El papa Francisco reza ante tumbas de niños no nacidos antes de la misa de Día de los Muertos

El papa Francisco en una ceremonia en el cementerio Laurentino en las afueras de Roma, el 2 de noviembre del 2024. (Foto AP/Andrew Medichini) kabc

ROMA -- El papa Francisco rindió homenaje el sábado al "Jardín de los Ángeles", un área en el tercer cementerio más grande de Roma que alberga las tumbas de niños que nunca nacieron y de niños que murieron antes de nacer. Francisco celebró la Misa del Día de Todos los Santos en el cementerio Laurentino, en las afueras del sur de Roma. Antes de la misa, se detuvo para una oración silenciosa en las tumbas de los niños que nunca nacieron, un área custodiada por dos estatuas de mármol de ángeles. El papa colocó un ramo de rosas blancas frente a las tumbas de los niños. Francisco ya había visitado ese lugar en noviembre de 2018, cuando celebró la misa en el cementerio Laurentino por primera vez. Durante la celebración del sábado, Francisco eligió omitir la homilía y permaneció en meditación. El pontífice ha enfatizado a menudo que "no hay palabras" para el dolor de los padres que pierden a un hijo. El "Jardín de los Ángeles" también alberga las tumbas de fetos que murieron debido a procedimientos médicos, incluido el aborto. Francisco ha reafirmado recientemente con palabras firmes sus puntos de vista tradicionales sobre el aborto. Regresando de un viaje a Bélgica a finales de septiembre, llamó a los médicos que realizan abortos "sicarios". A principios de septiembre, cuando se le preguntó sobre las próximas elecciones en Estados Unidos, Francisco dijo que los votantes deberían elegir el "menor de los males" al decidir entre un candidato que quiere deportar a los migrantes y otro que apoya los derechos al aborto, en referencia a Donald Trump y Kamala Harris.

