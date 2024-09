El servicio satelital DirecTV tiene oferta de compra para Dish

By MICHELLE CHAPMAN y WYATTE GRANTHAM-PHILIPS Monday, September 30, 2024 7:49PM











ARCHIVO - Antenas satelitales de Dish Network en un complejo de apartamentos en Palo Alto, California, el 23 de febrero de 2011. (Foto AP Photo/Paul Sakuma) kabc

DirecTV intentará comprar a Dish y Sling en Estados Unidos, en un acuerdo que ha buscado completar durante años, ya que la compañía quiere competir mejor contra los servicios de streaming que se han vuelto dominantes. DirecTV dijo el lunes que adquirirá Dish TV y Sling TV de su propietario EchoStar en una transacción de intercambio de deuda que incluye un pago de 1 dólar, más la asunción de aproximadamente $9.8 billones de dólares en deuda. La posibilidad de una combinación de DirecTV-Dish se había rumorado por mucho tiempo. Casi se fusionaron hace más de dos décadas, pero la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) bloqueó el acuerdo de $18.5 billones de dólares de sus propietarios, argumentando preocupaciones antimonopolio. El mercado de la televisión de paga ha cambiado significativamente desde entonces. A medida que más y más consumidores recurren a los gigantes de streaming en línea, la demanda de servicios satelitales más tradicionales continúa reduciéndose. A pesar de que las adquisiciones de alto perfil han demostrado ser particularmente difíciles bajo la administración Biden-Harris, eso puede hacer que los reguladores estén más inclinados a aprobar el emparejamiento de DirecTV y Dish esta vez. DirecTV dijo el lunes que la transacción le ayudará a llevar paquetes de contenido más pequeños a los consumidores a precios más bajos y esencialmente proporcionará una experiencia de compra única para la programación de entretenimiento. Se espera que esto atraiga a aquellos que han dejado los servicios de video satelital a favor del streaming. La compañía dijo que, combinadas, DirecTV y Dish han perdido colectivamente el 63% de sus clientes satelitales desde 2016. "DirecTV opera en una industria de distribución de video altamente competitiva", dijo el CEO de DirecTV, Bill Morrow, en un comunicado. "Con una mayor escala, esperamos que una combinación de DirecTV y Dish sea más capaz de trabajar con los programadores para hacer realidad nuestra visión para el futuro de la televisión, que es agregar, curar y distribuir contenido adaptado a los intereses de los clientes, y estar mejor posicionados para lograr eficiencias operativas mientras creamos valor para los clientes a través de inversiones adicionales". El acuerdo actual podría proporcionar un salvavidas clave para EchoStar. Según los informes, la compañía de telecomunicaciones con sede en Colorado se ha enfrentado a la posibilidad de bancarrota a medida que continúa quemando efectivo y viendo cómo se acumulan las pérdidas. En una reciente presentación de valores, EchoStar reveló que sólo tenía $521 millones de dólares en "efectivo disponible". Y la compañía pronosticó flujos de caja negativos para el resto del año, al tiempo que apuntó a importantes pagos de deuda inminentes, con más de $1.98 billones de dólares de deuda que vencen en noviembre. "Estaremos mejor posicionados para continuar mejorando y desplegando nuestra red inalámbrica 5G Open RAN a nivel nacional", dijo el presidente y director ejecutivo de EchoStar, Hamid Akhavan. "Esto proporcionará a los consumidores de servicios inalámbricos de EE. UU. más opciones y ayudará a impulsar la innovación a un ritmo más rápido". Al deshacerse de Dish, EchoStar podrá concentrar sus esfuerzos en otros lugares, como su proveedor de servicios inalámbricos Boost Mobile. "Estamos jugando para ganar en el negocio inalámbrico, no hay duda al respecto", dijo Akhavan durante una conferencia telefónica, y agregó que es posible que la compañía necesite buscar fondos adicionales y financiamiento en el futuro para lograr sus objetivos. Las acciones de EchoStar cayeron más del 13% en las operaciones del lunes por la mañana. Se espera que el acuerdo entre DirecTV y Dish se cierre en el cuarto trimestre de 2025. Pero depende de varios factores, incluidas las aprobaciones regulatorias y la cancelación de casi $1.6 billones de dólares en deuda relacionada con Dish. La compañía combinada tendrá su sede en El Segundo, California. Poco antes de que DirecTV hiciera su anuncio, AT &T dijo que vendería su participación restante en DirecTV a la firma de capital privado TPG en un acuerdo valorado en unos $7.6 billones de dólares. La medida pone fin a los lazos restantes del gigante de la comunicación con la industria del entretenimiento. AT &T dijo el lunes en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) que recibirá pagos de TPG y DirecTV por su participación restante del 70% en la compañía de televisión satelital. Esto incluye $1.7 billones de dólares en la segunda mitad del año y $5.4 billones de dólares el próximo año. El monto restante se pagará en 2029. AT &T compró DirectTV por $48.5 billones de dólares en 2015. Pero en 2021, tras la pérdida de millones de clientes, AT &T vendió una participación del 30% del negocio a TPG por $16.25 billones de dólares. Se espera que el acuerdo de AT &T se cierre en la segunda mitad de 2025.

