e incluso alivio de los problemas del mundo. Sin mencionar que a veces también crean dolores de cabeza para el presidente. "La familia puede hacer cosas que otras personas no pueden, y se puede confiar en ellos de una manera en la que no se puede confiar en otras personas", señaló Tevi Troy, un exfuncionario del gobierno del expresidente George W. Bush y autor de varios libros sobre la presidencia. "Todos necesitan a alguien con quien puedan hablar a altas horas de la noche cuando se sueltan el cabello, por así decirlo". El presidente electo tiene cinco hijos -tres de los cuales están casados- de sus matrimonios con Ivana Trump, Marla Maples y su actual esposa Melania Trump. Tiene 10 nietos y un undécimo viene en camino. Este es un vistazo al círculo familiar de Trump, entonces y ahora: Su esposa: Melania Trump ENTONCES: Pasó los primeros meses del mandato de Trump en el penthouse de la familia en Manhattan para que Barron, de 11 años, no tuviera que cambiar de escuela a mitad de año. Después de mudarse a la Casa Blanca, viajó por Estados Unidos y otros países, sola y con Trump, en parte para promover su iniciativa infantil "Be Best" mientras protegía ferozmente su privacidad. AHORA: Evitó la campaña activa durante la contienda de Trump de 2024, limitando sus apariciones públicas a momentos clave, como el lanzamiento de la campaña, la Convención Nacional Republicana y la noche electoral. Publicó una autobiografía titulada con su nombre a finales del año pasado y será el tema de un documental distribuido por Amazon Prime Video que se espera sea lanzado en los próximos meses. Aunque algunos dudan que la esposa de 54 años de edad de Trump pase mucho tiempo en la Casa Blanca, ella dijo en el programa "Fox & Friends" de la cadena Fox News que ya ha empacado y elegido los muebles que quiere llevar a la mansión ejecutiva. Sus hijos: Donald Trump Jr. ENTONCES: El hijo mayor de Trump, ahora de 46 años, hizo campaña por su padre en 2016 y 2020. AHORA: La influencia de Trump Jr. ha crecido hasta el punto de que presionó a su padre para que eligiera a su amigo cercano JD Vance como vicepresidente. También impulsó a la exrepresentante demócrata Tulsi Gabbard y a Robert F. Kennedy Jr., las elecciones del presidente electo para directora de inteligencia nacional y secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, respectivamente. Trump Jr. ayuda a dirigir el negocio inmobiliario familiar y es presidente honorario de la transición de Trump. Tiene un podcast y ha dicho que su papel es evitar que "malos actores" entren al gobierno. Recientemente voló en el avión de su padre a Groenlandia, esto después de que el presidente electo expresó su deseo de tomar control del territorio danés rico en minerales. Trump Jr. tiene cinco hijos -o "pitufos", como a veces se refiere a ellos- con su exesposa, Vanessa Trump. Son Kai Madison, de 17 años de edad; Donald John III, de 15; Tristan Milos, de 13; Spencer Frederick, de 12, y Chloe Sophia Trump, de 10. Ivanka Trump ENTONCES: Ivanka, de 43 años, hizo campaña por su padre en 2016 y trasladó a su familia de la ciudad de Nueva York a Washington para trabajar en la Casa Blanca como asesora senior. También estuvo en la campaña electoral en 2020, pero ella y su familia se mudaron a Florida y se retiraron del foco público después de su derrota. AHORA: Mientras Trump se preparaba para la campaña de 2024, Ivanka anunció que lo amaba y lo apoyaba, pero que se retiraba de la política para concentrarse en su esposo y sus tres hijos. Sin embargo, se unió a su padre y otros miembros de la familia en la noche electoral y cuando tocó la campana en la Bolsa de Nueva York a principios de diciembre después de que la revista Time lo nombrara Persona del Año. Dijo en el podcast "The Skinny Confidential" que esta vez sólo quería "estar presente para él como hija" y estar allí para ver una película o un partido deportivo. Ivanka y su esposo tienen tres hijos: Arabella Rose, de 13 años; Joseph Frederick, de 11, y Theodore James Kushner, 8. Eric Trump ENTONCES: El hijo de 40 años ayudó a dirigir el negocio familiar y participó en las campañas de su padre. AHORA: Eric también es presidente honorario de la transición y un asesor cercano a su padre. Pero continúa enfocándose más en dirigir el negocio familiar. En septiembre, él y su hermano iniciaron una plataforma de criptomonedas llamada World Liberty Financial, y su padre ayudó a lanzarla en una entrevista en la plataforma de redes sociales X. Eric y su esposa, Lara, tienen dos hijos: Eric Luke, de 7 años, y Carolina Dorothy Trump, de 5. Tiffany Trump ENTONCES: La hija de Trump con su segunda esposa Marla Maples tenía 23 años y acababa