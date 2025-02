El Vaticano cancela más eventos del Año Santo por la hospitalización del Papa Francisco

Una vela con la imagen del papa Francisco frente a la Policlínica Agostino Gemelli, en Roma, donde el pontífice fue hospitalizado. AP Foto/Andrew Medichini

El Vaticano canceló el martes las audiencias papales programadas para el fin de semana y designó a otros prelados para sustituir a Francisco, de 88 años, que sigue hospitalizado debido a una infección respiratoria polimicrobiana. Aunque otras operaciones del Vaticano continuaron con normalidad, las cancelaciones empañaron los próximos actos del gran Año Santo del Vaticano, una celebración del catolicismo que ocurre cada 25 años y que tiene como objetivo animar a los peregrinos a ir a Roma para participar en actividades especiales del Jubileo. Se espera que el Año Santo atraiga a unos 30 millones de personas a Roma, e incluye numerosas audiencias papales especiales y misas durante todo 2025, algunas de las cuales están ahora en duda por la enfermedad del pontífice argentino. Francisco fue internado en el hospital Gemelli de Roma en estado "regular" el viernes, tras el empeoramiento de la bronquitis que padecía desde hacía una semana. El lunes, los médicos determinaron que sufría una infección respiratoria polimicrobiana, lo que significa que una mezcla de virus, bacterias y posiblemente otros organismos se habían alojado en su tracto respiratorio. El Vaticano no ha indicado cuánto tiempo podría permanecer hospitalizado, pero apuntó que el tratamiento de un "cuadro clínico complejo" como ese, que ya ha requerido dos cambios en su régimen de medicamentos, requeriría una estancia "adecuada". "El papa está en riesgo de neumonía debido a esta bronquitis polimicrobiana", dijo el doctor Carmelo D'Asero, experto en enfermedades infecciosas y geriátricas en Roma. "Veremos el efecto de esta nueva terapia en cuatro o cinco días". D'Asero, quien no participa en el cuidado de Francisco, señaló que la ausencia de fiebre no era necesariamente algo positivo, dada la gravedad de su infección. "Una fiebre alta es un signo de respuesta inmune a un patógeno", dijo. "Tener una fiebre baja con una infección bronquial grave... es una señar de una respuesta inmune disminuida y eso nos preocupa, digamos, un poco más. Quizás si tuviera fiebre, habría sido mejor". Francisco volvió a pasar una noche tranquila, desayunó y leyó los periódicos el martes por la mañana, dijo el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni. Se espera que más tarde se haga público un parte médico más detallado. El lunes, Francisco reanudó parte de su actividad y realizó su llamada diaria a una parroquia de la ciudad de Gaza para preguntar por la comunidad católica en el enclave palestino. En una señal de que otros asuntos del Vaticano procedían el martes con normalidad, el número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, continuó su delicada visita a Burkina Faso, y otro alto cardenal del Vaticano, el cardenal Michael Czerny, se preparaba para salir el miércoles a una visita de cinco días al Líbano. Pero otros asuntos tuvieron que ser cancelados. No habrá audiencia general semanal el miércoles, y no se sabe si Francisco omitirá su bendición del domingo al mediodía por segunda semana consecutiva. Este fin de semana del Año Santo estaba dedicado a los diáconos, el ministerio que es un paso necesario para los hombres que se preparan para ser sacerdotes. Francisco había tenido una audiencia no relacionada el sábado y se suponía que ordenaría a los diáconos durante una misa el domingo. El Vaticano anunció el martes que la audiencia fue cancelada y que el arzobispo que organiza el Jubileo oficiaría la misa en lugar del papa. Es un arreglo similar al anunciado el fin de semana pasado, cuando los artistas que visitaron la ciudad tuvieron que conformarse con un oficio religioso presidido por un cardenal. Los próximos eventos jubilares, en los que normalmente participaría el pontífice, están programados para el fin de semana del 8 y el 9 de marzo y están dedicados a los voluntarios. Francisco se sometió a la extirpación de parte de un pulmón debido a una infección cuando era joven y es propenso a padecer episodios de bronquitis en invierno. En el pasado, ha admitido que es un paciente poco obediente, y sus colaboradores cercanos en el Vaticano dijeron que se excedió incluso después de ser diagnosticado con bronquitis. El pontífice se negó a reducir su apretada agenda e ignoró los consejos médicos de mantenerse en lugares cerrados debido al frío invierno romano, e insistió en asistir a una misa jubilar al aire libre para las fuerzas armadas el 9 de febrero, aunque ya tenía dificultades para respirar. La hospitalización de este año ya lo ha apartado de sus labores por más tiempo que una hospitalización por neumonía en 2023. La cobertura de temas religiosos de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de todo el contenido. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

