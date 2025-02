El papa permanecerá hospitalizado por un "cuadro clínico complejo"

Una escultura del papa Juan Pablo II se yergue ante la Policlínica Agostino Gemelli, donde está hospitalizado el papa Francisco, el lunes 17 de febrero de 2025, en Roma. AP foto/Andrew Medichini

ROMA -- La infección respiratoria del papa Francisco presenta un "cuadro clínico complejo" que requerirá más hospitalización, informó el Vaticano el lunes, mientras crecen las preocupaciones sobre la salud cada vez más frágil del pontífice de 88 años. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, indicó que los resultados de las pruebas realizadas en los últimos días y el lunes indican que el papa sufre de una infección respiratoria polimicrobiana que ha hecho necesario un segundo cambio en su terapia farmacológica desde que fue hospitalizado el viernes. Los científicos dicen que las enfermedades polimicrobianas son causadas por una mezcla de virus, bacterias, hongos y parásitos. No se proporcionó un plazo para que concluya su hospitalización, que en su cuarto día ya ha mantenido a Francisco alejado de sus actividades más tiempo que una hospitalización en 2023 por neumonía. Bruni indicó que la complejidad de sus síntomas "requerirá una estancia hospitalaria adecuada". En una actualización más tarde el lunes, Bruni mencionó que la condición de Francisco era "estacionaria" y que él había reanudado algunas actividades laborales y lectura. Francisco se sometió a la extirpación de parte de un pulmón tras una infección pulmonar cuando era joven, y es propenso a episodios de bronquitis en invierno. Ingresó al hospital Gemelli de Roma en estado "regular" el viernes, después de que empeorara la bronquitis que padecía desde hacía una semana. Los médicos confirmaron que tenía una infección respiratoria y le ordenaron "reposo absoluto" junto con terapias farmacológicas no especificadas. Actualizaciones posteriores indicaron que su leve fiebre había desaparecido y que se encontraba en estado "estacionario". Bruni dijo que Francisco desayunó, leyó los periódicos y recibió la Eucaristía el lunes después de una tercera noche tranquila. Y en un indicio de que el papa aún mantiene algunos de los aspectos esenciales de su rutina, el párroco de la Iglesia católica en Gaza, el padre Gabriel Romanelli, informó que el pontífice había efectuado su videollamada diaria a la iglesia el viernes y sábado por la noche. Envió un mensaje de texto el domingo. "Oímos su voz. Es cierto, estaba más cansado", dijo Romanelli a Vatican News. "Pero escuchamos su voz claramente y él nos escuchó", comentó el sacerdote argentino, a quien Francisco ha llamado todos los días desde que comenzó la guerra en Gaza. ¿Qué es la bronquitis? La bronquitis, o inflamación de las vías respiratorias, puede ser relativamente leve en una persona sana, pero puede volverse mucho más grave en alguien de edad avanzada o que tiene problemas pulmonares preexistentes, especialmente cuando no le es posible toser ni expulsar la mucosidad acumulada. Bacterias y otros organismos pueden establecerse allí, lo que lleva a una infección adicional que podría ser más difícil de tratar. El doctor Maor Sauler, especialista en medicina pulmonar de adultos y cuidados críticos en la Escuela de Medicina de Yale, indicó que no es inusual que las personas que sufren de bronquitis desarrollen una infección con más de un organismo en sus pulmones. Sin embargo, la preocupación es que los antibióticos y otras terapias farmacológicas no funcionan de manera aislada y requieren que el cuerpo responda, lo que, dado los otros problemas de Francisco, puede hacer que la recuperación sea más difícil. "Ser de edad avanzada, estar en silla de ruedas, todos esos son factores de riesgo para una situación en la que no podemos tratarlo a pesar de nuestros mejores esfuerzos", declaró Sauler, quien no está involucrado en el cuidado del papa. A medida que las personas envejecen, sus sistemas inmunológicos no funcionan tan bien, lo que hace que los médicos estén especialmente preocupados cuando los pacientes ancianos desarrollan varios problemas. Un deterioro en la función pulmonar y la fuerza muscular también puede afectar la capacidad del cuerpo para eliminar eficazmente las secreciones respiratorias, lo que incrementa la susceptibilidad a infecciones como la neumonía, una infección más profunda y mucho más grave de los alveólos pulmonares. "Está en sus antecedentes públicos que ha tenido problemas en el pecho en el pasado, ha ingresado al hospital por neumonía (en 2023), le han extirpado parte de un pulmón", señaló el doctor Nick Hopkinson, director médico de la fundación Asthma + Lung UK, quien no participa en el tratamiento del pontífice. "Todo eso lo hace potencialmente un poco más vulnerable, pero sólo tenemos que aguardar y ver". Dijo que después de que los médicos hayan identificado clínicamente qué está mal, pueden comenzar a tratar la infección subyacente con las terapias correctas. La frágil salud del papa El pontífice argentino es conocido por ser un adicto al trabajo que mantiene un ritmo agotador a pesar de su salud cada vez más precaria. Además de sus frecuentes episodios de infecciones respiratorias en invierno, utiliza una silla de ruedas, andador o bastón debido a problemas en las rodillas, y sufre de ciática. En 2021 le extirparon 33 centímetros (13 pulgadas) de colon debido a un estrechamiento, y luego tuvo una cirugía adicional en 2023 para eliminar tejido intestinal cicatrizado y reparar una hernia abdominal. Cuando sufrió un grave caso de neumonía en 2023, salió del hospital después de tres días y sólo después del hecho reconoció que había sido admitido de urgencia tras sentir que le faltaba el aire y tener un dolor agudo en el pecho. Esta vez, Francisco insistió en concluir sus audiencias matutinas el viernes antes de salir del Vaticano, a pesar de que presentaba problemas para hablar en forma extendida debido a que le faltaba el aliento. Algunas presentaciones han sido canceladas El hecho de que Francisco siga en el hospital ya ha obligado a cancelar algunos eventos relacionados con el Año Santo del Vaticano y ha puesto en duda la realización de otros. El calendario oficial del Vaticano en línea no tiene más citas ni actividades papales para febrero, y sólo las reanuda el 5 de marzo, Miércoles de Ceniza. La audiencia general semanal de esta semana fue cancelada. Afuera del hospital Gemelli había personas orando por el papa, incluidas monjas nigerianas frente a una gigantesca estatua de San Juan Pablo II. Él fue hospitalizado tantas veces allí que la entrada principal está decorada con una exposición fotográfica permanente de sus dolencias a lo largo de su pontificado de un cuarto de siglo. La hermana Mary Beatrice Nnenji dijo que las oraciones eran necesarias "porque nadie es lo suficientemente fuerte por sí solo". "Con la edad también sientes tu salud, y especialmente con su carga de trabajo y todos los esfuerzos que hace", comentó. "Así que, si Dios quiere, seguirá adelante. Esperemos en Dios, no podemos ir en contra de ello, sea lo que sea que venga".

