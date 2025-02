El papa Francisco pasó segunda noche tranquila en el hospital por infección respiratoria

El papa Francisco se toca la frente durante su audiencia general semanal en el Vaticano, el miércoles 12 de febrero de 2025. AP Foto/Alessandra Tarantino

ROMA -- El papa Francisco leyó los periódicos, desayunó y siguió la misa por televisión el domingo después de una segunda noche durmiendo bien en el hospital donde el pontífice de 88 años es atendido por una infección en las vías respiratorias, informó el Vaticano. La condición de Francisco es estable mientras continúa su terapia farmacológica, alternando en la tarde entre leer y descansar, dijo el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, sin dar más detalles. El papa argentino, conocido por su ética de trabajo y que mantiene un ritmo agotador a pesar de sus múltiples dolencias, fue admitido en el hospital Gemelli de Roma el viernes después de que una semana de bronquitis empeoró. Esta fue su cuarta hospitalización desde su elección en 2013 y suscitó preguntas sobre su salud cada vez más precaria. Los médicos confirmaron una infección en las vías respiratorias y prescribieron "reposo absoluto" junto con terapias farmacológicas no especificadas. Francisco omitió su tradicional bendición del domingo al mediodía, declinando incluso asomarse a la ventana de su hospital para saludar a una pequeña multitud que se había reunido abajo con la esperanza de animarlo. La cuenta de redes sociales @Pontifex, que no es escrita por el propio papa, agradeció a las personas por sus oraciones el domingo. "Gracias por el afecto, la oración y la cercanía con la que me están acompañando en estos días", decía la publicación. Francisco se sometió a la extirpación de parte de un pulmón tras una infección pulmonar cuando era joven y es propenso a infecciones respiratorias. En 2023, pasó tres días en Gemelli para ser tratado por lo que luego se reveló que era un caso agudo de neumonía. A pesar de su diagnóstico de bronquitis el 6 de febrero, Francisco había mantenido un ritmo frenético últimamente, llenando sus días con audiencias privadas y públicas mientras asumía las obligaciones adicionales en el Año Santo de la Iglesia Católica. El Vaticano ha cancelado sus eventos al menos hasta el lunes. El domingo, una Misa del Año Santo que se suponía que él iba a presidir para artistas visitantes fue celebrada por el ministro de cultura del Vaticano. El Vaticano no ha especificado qué tipo de infección en las vías respiratorias tiene el papa. A veces, la bronquitis puede llevar a neumonía, una infección más profunda y mucho más grave de los sacos de aire de los pulmones. El tratamiento varía según la gravedad, pero puede incluir la administración de oxígeno a través de un tubo nasal o máscara, líquidos intravenosos, y el tratamiento de la causa subyacente de la infección. ___

