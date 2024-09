El huracán John deja 9 muertos y graves inundaciones en el sur de México tras volver a tocar tierra

Varias personas empujan una camioneta atascada en una calle inundada por el paso del huracán John, el viernes 27 de septiembre de 2024, en Acapulco, México. (AP Foto/Bernardino Hernández)

CIUDAD DE MÉXICO -- El errático huracán John se disolvió el viernes tras tocar tierra dos veces en el sur de México -primero como huracán y luego como tormenta tropical-, dejando al menos nueve muertos e inundaciones en parte de la costa sureña del país en el Pacífico, que seguía afectada por las fuertes lluvias de sus remanentes. El meteoro tocó tierra el viernes cerca de Tizupan, en el estado de Michoacán, con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora (45 millas por hora), tras haber impactado el lunes como huracán de categoría 3, más hacia el este. Horas más tarde se disipó sobre las montañas costeras pero, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), se preveía que sus remanentes continuaran generando fuertes lluvias en la zona. Aunque en su primer embate sus vientos arrancaron tejados de lámina y derribaron postes y árboles, el problema más grave llegó después por las precipitaciones. Según las autoridades de Guerrero, llovió en cuatro días lo que suele llover en un año. En una de las principales ciudades del estado, el puerto de Acapulco, el ayuntamiento tuvo que hacer un llamado urgente para que los vecinos con lanchas o motos acuáticas ayudaran a rescatar a algunos habitantes. Acapulco empezaba a recuperarse del impacto que sufrió hace un año por el huracán Otis -que, con su fuerza categoría 5, devastó este destino turístico-, cuando la mitad de sus barrios quedaron inundados, en algunas partes hasta con metro y medio de agua. La falta de material para rescatar a los vecinos que se quedaron aislados provocó insistentes llamamientos del ayuntamiento "a todo aquel ciudadano que sea propietario de una lancha o moto acuática a colaborar en operaciones de rescate". La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dijo que algunos prestadores de servicios turísticos del puerto ya comenzaron a evacuar personas en todo tipo de pequeñas embarcaciones o en motos de agua. Hasta el viernes por la noche habían sido rescatadas 866 personas en Acapulco. Las autoridades confirmaron que una niña de 4 años falleció en ese puerto debido a un deslave que cayó sobre una vivienda, y que otras cinco personas murieron en otras partes de Guerrero. Por su parte, el gobierno del estado vecino de Oaxaca informó de tres fallecimientos debido a la tormenta. Los rescates comenzaron desde la madrugada del viernes, liderados por elementos del Ejército y la Marina, junto con los voluntarios. Las autoridades no han informado hasta el momento del número de personas rescatadas o aisladas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que más 1.200 personas estaban en albergues. Protección Civil, que está transmitiendo información periódica a través de su cuenta oficial de Facebook, indicó que las comunicaciones con la zona poniente del municipio seguían cortadas porque no había electricidad. También le pidió a la gente que no se confíe. Además, el viernes se multiplicaron los deslaves y el derrumbe de muros de contención en viviendas, por lo que las autoridades pidieron a los afectados acudir a alguno de los albergues habilitados. Videos publicados en redes sociales mostraban coches flotando en el agua, partes de viviendas que se derrumbaban al desgajarse terrenos, y personas rescatadas de las aguas embravecidas utilizando cuerdas salvavidas. Según explicó Alejandro Martínez Sidney, líder empresarial en Acapulco, a Milenio Televisión, la gente comenzaba a desesperarse, los restaurantes y locales estaban cerrados y gran parte de las calles de la ciudad se encontraban intransitables, por lo que vaticinó nuevas pérdidas millonarias en un puerto que vive del turismo. "No salgan de sus casas todavía, tendremos mucha lluvia en las próximas horas", advirtió Amín Vázquez, vocero del ayuntamiento de Acapulco. El aeropuerto internacional del puerto seguía cerrado el viernes, y la principal autopista que conecta con Ciudad de México tenía cortes intermitentes debido a deslaves. Los remanentes de John seguían afectado el estado de Michoacán y se movían hacia el vecino estado de Colima y el sur del estado de Jalisco.