de graduarse de la Universidad de Pensilvania, manteniendo un perfil bajo cuando Trump fue elegido presidente por primera vez. AHORA: Estuvo más presente en la campaña de 2024, pero aún evita en gran medida el foco público. Tiffany, de 31 años, y su esposo, Michael Boulos, esperan su primer hijo este año. Boulos es un empresario que viajó con Trump en la recta final de la campaña. Su padre es Massad Boulos, un empresario libanés-estadounidense que ayudó a Trump con la influyente comunidad árabe-estadounidense en el estado políticamente oscilante de Michigan. Trump ha nombrado a Massad Boulos como asesor senior en asuntos árabes y de Oriente Medio. Barron Trump ENTONCES: Al inicio del primer mandato de Trump, Barron y su madre se quedaron en el penthouse de la Torre Trump en Manhattan para que él pudiera terminar su año escolar. Cuando llegaron a Washington, su red de fútbol apareció en lo que se conoce como el jardín de la primera dama. AHORA: Barron, de 18 años, es estudiante de primer año de negocios en la Universidad de Nueva York. Sus padres y los funcionarios de la campaña de Trump le atribuyen haber recomendado podcasts populares entre los jóvenes en los que el presidente electo apareció durante la campaña. Barron tendrá un dormitorio en la Casa Blanca, dijo Melania Trump en el programa "Fox & Friends". "Estoy muy orgullosa de él, de su conocimiento, incluso sobre política y de darle consejos a su padre", señaló su madre en el programa. "Atrajo a tantos jóvenes. Conoce a su generación". Otros miembros de la familia en el foco público: Lara Trump ENTONCES: La nuera de Trump, de 42 años, hizo campaña por él durante todas sus candidaturas. Después de que Trump perdiera ante el demócrata Joe Biden en 2020, consideró postularse para un escaño en el Senado federal por su estado natal, Carolina del Norte, pero finalmente decidió no hacerlo. Se convirtió en comentarista de Fox News. AHORA: Mientras Trump aceleraba su campaña de 2024, instaló a su nuera como copresidenta del Comité Nacional Republicano, donde fue una defensora lista para la televisión que supervisaba la recaudación de fondos, el alcance de los votantes y la iniciativa de "integridad electoral" del partido. Renunció al comité después de las elecciones y retiró su nombre de la consideración como posible sucesora del senador Marco Rubio, la elección de Trump para secretario de Estado. Lara Trump es apasionada por el ejercicio y tiene su propia línea de ropa deportiva. También ha explorado un carrera secundaria como cantante y ha lanzado algunas canciones. Su hija Carolina lleva el nombre de su estado natal. Jared Kushner ENTONCES: Kushner, de 44 años, también fue una figura clave en la campaña de Trump de 2016. Se unió a su esposa en la Casa Blanca como asesor senior, un papel que incluía trabajar en la política de Estados Unidos hacia Israel y Oriente Medio en general. AHORA: Kushner ha salido del foco político, pero su padre podría entrar pronto. Trump anunció después de la elección que tiene la intención de nominar a Charles Kushner, un desarrollador inmobiliario, para ser embajador de Estados Unidos en Francia. El anciano Kushner fue indultado por Trump en diciembre de 2020 después de haberse declarado culpable años antes de evasión de impuestos y hacer contribuciones ilegales a campañas. Kai Trump ENTONCES: Kai estaba en la escuela primaria cuando su abuelo se convirtió en presidente. AHORA: La nieta de 17 años de Donald Trump es una aspirante a influencer en redes sociales. Su video detrás de cámaras de la noche electoral obtuvo 3.7 millones de vistas en YouTube. Otros mensajes relacionados con su abuelo han sido vistos millones de veces más en TikTok. Kai dio su primer discurso público en la convención republicana y es una ávida golfista que a veces juega con su abuelo. "Si no estoy en su equipo, intentará meterse en mi cabeza, y siempre se sorprende de que no lo deje afectarme", señaló en la convención. "Pero tengo que recordarle, yo también soy una Trump". Arabella Kushner ENTONCES: La hija de Ivanka Trump y Jared Kushner tenía 6 años cuando su abuelo mostró a Xi Jinping de China un video de ella, con un vestido tradicional chino, cantando canciones en chino. "Es muy buena, ¿verdad? Es muy inteligente", comentó Trump. Xi respondió que Arabella era el "pequeño ángel" de su abuelo y una "mensajera de las relaciones entre China y Estados Unidos". AHORA: Arabella tiene 13 años y disfruta cantar, tocar el piano, montar a caballo y practicar jiu-jitsu brasileño, según una publicación en redes sociales de su madre. ___ Gómez Licón informó en West Palm Beach, Florida. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



