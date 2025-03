Emiten alerta de tsunami tras fuerte terremoto cerca de Tonga

TOKIO -- Un fuerte terremoto de magnitud 7.1 sacudió cerca de Tonga, lo que provocó una advertencia inicial de tsunami que luego fue levantada para el país isleño del Pacífico. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo ocurrió a unos 100 kilómetros (62 millas) al noreste de la isla principal en las primeras horas de la mañana del lunes, hora local. Horas después, un segundo sismo de magnitud 6.1 se registró en la misma área. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico en Hawai emitió una alerta tras el primer sismo diciendo que podrían ser posibles olas peligrosas, pero luego indicó que ya no había amenaza de tsunami. Las sirenas de tsunami se pudieron escuchar después del sismo de las 1:18 de la mañana, instando a los residentes a moverse tierra adentro, según el sitio de noticias Talanoa o Tonga. No hubo informes iniciales de daños. El informe señaló que los residentes del grupo de islas Ha'apai se habían trasladado tranquilamente a terrenos más altos. Tonga es un país en Polinesia compuesto por 171 islas con una población de poco más de 100,000 personas, la mayoría de las cuales vive en la isla principal de Tongatapu. Está a más de 3,500 kilómetros (2,000 millas) de la costa este de Australia.

