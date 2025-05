Equipos de vacunación en México se movilizan por un brote de sarampión en una comunidad menonita

Las autoridades sanitarias de todo el país lanzan una gran campaña para contener el mayor brote de sarampión registrado en México en décadas. (Este informe está en inglés)

CUAUHTÉMOC, México -- En un destartalado Nissan blanco, la enfermera Sandra Aguirre y su equipo de vacunación pasan por huertos de manzanas y campos de maíz que se extienden hasta el desértico horizonte. Aguirre va de casa en casa con una nevera portátil con vacunas contra el sarampión. En una de las comunidades menonitas más grandes de América Latina, sabe que muchos se negarán a vacunarse o incluso a abrirle la puerta. Pero algunos harán preguntas, y unos pocos podrían llegar a aceptar vacunarse en el acto. "Estamos aquí todos los días", señaló Aguirre, deteniéndose para llamar en una granja vacía en busca de residentes. "Para ganarse la confianza de los menonitas, como son personas muy reservadas, personas muy cerradas, hay que llegar con ellos (y) amablemente mostrarles la cara". La labor de Aguirre forma parte de una campaña de las autoridades sanitarias de todo el país para contener el mayor brote de sarampión registrado en México en décadas, mientras los casos aumentan no solo aquí sino también en Estados Unidos y Canadá. En México, los contagios se han concentrado en la comunidad menonita -que se muestra escéptica ante las vacunas y desconfía de las autoridades- en el estado fronterizo norteño de Chihuahua. Las autoridades afirman que los resultados de su campaña junto con los líderes menonitas han sido dispares: hablan de decenas de miles de nuevas vacunaciones en Chihuahua, pero las infecciones se han disparado y se han extendido más allá de la comunidad a poblaciones indígenas, entre otras. Abraham Fehr y Katarina Wall, ambos menonitas, sostienen a su bebé mientras recibe una vacuna luego de que la familia contrajo sarampión en Chihuahua, el 1 de mayo de 2025. AP Foto/Megan Janetsky Los funcionarios federales han documentado 922 casos y una muerte en Chihuahua. Autoridades, trabajadores de salud y líderes locales dicen que es probable que esas cifras estén por debajo de las reales, y apuntan a la desinformación sobre las vacunas y la desconfianza endémica hacia las autoridades como sus mayores obstáculos. Situado a las afueras de la pequeña ciudad de Cuauhtémoc, el asentamiento menonita se extiende a lo largo de unos 40 kilómetros (25 millas). Con 23,000 residentes, es uno de los principales motores económicos de Cuauhtémoc, pero es un lugar aislado donde las familias se mantienen por sí mismas. Algunos han recurrido a las redes sociales y a webs antivacunas para informarse. Otros utilizan poco la tecnología pero visitan a familiares en Estados Unidos, donde también escuchan información errónea, que luego se difunde boca a boca. Chihuahua es un lugar especialmente preocupante, según las autoridades, ya que como estado fronterizo, el riesgo de que esta enfermedad prevenible siga propagándose a nivel internacional y afecte a los más vulnerables es alto. "Tenemos un gran flujo de personas", comentó Alexis Hernández, un funcionario de salud de Cuauhtémoc. "Eso nos complica muchísimo las cosas". La propagación del sarampión en México México consideró erradicado el sarampión en 1998. Pero su tasa de vacunación contra el virus era de alrededor del 76% en 2023, según la Organización Mundial de la Salud, menor que en años anteriores y muy por debajo del 95% que los expertos afirman que se necesita para evitar brotes. El brote actual de México comenzó en marzo. Las autoridades rastraron su origen hasta un niño menonita de ocho años no vacunado que visitó a familiares en Seminole, Texas, en el epicentro del brote en Estados Unidos. Los casos se propagaron rápidamente entre la comunidad menonita en Chihuahua -con 46,000 miembros- a través de escuelas e iglesias, según líderes religiosos y sanitarios. Desde ahí, explicaron, pasó a los trabajadores de los huertos y las plantas de queso. Gloria Elizabeth Vega, una madre soltera de la comunidad indígena rarámuri, enfermó en marzo. Como está vacunada, no pensó que fuera sarampión hasta que le salieron ronchas. Su supervisor en la fábrica de queso, quien también contrajo la enfermedad, le dijo que tenía que tomarse diez días de baja y le descontó el 40% de su salario por la semana, contó. Es raro que las personas vacunadas contraigan el sarampión, pero las autoridades afirman que pueden representar hasta el 10% de los casos aquí, aunque son más leves. Vega se confinó en la parte trasera de su casa de dos habitaciones, esperando que su hija y su madre, también vacunadas, no se