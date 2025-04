El Servicio Meteorológico de EE.UU. deja de traducir contenidos para personas que no hablan inglés

By ISABELLA O'MALLEY Wednesday, April 9, 2025 12:06AM











Residentes navegan junto a vehículos inundados, el lunes 7 de abril de 2025, en Frankfort, Kentucky. AP Foto/Jon Cherry

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos dejó de traducir sus contenidos, un cambio que, según los expertos, podría provocar que las personas que no hablan inglés corran el riesgo de perderse advertencias sobre clima extremo que podrían salvarles la vida. El servicio meteorológico ha "puesto en pausa" las traducciones debido a que expiró su contrato con la empresa de inteligencia artificial Lilt, dijo el portavoz de la agencia, Michael Musher, quien se negó a entrar en detalles. Lilt comenzó a proporcionar traducciones a finales de 2023 en reemplazo de las traducciones manuales que, de acuerdo con el servicio, eran laboriosas e insostenibles. La compañía eventualmente puso a disposición contenidos en español, chino, vietnamita, francés y samoano. El contrato expiró en momentos en que el gobierno del presidente Donald Trump busca recortar los gastos en las agencias federales, incluidos recortes dentro de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), que han dado como resultado altas tasas de vacantes en las oficinas del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus iniciales en inglés). La NOAA remitió todas las preguntas relacionadas con Lilt a un mensaje en su sitio web en el que se anuncia que el contrato llegó a su fin. Lilt no respondió a solicitudes de comentarios. Casi 68 millones de personas en Estados Unidos hablan en casa un idioma distinto al inglés, incluidos 42 millones de hispanohablantes, según datos del censo de 2019. No poder leer las alertas meteorológicas urgentes podría ser una cuestión de vida o muerte, dijo Joseph Trujillo Falcón, investigador de la Universidad de Illinois, campus Urbana-Champaign, quien ha trabajado con la NOAA en la investigación para la traducción de información meteorológica y climática al público, incluido el uso de inteligencia artificial. Dijo que la traducción de alertas meteorológicas salvó vidas durante una serie de tornados en Kentucky en 2021. Una familia hispanohablante señaló que en un principio recibieron una alerta de tornado en inglés en su celular, la cual ignoraron porque no la entendieron. Cuando llegó esa misma alerta en español buscaron refugio de inmediato. "Les salvó la vida", afirmó Trujillo Falcón. Trujillo Falcón señaló que anteriormente las alertas meteorológicas solían ser traducidas por meteorólogos que hablaban más de un idioma, una tarea que podría ser "completamente abrumadora" que se sumaba a su trabajo como meteorólogos. Las traducciones son importantes para más que eventos climáticos extremos, dijo Andrew Kruczkiewicz, investigador en la facultad de Meteorología de la Universidad de Columbia. Los pronósticos meteorológicos generales son esenciales para varios sectores, incluidos el turismo, el transporte y la energía. Las familias y las empresas pueden tomar decisiones más informadas cuando pueden obtener información meteorológica que a menudo incluye acciones que deben tomarse según el pronóstico. Norma Mendoza-Denton, profesora de antropología en la Universidad de California, campus Los Ángeles, dijo que hay muchas personas en Estados Unidos que van por la vida con un inglés limitado. Por ejemplo, un comerciante podría ser capaz de tener una pequeña charla con sus clientes, pero podría no tener la misma comprensión cuando se trata de leer términos meteorológicos o climáticos. "Si no tienen acceso a esa información del Servicio Meteorológico Nacional en los diferentes idiomas, eso podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para alguien", puntualizó Mendoza-Denton.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

___

La cobertura climática y ambiental de Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. AP es la única responsable de todo el contenido.



