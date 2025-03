En el último golpe a Tesla, reguladores ordenan el retiro de casi todos los Cybertrucks

By MATT OTT Thursday, March 20, 2025 8:04PM











Un Tesla Cybertruck en un concesionario en Buena Park, California, el 3 de diciembre del 2023. AP foto/Richard Vogel

Los reguladores de seguridad de Estados Unidos anunciaron el jueves el retiro de prácticamente todas las camionetas Cybertrucks, el octavo retiro de los vehículos fabricados por Tesla desde que comenzaron las entregas a clientes hace poco más de un año. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), ordenó el retiro que abarca más de 46,000 Cybertrucks. La agencia advirtió que un panel exterior que corre a lo largo del lado izquierdo y derecho del parabrisas puede desprenderse mientras se conduce, creando un peligro en la carretera para otros conductores, aumentando el riesgo de un accidente. El informe de la NHTSA indicó que la tira de acero inoxidable, llamada ensamblaje de riel de canto, entre el parabrisas y el techo en ambos lados, está unida al ensamblaje del camión con un adhesivo estructural. La solución utiliza un adhesivo que no se ha encontrado vulnerable a la "fragilidad ambiental" e incluye refuerzos adicionales, según la agencia. Tesla reemplazará el panel sin costo alguno. Se espera que las cartas de notificación a los propietarios sean enviadas el 19 de mayo de 2025. El retiro de 46,096 Cybertrucks cubre todos los modelos de los años 2024 y 2025, fabricados desde el 13 de noviembre de 2023 hasta el 27 de febrero de 2025. La orden de la NHTSA indica que Tesla se dio cuenta del problema a principios de este año. Videos publicados en redes sociales que muestran a personas arrancando los paneles de los Cybertrucks con las manos se han vuelto virales en los últimos días. El Cybertruck, que Tesla comenzó a entregar a los compradores a finales de 2023, ha sido retirado ocho veces en los últimos 15 meses por problemas de seguridad, incluyendo una vez en noviembre debido a que un fallo en un inversor eléctrico puede causar que las ruedas motrices pierdan potencia. En abril pasado, los camiones de aspecto futurista fueron retirados para arreglar pedales de aceleración que pueden quedar atascados en el revestimiento interior. Otros retiros estaban relacionados con limpiaparabrisas y la pantalla de visualización. Es el último revés para el fabricante de automóviles eléctricos de Elon Musk, que ha sido atacado desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo y empoderó a Musk para supervisar un nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental que está haciendo profundos recortes a la nómina de empleados públicos. Aunque no se han reportado lesiones, han sido atacados concesionarios de Tesla, lotes de vehículos, estaciones de carga y automóviles de propiedad privada. Los fiscales en Colorado acusaron a una mujer el mes pasado en relación con ataques a concesionarios de Tesla, incluyendo cócteles Molotov lanzados a vehículos y las palabras "autos nazis" pintadas en un edificio. Y agentes federales en Carolina del Sur arrestaron la semana pasada a un hombre que, según dicen, incendió estaciones de carga de Tesla cerca de Charleston. Un agente de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos escribió en una declaración jurada que las autoridades encontraron escritos críticos del gobierno y de DOGE en su dormitorio y billetera. Incluso antes de que los ataques aumentaran en las últimas semanas, Tesla ha estado luchando, enfrentando una competencia creciente de vehículos eléctricos rivales, particularmente de China. Aunque en gran medida no se vio afectada por el anuncio del retiro del jueves, las acciones de Tesla han caído un 42% en 2025, reflejando un nuevo pesimismo a medida que las ventas se desploman en todo el mundo. Con respecto al retiro del jueves, los propietarios de Cybertruck pueden contactar al servicio al cliente de Tesla al 1-877-798-3752 y a la Línea de Seguridad de Vehículos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras al 888-327-4236, o visitar nhtsa.gov.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.