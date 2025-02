El curioso caso de 'Emilia Pérez', la nominada al Oscar caída en desgracia

By JAKE COYLE Wednesday, February 26, 2025 12:28AM











ARCHIVO - La actriz Karla Sofía Gascón interactúa con sus fanáticos en un evento de alfombra roja para promocionar la película "Emilia Pérez", en CDMX, el 15 de enero de 2025. Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo

NUEVA YORK -- "Emilia Pérez" de Jacques Audiard es una contendiente al Oscar como ninguna otra. Es un musical, una parábola trans y un melodrama ambientado en México, todo combinado en una única amalgama por un equipo internacional de cineastas. Y de manera igualmente singular, es una nominada a mejor película que, a veces parece, a nadie le gusta. Por un lado, "Emilia Pérez" es una de las películas más aclamadas del año. Triunfó en los Globos de Oro, los Goya y los BAFTA, además de conseguir el BAFTA y el SAG a mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña. El domingo llega con 13 nominaciones a los Premios de la Academia. Solo tres películas, en toda la historia, han logrado más nominaciones a los Oscar. Por otro lado, "Emilia Pérez" ha sido objeto de burlas por su exageración interpretativa, criticada por su representación de la cultura mexicana y envuelta en controversia desde que ascendió a la categoría de la más nominada. Está por verse cuán lejos puede llegar "Emilia Pérez". Si logra sortear la reacción negativa y salir como la ganadora en los Oscar del domingo le otorgaría a Netflix su primera victoria en la categoría de mejor película. Su estrella, Karla Sofía Gascón, es la primera actriz abiertamente trans nominada y su victoria sería igualmente histórica. Sin embargo, esas posibilidades parecen gravemente amenazadas después de que antiguos tuits de Gascón la llevaran a emitir una disculpa. En los SAG Gascón no estuvo para presentar la película junto a sus compañeras de reparto Selena Gomez y Saldaña, por ahora se ha confirmado su presencia en los Premios de la Academia después de días de incertidumbre. Pero, ¿cómo llegamos aquí en primer lugar? ¿Qué ha hecho que "Emilia Pérez" sea tan aclamada y vilipendiada en igual medida? Todo comenzó en Cannes Cuando "Emilia Pérez" debutó en el Festival de Cine de Cannes el pasado mayo, la recepción fue mixta pero generalmente favorable. Audiard, el director francés de "De rouille et d'os" ("Metal y hueso"). "Un prophète" y Dheepan, ha hecho de las historias de transformación una especialidad. Pero "Emilia Pérez" es quizás su incursión más audaz hasta ahora en narrativas de cambio de forma. Gascón interpreta a un narcotraficante mexicano que, con la ayuda de una abogada (Saldaña), se somete a una cirugía de afirmación de género. Más tarde, ella emerge para reconectar con los hijos que tuvo con su exesposa (Gomez). El narco-musical es descaradamente audaz, una cualidad que los partidarios de la película abrazaron con entusiasmo. El elenco de la película compartió el premio a la mejor actriz en Cannes, y la película ganó el premio del jurado. Netflix la adquirió por un monto reportado de 12 millones de dólares. Se transforma en una favorita para los Oscar "Emilia Pérez" parecía tener oportunidades prometedoras de premios para sus actrices, pero no adquirió el aire de peso pesado del Oscar hasta finales de otoño. Para entonces, Netflix, que hace campañas agresivas por premios, había convertido "Emilia Pérez" en una gigante. A su favor estuvo que la temporada de premios de este año fue considerada muy abierta. Además, el otro musical en la carrera por los Oscar, "Wicked", tiene canciones de la adaptación de Broadway, dejándola al margen en la categoría de mejor canción donde se requieren melodías originales. Tanto "El mal" como "Mi camino" de "Emilia Pérez" fueron nominadas a mejor canción. También, como la película postulada por Francia para los Premios de la Academia, fue nominada a mejor película internacional. A medida que la academia de cine ha ampliado su membresía en los últimos años, muchos más votantes extranjeros han inclinado los Oscar hacia nominados internacionales. Una producción en francés y en español con estrellas de Hollywood se adapta perfectamente a unos Oscar cada vez más globales. Las audiencias se pronunciaron A medida que las oportunidades de premios de "Emilia Pérez" se expandieron, las audiencias también comenzaron a opinar. Si los críticos estaban divididos, los espectadores la han rechazado en gran medida. En Rotten Tomatoes, la película obtuvo una calificación aprobatoria del 76% de los críticos, pero solo del 19% del público. Netflix no reporta cifras de taquilla, por lo que "Emilia Pérez" no tiene ventas de entradas cuantificables en Estados Unidos y Canadá. La película tampoco ha ocupado un lugar destacado en el servicio de streaming. A medida que más personas vieron la película, algunos encontraron fallas en ella. GLAAD pasó por alto "Emilia Pérez" en sus premios anuales. La alianza por los derechos LGBTQ declaró que la película era "una representación profundamente retrógrada de una mujer trans" y "un paso atrás para la representación trans". Los cinéfilos en México tampoco quedaron impresionados, criticando la mezcla de acentos de la película, su tratamiento simplista de la violencia relacionada con las drogas en el país y lo que algunos describieron como una inautenticidad generalizada. El comediante y actor mexicano Eugenio Derbez calificó el acento de Gomez como "indefendible" antes de disculparse más tarde. Un grupo de cineastas mexicanos incluso respondió con un cortometraje paródico titulado "Johanne Sacreblu", descrito como "una película de inspiración francesa hecha completamente sin un elenco o equipo francés". La película tuvo más de un millón de espectadores en su primer fin de semana y acumula más de 3 millones de vistas en YouTube, mientras que las proyecciones de "Emilia Pérez" en cines tuvieron una afluencia escasa. Publicaciones en las redes sociales de Gascón La periodista Sarah Hagi motró a finales de enero antiguos posts en X de Gascón despreciando a musulmanes, a George Floyd y a China. Después de un alboroto, Gascón se disculpó en un comunicado proporcionado por Netflix. Los posts, que datan de 2016, incluían sugerencias de que se prohibiera el islam y que Floyd, un hombre negro asesinado por un oficial de policía blanco en Minneapolis en 2020, era un "estafador drogadicto" por quien "muy pocas personas se preocuparon". "Como alguien de una comunidad marginada, conozco este sufrimiento muy bien y lamento profundamente a aquellos a quienes he causado dolor", dijo Gascón. "Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad". La cuenta de Gascón en X fue desactivada posteriormente. ¿Qué sucederá el fin de semana? Cuánto daño se ha hecho a las posibilidades de Oscar de "Emilia Pérez" está por verse. Gascón no es considerada favorita por encima de Demi Moore de "The Substance" ("La sustancia"), pero los analistas creen que las repercusiones podrían ser más amplias para una película que ya tenía muchas críticas en su contra. Sin embargo, otros filmes han sobrevivido a controversias en el camino hacia la gloria del Oscar. La divisiva ganadora de mejor película de 2019, "Green Book" ("Green Book. Una amistad sin fronteras"), tuvo muchos detractores, pero a pesar de esto logró la victoria. Este año, debería ser una carrera reñida, independientemente. Un número inusualmente grande de películas, incluidas "Anora", galardonada con los premios de los sindicatos de productores, directores y guinisas y "Conclave" ("Cónclave") ganadora en los SAG, tienen una oportunidad legítima al igual que "The Brutalist" ("El brutalista"), "Wicked" y "A Complete Unknown" ("Un completo desconocido"). ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.