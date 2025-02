Empresas estadounidenses añaden solo 143,000 empleos; tasa de desempleo cae al 4%

Un cartel en que se solicita empleados en un centro de salud en Chicago el 21 de enero del 2025. AP foto/Nam Y. Huh

WASHINGTON -- Los empleadores de Estados Unidos añadieron solo 143,000 empleos el último mes, pero la tasa de desempleo bajó al 4% para iniciar 2025 y el gobierno revisó al alza las nóminas de noviembre y diciembre. El primer informe laboral de la segunda presidencia de Donald Trump sugiere que heredó un mercado laboral sólido pero no espectacular. La creación de empleos en enero disminuyó desde los 307,000 en diciembre y los 263,000 en noviembre. Los economistas esperaban alrededor de 170,000 nuevos empleos en enero. Los salarios por hora promedio aumentaron un 0.5% desde diciembre y un 4.1% desde enero de 2024, un resultado un poco más alto de lo que los analistas esperaban, una noticia que podría ser decepcionante para la Reserva Federal. El Departamento de Trabajo también revisó al alza las nóminas de noviembre y diciembre en un total combinado de 100,000. Las empresas de atención médica añadieron 44,000 empleos, menos que el promedio de 57,000 de 2024. Los minoristas contrataron a 34,000 trabajadores, y el gobierno en todos los niveles añadió 32,000 empleos. Las compañías mineras perdieron 8,000 empleos. El futuro es más incierto. Un juez federal bloqueó temporalmente el jueves el plan de Trump de despedir a trabajadores federales ofreciéndoles incentivos financieros, aunque una congelación de contrataciones federales que Trump impuso el 20 de enero es un "negativo para el crecimiento del empleo", escribió Bradley Saunders, economista de Capital Economics, en un comentario la semana pasada. La congelación ocurrió después de que el Departamento de Trabajo recopiló los números de empleos de enero, por lo que cualquier impacto se revelaría en los datos de empleo próximos. Los economistas también están preocupados por la amenaza de Trump de iniciar una guerra comercial contra otros países. Ya ha impuesto un impuesto del 10% a las importaciones procedentes de China. Canadá y México, los dos mayores socios comerciales de Estados Unidos, podrían recibir aranceles aunque Trump les dio un respiro de 30 días, permitiendo tiempo para negociaciones. Trump dice que los dos vecinos no han hecho lo suficiente para detener el flujo de inmigrantes indocumentados y fentanilo hacia Estados Unidos. Trump también está ansioso por imponer aranceles a la Unión Europea porque dice que Europa trata de manera injusta a los exportadores estadounidenses. Los aranceles, que son pagados por los importadores estadounidenses que generalmente intentan trasladar el costo a los clientes, podrían reavivar la inflación, que ha bajado desde el máximo de cuatro décadas que alcanzó a mediados de 2022 pero aún se mantiene por encima del objetivo del 2% de la Fed. Si los aranceles elevan los precios, la Fed podría cancelar o posponer los dos recortes de tasas de interés que había pronosticado para este año. Y eso sería malo para el crecimiento económico y la creación de empleo. El mercado laboral ya se ha enfriado desde los días de gran actividad de 2021-2023. Las nóminas estadounidenses aumentaron en 2.2 millones el año pasado, menos que los 3 millones en 2023, los 4.5 millones en 2022 y un récord de 7.2 millones en 2021 cuando la economía se recuperó de los confinamientos por COVID-19. El Departamento de Trabajo también informa que los empleadores están publicando menos ofertas de trabajo. Las aperturas de empleo mensuales han caído desde un récord de 12.2 millones en marzo de 2022, a 7.6 millones en diciembre, aún un número decente según los estándares históricos. A medida que el mercado laboral se enfría, los trabajadores estadounidenses están perdiendo confianza en su capacidad para encontrar mejores salarios o condiciones laborales cambiando de trabajo. El número de personas que renuncian ha caído desde un récord de 4.5 millones cerca del apogeo del auge de contratación en abril de 2022, a los 3.2 millones de diciembre, que está por debajo de los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, los despidos siguen estando por debajo de los niveles previos a la pandemia, creando una situación inusual: si estás empleado, probablemente disfrutes de seguridad laboral. Si estás buscando empleo, las cosas se han puesto más difíciles. Se espera también que el Departamento de Trabajo informe el viernes sobre revisiones anuales publicadas que mostrarán que la creación de empleo desde abril de 2023 hasta marzo de 2024 no fue tan fuerte como se informó originalmente. Una versión preliminar de las revisiones, publicada en agosto, mostró que se crearon 818,000 empleos menos durante esos 12 meses, reduciendo la contratación mensual promedio durante ese período de 242,000 a 174,000. Debido a que no son finales, las estimaciones de agosto aún no se han añadido a los números oficiales de nóminas del gobierno. Las revisiones del viernes se volverán oficiales y parte de los datos históricos. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

