El Mes de la Herencia Hispana pone diversidad y cultura en primer plano

By FERNANDA FIGUEROA Monday, September 16, 2024 1:21AM











Bailarinas de un ballet folclórico antes de un desfile de cultura hispana en Los Ángeles, el 16 de enero del 2023. (Foto AP/Richard Vogel) kabc

Grandes celebraciones se esperan en todo Estados Unidos por el Mes Nacional de la Herencia Hispana, una tradición anual que muestra la asombrosa e inspiradora diversidad y cultura de las personas de origen hispano. Celebrado cada año del 15 de septiembre al 15 de octubre, el mes es una oportunidad para que muchos en Estados Unidos aprendan y celebren las contribuciones de los hispanos, la minoría racial o étnica de más rápido crecimiento en el país, según el censo. El grupo incluye a personas cuyos antepasados provienen de España, México, el Caribe y Centro y Sudamérica. Hay más de 65 millones de personas identificadas como étnicamente hispanas en Estados Unidos, según las últimas estimaciones del censo. La extensa historia de los latinos Antes de que existiera el Mes Nacional de la Herencia Hispana, existía la Semana de la Herencia Hispana, que fue creada a través de una legislación patrocinada por el legislador mexicano-estadounidense Edward R. Roybal de Los Ángeles, y promulgada por el presidente Lyndon B. Johnson en 1968. La conmemoración de una semana se amplió a un mes dos décadas después, con una legislación promulgada por el presidente Ronald Reagan. "Esto se agrupó en torno a grandes celebraciones para la comunidad", dijo Alberto Lammers, director de comunicaciones del Instituto de Políticas y Política Latina de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). "Se convirtió en una oportunidad para que la gente conociera las culturas hispanas, para que los latinos conocieran mejor a una comunidad y para que el público estadounidense comprendiera un poco mejor la larga historia de los latinos en Estados Unidos". El mes es una forma para que los hispanos muestren su diversidad y sus culturas con el apoyo del gobierno, dijo Rachel González-Martin, profesora asociada de Estudios Mexicano-Estadounidenses y Latinos en la Universidad de Texas, en Austin. El 15 de septiembre fue elegido como punto de partida para coincidir con el aniversario de "El Grito de Dolores", que se emitió en 1810 desde un pueblo del centro de México y que dio inicio a la guerra para que ese país se independizara de España. Las naciones centroamericanas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica celebran su independencia el 15 de septiembre, y México celebra la suya el 16 de septiembre, el día después del Grito de Independencia. Durante el Mes Nacional de la Herencia Hispana, Chile celebra su día de la independencia también, el 18 de septiembre. El Día de los Pueblos Indígenas, anteriormente conocido como el Día de Colón, se celebra en Estados Unidos el segundo lunes de octubre. Durante la última década, el mes ha crecido debido a la mayor base de consumidores latinos en Estados Unidos, explicó González-Martín, y agregó que el apoyo visible del gobierno federal -incluidas las celebraciones en la Casa Blanca- también ha facilitado a los hispanos celebrarlo. "El Mes de la Herencia Hispana fue una manera de ser hispano y latino, pero con la bendición oficial", expuso González-Martin. "Fue un reconocimiento de pertenencia y eso se volvió verdaderamente poderoso". El período de cuatro semanas tiene como objetivo honrar la forma en que las poblaciones hispanas han dado forma a Estados Unidos en el pasado y el presente, explicó Lammers. "Nos da la oportunidad de reconocer cómo los latinos han sido parte de esta nación durante tantos siglos", añadió Lammers. "Creo que eso es lo bueno de esto. Nos ha permitido profundizar realmente y tener la oportunidad de contar nuestras historias". No todos los hispanos usan esa etiqueta "Hispano" fue un término acuñado por el gobierno estadounidense para las personas descendientes de culturas de habla hispana. Pero para algunos, la etiqueta tiene una connotación de conservadurismo político y enfatiza una conexión con España. A veces se intercambia por error con "latino" o "latinx". Para algunos, "latino" refleja sus vínculos con Latinoamérica. Por eso, algunas celebraciones se conocen como Latinx o Mes de la Herencia Latina. Los latinoamericanos no son un grupo homogéneo. Hay varios identificadores para los latinoamericanos, que dependen en gran medida de las preferencias personales. Los mexicoestadounidenses que crecieron durante la era de los derechos civiles de la década de 1960 pueden identificarse como chicanos. Otros pueden identificarse por la nación de origen de su familia, como colombianoestadounidenses o salvadoreñoestadounidenses. Cada cultura tiene diferencias únicas en lo que respecta a la música, la comida, el arte y otros referentes culturales. Celebraciones planeadas durante todo el mes Desde California hasta Florida, que no faltarán las festividades. Las celebraciones resaltan comidas y entretenimiento latinos tradicionales, incluyendo bandas de mariachis, bailes folklóricos y lecciones de salsa. La intención es mostrar la cultura de México, Puerto Rico, Venezuela y otros países de Latinoamérica. Entre los eventos que destacan la cultura hispana se encuentran un desfile de modas para quinceañeras en Dallas, el 14 de septiembre, el Festival de Cine Latino de Nueva York, que se realizará del 17 al 22 de septiembre, y el Festival de la Herencia Hispana ViVa, en Tampa Bay, el 28 y 29 de septiembre. El Smithsonian, en Washington, D.C., ofrece una serie de actividades que enaltecen la herencia hispana, incluida una celebración de la vida de Celia Cruz y exhibiciones de arte hecho en México. ____ El periodista de The Associated Press, Terry Tang, contribuyó a este despacho.

