Mal tiempo persiste en centro de Estados Unidos mientras miles se recuperan de tornados mortales

By BRUCE SCHREINER Tuesday, May 20, 2025 3:48PM











Angela Lewis revisa los restos de su casa, destruida por tormentas en el vecindario de Sunshine Hills en Londres, Kentrucky, el 19 de mayo de 2025. (AP Foto/Timothy D. Easley) kabc

LONDON, Kentucky -- Más tornados arrasaron el centro de Estados Unidos el lunes, destruyendo edificios y dejando sin electricidad a muchas personas desde Texas hasta Kentucky, mientras continuaban las labores de limpieza tras días de clima severo que mataron a más de dos docenas de personas y destruyeron miles de hogares y edificios. Al menos cuatro tornados fueron confirmados en Oklahoma y Nebraska el lunes por la noche, según un informe preliminar del Servicio Meteorológico Nacional. En toda Oklahoma, al menos 10 hogares quedaron destruidos y varios edificios sufrieron daños, incluido un cuartel de bomberos que fue arrasado, según el Departamento de Manejo de Emergencias de Oklahoma. Un portavoz de la agencia dijo que no han recibido reportes de heridos o muertes. Alrededor de 115,000 clientes estaban sin electricidad en Oklahoma, Arkansas y Missouri, según PowerOutage.us. También se cerraron tramos de varias carreteras debido a inundaciones o daños por tormentas. En el noroeste de Arkansas, el mal tiempo provocó la cancelación de un concierto de Halsey y un aeropuerto municipal tuvo que cerrar temporalmente el lunes por la noche para que las cuadrillas pudieran retirar escombros del lugar. Y en Oklahoma, las Escuelas Públicas de Tulsa cancelaron todas las actividades extracurriculares. En el norte de Texas se registró granizo del tamaño de pelotas de softball, de 11.4 centímetros (4 1/2 pulgadas) de diámetro, según Scott Kleebauer, meteorólogo del Centro de Predicción del Tiempo del servicio. Missouri y Kentucky se recuperan Más temprano el lunes en San Luis, donde las autoridades estimaron que un tornado del viernes dañó 5.000 edificios y podría costar más de $1 billón de dólares, la alcaldesa advirtió que la asistencia federal podría tardar semanas. Kentucky ha sido el más afectado por las tormentas. Un tornado devastador la noche del viernes al sábado dañó cientos de hogares, lanzó vehículos y mató al menos a 19 personas, la mayoría de ellas en el condado Laurel, en el sureste del estado. En London, Kentucky, donde se centró la debacle, el pequeño aeropuerto se convirtió en un hervidero de trabajos de limpieza después de recibir el impacto directo de un tornado. Las pequeñas aeronaves almacenadas allí tenían grandes abolladuras e incluso alas desgarradas. Las autoridades lo estaban utilizando como base para distribuir agua, comida, pañales y otros suministros a la comunidad. "Tenemos 1,001 cosas en marcha. Pero lo estamos manejando. Y vamos a limpiarlo todo", dijo el alcalde de London, Randall Weddle. Las autoridades de Kansas y Texas también evaluaban los daños de las tormentas del domingo por la noche. El riesgo de tormentas severas se traslada el martes a Alabama, Mississippi y Tennessee, según el servicio meteorológico. Kentucky intenta recuperarse Las tormentas en Kentucky que mataron a 19 personas formaban parte de un sistema meteorológico que causó siete muertes en Missouri y dos en el norte de Virginia, según las autoridades. Lonnie Nantz se escondió en un pasillo con su esposa, dos hijas y un nieto mientras la casa de ladrillo de un piso que compraron cerca de London en 1977 era destruida a su alrededor. Estuvieron atrapados entre los escombros durante unos 20 minutos en la oscuridad de la medianoche antes de ser rescatados ilesos. "No sé por qué sucedió esto. He tratado de vivir una buena vida toda mi vida. Todavía tengo fe", dijo Nantz, de 77 años, quien fue a la iglesia como siempre el domingo. San Luis espera a la FEMA En San Luis, la alcaldesa Cara Spencer informó de cinco muertos, 38 heridos y más de 5,000 hogares afectados por un tornado EF3 con vientos de hasta 240 kilómetros por hora (150 millas por hora) que azotó áreas al norte y oeste del centro el viernes. Spencer ha estimado que los daños superarán los $1.6 billones de dólares. "Ocho millas de pura destrucción, a veces de una milla de ancho", dijo Spencer en una conferencia de prensa el lunes. "Estamos hablando de miles de edificios, miles de familias están siendo desplazadas". La ciudad está esperando una declaración de desastre de la oficina del gobernador como primer paso para obtener asistencia federal. El senador estadounidense Josh Hawley, un republicano de Missouri, expresó su frustración por la respuesta federal a una tormenta mortal de marzo. "No estoy contento con el hecho de que todavía estamos esperando por todo ese daño de hace dos meses", dijo Hawley. El jefe interino de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, David Richardson, dijo la semana pasada que planea trasladar la responsabilidad de la recuperación de desastres a los estados este año como parte de una transformación de toda la agencia y que la FEMA coordinaría la asistencia federal "cuando se considere necesario". Spencer dijo durante una conferencia de prensa el lunes por la noche que los protocolos de emergencia implementados en 2021 no se siguieron, lo que podría haber impedido que se activaran las sirenas para advertir a los residentes sobre el tornado. Dijo que no estaba claro de quién era la responsabilidad de informar a la comunidad sobre la emergencia, pero que en adelante lo hará el departamento de bomberos. En Texas, varios tornados tocaron tierra al oeste de Fort Worth el domingo, incluyendo un EF1 con vientos máximos de 169 km/h (105 mph) que causó daños en y alrededor de Gordon, dijo el servicio meteorológico el lunes. ___ Contribuyeron a este despacho los corresponsales Jeffrey Collins en Columbia, Carolina del Sur; Heather Hollingsworth en Mission, Kansas; Sarah Brumfield en Cockeysville, Maryland; Hallie Golden en Seattle y Jamie Stengle en Dallas. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