enfermaran. Quiere que la gente piense en los demás cuando se plantee vacunarse. "Uno dice 'tengo como sustentarme', pero no piensan si esa persona con la que conviven tiene apoyos o tiene alguien que la ayude", comentó. La vacunación no es obligatoria en México. Las escuelas pueden solicitar registros de vacunación, pero no pueden negarle a nadie el acceso a la educación, indicó Carlos Mateos, portavoz del departamento de salud federal. En Chihuahua, algunas escuelas comenzaron a contactar a los padres para pedirles copias de las tarjetas de vacunación y fomentar las vacunas, apuntó el vocero del Ministerio de Salud estatal, Rodolfo Cortés. Se desconoce cuántos en la comunidad menonita se han vacunado, aunque el fármaco es seguro y tiene menos riesgos que los de las complicaciones de la enfermedad. Gabriella Villegas, jefa de vacunación en una clínica que trata a menonitas con sarampión, estimó que el 70% de los miembros de la comunidad no están inoculados. Otras autoridades sanitarias apuntaron que la tasa de vacunación ronda el 50%. Además del sarampión, se propaga la desinformación Los menonitas que hablaron con The Associated Press, la mayoría bajo condición de anonimato por temor a represalias, citaron repetidamente la desinformación sobre las vacunas. Un hombre calificó de héroe al secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., quien tiene un largo historial antivacunación y ha señalado que vacunarse es una elección personal. "No acepto la vacuna, así de fácil. Porque ahí entra la libertad de expresión", afirmó el hombre, Jacob Goertzen. "Si no podemos tomar nuestras propias decisiones, entonces no podemos hablar de democracia". Hernández, director de salud de Cuauhtémoc, dijo que las influencias externas influyen en las opiniones de la comunidad sobre las vacunas. "La población menonita tiene mucho acceso a los medios, a familiares que se encuentran en Estados Unido y Canadá, y estos países tienen mitos mucho más marcados y hay muchos más grupos antivacunas de los que tenemos en México", manifestó. Durante la campaña de vacunación de Aguirre, un hombre dijo simplemente que la gente aquí "prefiere curarse a su manera". Una madre describió enfermarse de sarampión como un "privilegio" y habló de llevar a sus hijos no vacunados de 5 y 7 años a una fiesta para que todos se contagiaran y se recuperaran, una táctica arriesgada que los médicos llevan tiempo denunciado. La única muerte a causa de la enfermedad en México fue la de un menonita de 31 años del asentamiento que tenía diabetes y presión arterial alta, condiciones subyacentes que suelen complicar el cuadro clínico. Campañas de vacunación La mayoría de la población indígena y de otras comunidades aceptaron rápidamente vacunarse, según contaron las autoridades a la AP, pero en zonas menonitas los equipos tienen que hacer una labor más intensa: visitas puerta a puerta, llamadas y conversaciones de seguimiento, e involucrar a líderes locales. En el asentamiento de Cuauhtémoc, esos líderes son personas como Jacob Dyck Penner. Como presidente de la colonia, él y otros líderes cerraron la escuela durante dos semanas para frenar los contagios, han hecho un esfuerzo para mostrar a los residentes que están trabajando con las autoridades sanitarias y están fomentando la vacunación. Además, traducen la información de salud al bajo alemán, la lengua materna de la mayoría en la comunidad. Penner y otros ayudan a los equipos de vacunación asegurándose de que las familias saben cómo acceder a los servicios sanitarios. Tuvimos que encontrar esa forma, junto con los médicos, de no presionar a la gente para para que no sientan desconfianza, para que ellos mismos tuvieron el tiempo de tomar la decisión de aceptar (la vacuna", aseveró. Los médicos reportan un alza en visitas clínicas para solicitar la vacuna contra el sarampión y otras enfermedades. Aun así, Penner dijo que siempre habrá un grupo que las rechace. Para esta madre, la vida se vive al día Funcionarios de salud como Hernández afirman que están especialmente preocupados por las poblaciones vulnerables, incluyendo los grupos indígenas, muchos de los cuales tienen menos recursos para enfrentar la situación. Vega, la madre soltera que contrajo sarampión, dijo que su trabajo en la fábrica de queso fue una vez una bendición porque le ofreció cobertura sanitaria y un salario estable. Pero la licencia forzada y la reducción del sueldo la dejaron en una situación complicada. Ahora vive al día y se pregunta cómo pagará las facturas: los útiles escolares de su hija, los almuerzos, los zapatillas de deporte. "Tengo una hija que tengo que mantener", dijo. ___ El videoperiodista de The Associated Press Martín Silva Rey contribuyó a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

