La electricidad empieza a regresar en Chile tras masivo apagón de varias horas

SANTIAGO (AP) -- La electricidad empezó a regresar en Chile, tras un masivo apagón que dejó prácticamente a todo el país en la oscuridad el martes durante varias horas y que llevó al gobierno a declarar el estado de excepción y un toque de queda nocturno. Según un balance del presidente chileno, Gabriel Boric, difundido en una rueda de prensa en el palacio de La Moneda, más de ocho millones de hogares estuvieron sin suministro de energía eléctrica desde las primeras horas de la tarde, debido a una desconexión del sistema de transmisión de una importante línea eléctrica situada en el norte del país. De esos, la mitad ya había recuperado "paulatinamente" el servicio eléctrico, aunque "de una manera inestable" tras más de siete horas sin luz. El apagón general alcanzó a 14 de las 16 regiones de Chile y afectó a "toda la población desde Arica hasta Puerto Montt", lo que se traduce en más del 90% de los 19 millones de habitantes del país, explicó en una rueda de prensa Juan Carlos Olmedo, el presidente del Coordinador Eléctrico Nacional, ente encargado de coordinar el funcionamiento del sistema eléctrico chileno. Olmedo precisó que el fallo se dio debido una "operación no deseada de sus sistemas de control y protección de la línea" en los sistemas electrónicos de la red, responsable de un cuarto de toda la demanda en la región centro y sur del país. "Son sistemas electrónicos sofisticados con computadoras y ese sistema electrónico no operó de la forma en que debió haber operado", expresó. "Esa desconexión de un aporte tan relevante produjo una suerte de reacción en cadena, en que se fueron desconectando las centrales generadoras y la demanda, lo que llevó a un apagón total del sistema eléctrico bastante extendido". El Coordinador Eléctrico Nacional abrió una investigación técnica para averiguar en detalle lo sucedido y adelantó que el suministro eléctrico debería estar completamente restablecido hasta la medianoche. La masiva falla eléctrica ha paralizado servicios como el metro y ha generado caos en varias zonas de norte al sur. La gravedad de la situación llevó a que las autoridades decretaran estado de excepción y toque de queda hasta la mañana del miércoles en todas las regiones afectadas. En la noche, Boric instó a la población a respetar el toque de queda y actuar "con responsabilidad porque la situación aún es inestable". El mandatario calificó además de "indignante" el apagón y aseguró que es el "deber del Estado de Chile" investigar y "hacer valer" presuntas "responsabilidades". "No es tolerable que por responsabilidad de una o varias empresas se afecte la vida cotidiana de millones de chilenos y chilenas", aseveró. A fin de asegurar el toque de queda, más de 3,000 militares se han desplegado a las distintas regiones afectadas para garantizar la seguridad de las personas. Las autoridades indicaron que, pese al prolongado corte de energía, los servicios esenciales, como el sistema de salud, transporte, carcelario, telecomunicaciones, han logrado operar con cierta normalidad gracias a los distintos sistemas de respaldo, por lo que se han registrado tan solo "fallas puntuales" sin gravedades. En la capital Santiago, donde viven unas 8.4 millones de personas, el metro anunció la suspensión de todo su servicio "debido a un corte general de energía en Santiago y otras regiones del país" por tiempo indeterminado y procedió a la evacuación de todos los usuarios de las estaciones como forma de prevención. Poco antes de la medianoche, gran parte de la capital ya contaba con energía, por lo que muchas personas transitaban por las calles y parque de la ciudad pese al toque de queda estipulado, según pudo observar AP. Ya en la turística región de Valparaíso, en la costa central de Chile, los servicios de trenes fueron suspendidos hasta el miércoles, así como la tercera noche de presentaciones del icónico festival de música de Viña del Mar, cuya organización canceló por medidas técnicas y de seguridad. El apagón que duró varias horas también alcanzó a actividades de importantes sectores económicos, entre ellos la minería, uno de los motores de la economía chilena. La minera estatal Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, indicó en un comunicado que "el corte de energía afectó a todas las operaciones" de la empresa, que ha adoptado las "medidas necesarias para resguardar la seguridad de las personas y de las instalaciones". En las redes sociales, usuarios compartieron imágenes y vídeos desde distintas partes de Chile, en la absoluta oscuridad, con semáforos apagados y caos en el tránsito. Otros mostraron los momentos en que los pasajeros son evacuados de los trenes bajo solamente a una fina capa de iluminación proveniente de luces de emergencia en el interior de los vagones. Asimismo, se registran intermitencias en los servicios de telefonía móvil, mientras que actividades deportivas, culturales y clases quedaron suspendidas. "Es muy grave, se paró absolutamente todo, hay caos", relató a The Associated Press el escritor Jorge Calderón, quien se bajó del metro poco antes de que se provocara el apagón. "También preocupa el hogar, porque con este calor y sin refrigeración tampoco te aguantan los alimentos". El Coordinador Eléctrico Nacional apuntó que la falla ocurrió debido a una "desconexión del sistema de transmisión de 500 kV" en la zona denominada Norte Chico, que se extiende desde el sur del Desierto del Atacama hasta Santiago. Subrayó, a su vez, que se activó un plan de recuperación "para reponer los consumos en el menor tiempo posible". El apagón igualmente llevó a la activación de protocolos especiales en el aeropuerto de Santiago, el más grande del país, por lo que vuelos y servicios operaban con normalidad, aunque las aerolíneas indicaron que "algunos vuelos podrían verse afectados". En ese marco, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, recalcó que tiene "antecedentes de que toda la red aeroportuaria está funcionando con normalidad" y reconoció que "hay grados de discontinuidad" en los servicios de telecomunicaciones.

