Un enorme incendio sigue avanzando en California debido al clima seco y cálido

Un bombero quema maleza para tratar de frenar el avance de un incendio cerca de Mill Creek en el condado de Tehama, California, el 7 de agosto de 2024. (AP Foto/Noah Berger) kabc

CHICO, Calif. -- El incendio forestal más grande registrado en California en lo que va de año siguió creciendo el jueves alimentado por la madera en un clima muy caluroso y seco. El llamado Park Fire ha arrasado más de 1,709 kilómetros cuadrados (660 millas cuadradas) desde que estalló el 24 de julio cerca de la ciudad de Chico, en Sacramento Valley, y avanza hacia el norte por el flanco occidental de Sierra Nevada. Las llamas estaban contenidas al 34%, según el departamento de bomberos de California. El explosivo avance inicial del fuego lo convirtió rápidamente en el cuarto mayor incendio forestal registrado nunca en California antes de que el clima favorable redujo su intensidad a finales de la semana pasada. El calor y los niveles de humedad relativa muy bajos lo reavivaron esta semana. Una gran parte de la zona arrasada estaba en fase de limpieza, pero los incendios puntuales seguían siendo un problema, explicaron los funcionarios en una conferencia de prensa el jueves. La principal prioridad de los bomberos era el extremo nororiental del incendio, dijo el jefe adjunto de operaciones, Jed Gaines. "No es momento de celebrar", añadió. "Tenemos varios días más de trabajo duro para mantener lo que logramos". Según las últimas evaluaciones, el fuego destruyó 636 estructuras y causó daños en 49 más. Un vecino de la zona fue arrestado luego de que, según las autoridades, provocó el incendio empujando un auto en llamas a un barranco en un parque natural a las afueras de Chico. A unos 160 kms (100 millas) al sur, un nuevo incendio en el condado de El Dorado mostraba el mismo comportamiento extremo y algunos aviones que participaban en las labores de extinción del de Park fueron desviados a esa zona. El Crozier Fire, que estaba a unos 16 kms (10 millas) al norte de Placerville, había arrasado más de 5.17 kms cuadrados (2 millas cuadradas) de madera y matorral hasta el jueves en la noche y estaba controlado en apenas un 5% de su extensión. Las llamas amenazan 1,625 estructuras, según los bomberos.

