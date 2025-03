Servicio de Impuestos Internos planea recortar hasta la mitad de su personal de 90,000 según fuentes

WASHINGTON -- El Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) está elaborando planes para reducir su fuerza de trabajo a la mitad a través de una mezcla de despidos, desgaste y paquetes financieros con incentivos, de acuerdo con dos personas familiarizadas con la situación. Las personas hablaron el martes bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a revelar los planes. Los despidos son parte de los esfuerzos de la administración Trump para reducir el tamaño de la fuerza de trabajo federal a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental del multimillonario Elon Musk, cerrando agencias, despidiendo a casi todos los empleados a prueba que aún no han obtenido la protección del servicio civil y ofreciendo compras a casi todos los empleados federales a través de un "programa de renuncia diferida" para reducir rápidamente la fuerza de trabajo del gobierno. Una reducción de plantilla de decenas de miles de empleados dejaría al IRS "disfuncional", dijo John Koskinen, antiguo comisionado del IRS. El organismo federal de recaudación de impuestos emplea a unos 90,000 trabajadores en total en todo Estados Unidos, según los últimos datos del IRS. Las personas de color representan el 56% de la plantilla del IRS, y las mujeres el 65%. En febrero ya se despidió a unos 7,000 empleados a prueba del IRS con un año o menos de servicio. La organización también ofreció a los empleados del IRS -junto con casi todos los empleados federales en todo el gobierno- compras del "programa de renuncia diferida", aunque a los empleados del IRS involucrados en la temporada de impuestos 2025 se les dijo a principios de este mes que no se les permitiría aceptar una oferta de compra de la administración Trump hasta mediados de mayo, después de la fecha límite de presentación de los contribuyentes. Además de los despidos previstos, la administración Trump tiene la intención de prestar trabajadores del IRS al Departamento de Seguridad Nacional para ayudar en la aplicación de las leyes de inmigración. En una carta enviada en febrero, la secretaria del DHS, Kristi Noem, pidió al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que prestara trabajadores del IRS para ayudar con los esfuerzos de represión de la inmigración en curso. Koskinen y otros seis ex comisionados del IRS escribieron en el New York Times a principios de este mes: "Las reducciones agresivas de los recursos del IRS sólo harán que nuestro gobierno sea menos eficaz y menos eficiente en la recaudación de los impuestos que el Congreso ha impuesto." Según un memorando de la Casa Blanca enviado a las agencias federales a finales de febrero, éstas deben elaborar un informe antes del 13 de marzo sobre sus planes de reducción de plantilla, pero no está claro si la Casa Blanca aprobará el plan de reorganización del IRS ni en qué plazo se aplicaría. Los representantes de la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro y el IRS no respondieron a una solicitud de comentarios de Associated Press. The New York Times informó por primera vez de las deliberaciones.

