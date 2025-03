El Vaticano difunde foto del papa Francisco en una capilla del hospital

Foto difundida por el Vaticano en que se ve al papa Francisco celebrando misa en una capilla del Hospital Policlínico Agostino Gemelli de Roma, el 16 de marzo del 2025. Servicio de Prensa del Vaticano via AP

ROMA -- El Vaticano publicó el domingo la primera fotografía del papa en más de un mes, mostrando al pontífice en una vista de tres cuartos desde atrás, con una estola morada típica de los ornamentos litúrgicos de Cuaresma, sentado en una silla de ruedas frente al altar de su capilla personal en el hospital. El Vaticano indicó que el papa estaba participando en la celebración de la misa con otros sacerdotes en el apartamento papal del décimo piso del hospital Gemelli. No hay nadie más visible en la foto y es la primera vez que el Vaticano menciona que el papa ha participado en la celebración de una misa desde su hospitalización el 14 de febrero debido a un grave caso de bronquitis crónica, que se desarrolló en neumonía en ambos pulmones. No había señales evidentes de que estuviera recibiendo oxígeno suplementario mencionado en los boletines médicos. Esta semana, los médicos informaron que el pontífice ya no estaba en estado crítico y potencialmente mortal, pero han continuado enfatizando que su condición seguía siendo compleja debido a su edad, falta de movilidad y la pérdida de parte de un pulmón cuando era joven. En una grabación de audio publicada el 6 de marzo, el papa habló con una voz débil y trabajosa mientras agradecía a los fieles en la Plaza de San Pedro por sus oraciones. Su condición ha mejorado gradualmente durante la última semana, lo que llevó al Vaticano a suspender las actualizaciones matutinas y a emitir boletines médicos con menos frecuencia. Una radiografía esta semana confirmó que la infección estaba disminuyendo. En el boletín más reciente del sábado, los médicos sostuvieron que estaban trabajando para reducir la dependencia del papa en la máscara de ventilación no invasiva por la noche, lo que permitirá que sus pulmones funcionen más. Continuaba recibiendo oxígeno suplementario de alto flujo, administrado por un tubo nasal, durante el día, aunque no se evidenciaba tal aparato en la fotografía. El papa de los niños Previamente el domingo, decenas de niños con globos amarillos y blancos -muchos de países devastados por la guerra- se reunieron frente al hospital Gemelli de Roma para saludar al papa en su quinto domingo hospitalizado. Aunque él no apareció desde la suite en el décimo piso, reconoció su presencia en la tradicional bendición dominical. "Sé que muchos niños están orando por mí; algunos de ellos vinieron hoy aquí a Gemelli como un signo de cercanía", declaró el pontífice en el texto del Angelus preparado para la oración tradicional, pero que no fue entregado en vivo nuevamente. "¡Gracias, queridos niños! El papa los ama y siempre está esperando conocerlos", afirmó Francisco. El reverendo Enzo Fortunato, presidente del comité pontificio para el Día Mundial del Niño, quien organizó el evento, indicó que la reunión de niños con sus padres era una forma de medicina espiritual para el pontífice de 88 años. Lo calificó como "la caricia más hermosa". "Los niños representan una medicina simbólica para el papa Francisco", observó Fortunato. "Hacerle saber que tantos niños están aquí por él alegra el corazón". Un pequeño grupo de los niños, cuyos globos representaban los colores de la bandera del Vaticano, ingresó brevemente al hospital para dejar sus dibujos, mensajes y flores para Francisco. Muchos de los niños provenían de distritos italianos más pobres o de países afectados por la guerra. Algunos habían llegado a Italia desde Afganistán y Siria a través de corredores humanitarios establecidos por la organización benéfica Sant'Egidio en acuerdo con el gobierno italiano; otros eran de Ucrania, Gaza, Sudamérica y África. Una de ellas fue Anastasia, de 12 años, quien se levantó a las 5 de la mañana para hacer el viaje desde Nápoles con la esperanza de entregar el mensaje directamente al papa. "Escribí: 'papa Francisco, recupérate y vuelve a casa pronto'", indicó. "'Te amamos, todos los niños están orando por ti'". Andrea Iacomini, portavoz de UNICEF en Italia, expresó que además de demostrar afecto por el papa, el grupo también quería decir "basta" a los conflictos que están afectando a 500 millones de niños en 59 países. "Este papa no es solo un líder religioso, es un gran líder global. Un hombre de paz. Este papa es el papa de los niños", afirmó Iacomini. No se le ha visto públicamente desde que ingresó al hospital Francisco normalmente entrega el Angelus desde una ventana con vista a la Plaza de San Pedro a los fieles reunidos, que han crecido en número debido al año jubilar que él inauguró en diciembre. En el texto escrito, Francisco dice que estaba pensando en otros que, como él, están en un estado frágil. "Nuestros cuerpos son débiles, pero aun así, nada puede impedirnos amar, orar, entregarnos, estar unos para otros, en fe, brillando como signos de esperanza", señaló el papa. Junto con una escala en San Pedro para buscar indulgencias al caminar por la Puerta Santa de la basílica, los peregrinos ahora también están añadiendo una parada en Gemelli, a 15 minutos en tren del Vaticano. Francisco no ha sido visto públicamente desde que fue admitido en el hospital tras un episodio de bronquitis que le dificultó hablar. Los médicos pronto añadieron un diagnóstico de neumonía doble y una infección polimicrobiana (bacteriana, viral y fúngica). Las primeras tres semanas de su hospitalización estuvieron marcadas por contratiempos, incluyendo crisis respiratorias, falla renal leve y un severo ataque de tos. En la última semana, su condición se ha estabilizado. La corresponsal de video de The Associated Press Francesca Primavilla contribuyó a este reporte.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



