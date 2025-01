El ex presidente Jimmy Carter es honrado en funeral en Washington antes de ser enterrado en Georgia

By BILL BARROW y CHRIS MEGERIAN Friday, January 10, 2025 12:59AM











WASHINGTON -- Jimmy Carter fue honrado el jueves por su humildad personal y su servicio público antes, durante y después de su presidencia durante un funeral en la Catedral Nacional de Washington que contó con el tipo de pompa que el 39 presidente de EEUU normalmente evitaba. Todos los sucesores vivos de Carter asistieron al funeral, en el que el Presidente Joe Biden, el primer senador en activo que apoyó su candidatura a la Casa Blanca en 1976, pronunció un discurso fúnebre. Biden y otros oradores se turnaron para elogiar la trayectoria de Carter - que muchos historiadores han valorado más favorablemente desde que perdió su candidatura a un segundo mandato en 1980 - y ensalzar su carácter. "Construyó casas para la gente que las necesitaba", dijo Joshua Carter, un nieto que recordó cómo Carter enseñaba regularmente en la escuela dominical de su aldea natal de Plains, Georgia, después de dejar la Casa Blanca. "Eliminó enfermedades en lugares olvidados. Hizo la paz en cualquier parte del mundo, allí donde veía una oportunidad. Amaba a la gente". Jason Carter, otro nieto, elogió a su abuelo y a su esposa Rosalynn, fallecida en 2023. Destacó la frugalidad de la pareja, como lavar y reutilizar bolsas Ziploc, y las luchas del expresidente con su teléfono móvil. "Eran gente de pequeño pueblo que nunca olvidaron quiénes eran y de dónde venían, pasara lo que pasara en sus vidas", dijo Jason, que preside el Centro Carter, una operación humanitaria mundial fundada por el ex presidente tras dejar el cargo. La extraordinaria reunión ofreció un momento inusual de camaradería para la nación en una era dividida e hiperpartidista. El ex presidente Barack Obama y el presidente electo Donald Trump, rivales políticos que se han burlado el uno del otro durante años, se sentaron juntos el jueves y hablaron durante varios minutos, incluso compartiendo una risa. Biden, que dejará el cargo dentro de 11 días, aludió a la política al repetir varias veces que el "carácter" era el principal atributo de Carter. Biden dijo que el ex presidente le enseñó el imperativo de que "todo el mundo debe ser tratado con dignidad y respeto". "Tenemos la obligación de no dar la bienvenida al odio", dijo Biden, señalando la importancia de plantar cara al "abuso en el poder". Esos comentarios reflejaron las típicas críticas de Biden a Trump, su predecesor y sucesor. Mientras Trump se dirigía a su asiento antes de que comenzara el servicio, estrechó la mano de Mike Pence. Los dos hombres se enfrentaron por la negativa de Pence a ayudar a Trump a recuperarse de su derrota electoral ante Biden hace cuatro años. La vicepresidenta Kamala Harris, que perdió ante Trump en noviembre, entró después y no se la vio interactuar con él. Michelle Obama, la ex primera dama, no asistió. Carter murió el 29 de diciembre a los 100 años, viviendo tanto tiempo que dos de los elogios fueron escritos por personas que murieron antes que él: su vicepresidente Walter Mondale y su predecesor en la Casa Blanca Gerald Ford. "Por el destino de una breve temporada, Jimmy Carter y yo fuimos rivales", decía el elogio de Ford, que leyó su hijo Steven. "Pero durante los muchos y maravillosos años que siguieron, la amistad nos unió como a ningún otro presidente desde John Adams y Thomas Jefferson". Carter derrotó a Ford en 1976, pero los presidentes y sus esposas se hicieron amigas, y Carter elogió a Ford en su propio funeral. Días de ceremonias formales y recuerdos de líderes políticos y ciudadanos han honrado a Carter por utilizar una prodigiosa ética de trabajo para hacer algo más que obtener poder político. El evento comenzó el jueves por la mañana, cuando miembros del servicio militar bajaron el féretro de Carter, envuelto en una bandera, por la escalinata este del Capitolio de EEUU, donde el ex presidente yacía en estado, para ser trasladado a la catedral. También hubo una salva de 21 cañonazos. En la catedral, el Coro de las Fuerzas Armadas entonó el himno "Be Still My Soul" antes de que el féretro de Carter fuera trasladado al interior. Los dolientes también escucharon a Andrew Young, de 92 años, ex alcalde de Atlanta, congresista y embajador ante la ONU durante la administración Carter. Carter sobrevivió a gran parte de su Gabinete y de su círculo más cercano, pero se mantuvo especialmente unido a Young, una amistad que unió a un georgiano caucásico y a un georgiano de color que creció en la época de segregación de Jim Crow. "Jimmy Carter fue una bendición que ayudó a crear los grandes Estados Unidos de América", dijo Young. La banda interpretó el himno "Hail to the Chief" durante el pallbearing. Carter intentó en una ocasión impedir que se tocara el himno tradicional cuando era presidente, por considerarlo una floritura innecesaria. El jueves concluyen seis días de ritos nacionales que comenzaron en Plains, Georgia, donde Carter nació en 1924, vivió la mayor parte de su vida y murió tras 22 meses en cuidados terminales. Las ceremonias continuaron en Atlanta y Washington, donde Carter, antiguo oficial de la Armada, ingeniero y agricultor de cacahuetes, ha permanecido en estado desde el martes. Tras el servicio religioso matutino en Washington, los restos mortales de Carter, sus cuatro hijos y su familia regresarán a Georgia en un Boeing 747 que hace las veces de Air Force One. El franco bautista, que hizo campaña como cristiano renacido, será recordado en un funeral por la tarde en la Iglesia Bautista Maranatha, el pequeño edificio donde enseñó en la escuela dominical durante décadas después de dejar la Casa Blanca y donde su féretro estará bajo una cruz de madera que él mismo construyó en su propio taller de carpintería. Tras un último paseo por su ciudad natal, pasando por el antiguo depósito de trenes que sirvió de cuartel general de su campaña presidencial de 1976, será enterrado en un terreno familiar, en una parcela junto a Rosalynn, con quien Carter estuvo casado más de 77 años. Carter, que llegó al cargo prometiendo un buen gobierno y un discurso honesto a un electorado abandonado por la guerra de Vietnam y el Watergate, firmó importantes leyes y negoció un histórico acuerdo de paz entre Israel y Egipto. Pero Carter también presidió la inflación, la subida de los tipos de interés y las crisis internacionales, sobre todo la situación de los rehenes en Irán, con estadounidenses retenidos en Teherán durante más de un año. Carter perdió en 1980 frente al republicano Ronald Reagan. El ex asesor de la Casa Blanca Stu Eizenstat utilizó su panegírico para tratar de replantear la presidencia de Carter como más exitosa de lo que los votantes apreciaron en su momento. Señaló que Carter desreguló las industrias de transporte de Estados Unidos, racionalizó la investigación energética y creó la Agencia Federal de Gestión de Emergencias. Señaló que la administración Carter consiguió la liberación de los rehenes estadounidenses en Irán, aunque no fueron liberados hasta después de su derrota en 1980. "Puede que no sea un candidato para el Monte Rushmore, pero pertenece a las colinas", dijo Eizenstat.



