Dictan cadena perpetua en EEUU a 'El Menchito', hijo de líder de CJNG por narcotráfico

Friday, March 7, 2025 9:02PM











ARCHIVO - La Corte Federal E. Barrett Prettyman en Washington, en imagen del 11 de octubre de 2019. (AP Foto/Susan Walsh, archivo) kabc

WASHINGTON -- El hijo del capo de un cártel narcotraficante de México fue sentenciado en Washington a cadena perpetua por su propio papel de líder en una de las organizaciones de narcotráfico más grandes y violentas del país. Rubén Oseguera, conocido como "El Menchito", es hijo del prófugo jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, alias "El Mencho". El hijo se desempeñó como segundo al mando del CJNG antes de su extradición a Estados Unidos en febrero de 2020. Rubén Oseguera enfrentaba una sentencia máxima de cadena perpetua y un mínimo obligatorio de 40 años de prisión cuando la jueza federal de distrito Beryl Howell lo sentenció en Washington, D.C. Uno de los abogados defensores de Oseguera, de 35 años, pidió una sentencia de 40 años de prisión, señalando que su cliente tenía sólo 14 años cuando fue reclutado para unirse a la operación de narcotráfico de su familia. Howell también ordenó el decomiso de más de $6,000 millones de dólares como parte de la sentencia. En septiembre, un jurado federal declaró a Rubén Oseguera culpable de asociación delictuosa para distribuir cocaína y metanfetamina para su trasiego a Estados Unidos y por usar un arma de fuego en una operación de drogas. Los fiscales afirman que Oseguera ordenó el asesinato de al menos 100 personas, disparó y mató personalmente al menos a dos, y ordenó a sus subordinados que derribaran un helicóptero militar mexicano, lo que causó la muerte de al menos nueve personas en 2015.



Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.