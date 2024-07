El tiro con arco da a México su primera medalla en París 2024

Monday, July 29, 2024 12:54AM











Alejandra Valencia y Angela Ruiz celebran tras ganar la medalla de bronce de equipos de mujeres del tiro con arco de los Juegos Olímpicos de París.(AP Foto/Rebecca Blackwell) kabc

PARÍS -- Instantes después de ganar la primera medalla de México en los Juegos Olímpicos de París, Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez abrazaron con fuerza a Angela Ruiz. No sólo por el logro de ganar una medalla de bronce sino porque le cumplieron una promesa a su amiga en el día de su cumpleaños. Las mexicanas derrotaron 6-2 a Holanda el domingo en el partido por el tercer sitio de la prueba por equipos de mujeres en tiro con arco. En una cerrada competencia realizada en el complejo de Los Inválidos y a falta de tres flechas, parecía que Ruiz tendría un amargo festejo de cumpleaños, pero Valencia y Vázquez se aseguraron de lo contrario al cerrar con cuatro ejecuciones perfectas. "Antes de tirar las últimas tres flechas platicamos entre nosotras. Le dijimos a Angela 'no te preocupes, te vamos a dar este regalo y te lo vamos a dedicar'", recordó Valencia entre risas. "Este festejo estaba planeado, es más hasta por eso estaba así en el calendario de los Juegos". Se trata de la cuarta medalla en Juegos Olímpicos en tiro con arco para los mexicanos, la tercera de bronce y la primera en esta prueba. "Ya era algo frustrante para toda la selección de tiro con arco porque en Copas del Mundo y otros eventos nos va muy bien por equipos, pero por alguna razón nunca se había logrado una en Juegos Olímpicos", dijo Vázquez. Con la conquista, Valencia regresó al podio de una justa de verano luego de ganar la medalla de bronce en Tokio 2020 junto a Luis Álvarez en la prueba mixta. Además, la sonorense se convierte en la cuarta mujer multimedallista mexicana. Las otras son María del Rosario Espinoza en taekwondo, además de las clavadistas Paola Espinosa y Alejandra Orozco. "Más que sentir o pensar lo que conlleva esta medalla, a mí me sirve para concentrarme en lo que viene que es el individual y luego el mixto junto con Matías (Grande)", dijo Valencia. "Queríamos el oro, pero no se pudo en la semifinal y luego hicimos lo que teníamos que hacer, cuando lo teníamos que hacer". El equipo mexicano de mujeres es una perfecta mezcla de talentos. Valencia es la veterana que está en sus cuartos Juegos Olímpicos, Vázquez está en sus segundos y Ortiz es la debutante. "Siento mucha felicidad, no sólo por el cumpleaños sino por el apoyo de mis compañeras, especialmente por la confianza que me tienen cuando me toca tirar durante el partido", dijo Ortiz. En el día que cumplió su mayoría de edad, Ortiz se unió a Aída Román (plata) y Mariana Avitia (bronce), quienes ganaron en Londres 2012, como medallistas mexicanas en esta disciplina. México avanzó directo a la ronda de cuartos de final luego de terminar en el tercer puesto en la ronda clasificatoria, sólo superado por Corea del Sur y China. En los cuartos de final saldó cuentas pendientes al eliminar 5-1 a Alemania, que había sido su verdugo en la misma prueba en Tokio hace tres años, cuando el equipo mexicano estaba integrado por Valencia Vázquez y Román. "Fue un día increíble para mí, aunque nos levantamos con un pequeño susto, peor después todo se fue acomodando y lo hicimos muy bien", dijo Ortiz. Valencia narró que por poco pierden el transporte a la sede de tiro con arco, pero ella alcanzó a despertar temprano y despertó a sus compañeras para no llegar tarde. Las tres sabían que era un día para celebrar.



Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.