España investigará video de Katy Perry grabado en espacio protegido presuntamente sin autorización

En esta imagen de archivo, Katy Perry llega a la 35ta Annual Colleagues Spring Luncheon and Oscar de la Renta Fashion Show. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) kabc

MADRID -- En su último videoclip, Katy Perry se hace pasar por una de las miles de turistas que cada verano se divierten en las islas Baleares, en España. Pero algunas de las imágenes, grabadas en un enclave natural protegido, podrían acarrearle problemas. El gobierno de la región mediterránea investiga el video de su última canción, "Lifetimes", por los clips en los que la cantante y compositora estadounidense, de 39 años, aparece saltando y corriendo por unas dunas ubicadas en el Parque Natural de Ses Salines, una zona natural protegida en las islas de Ibiza y Formentera, aparentemente sin permiso. Las imágenes de la polémica corresponden a las tomas realizadas en el islote privado de S'Espalmador, en uno "de los enclaves de mayor valor ecológico" de las islas y en una zona acordonada con palos y cuerdas para impedir el acceso, según la prensa local. El gobierno regional abrió "actuaciones previas de investigación" debido a que la productora no solicitó los permisos correspondientes para la filmación, explicó en un comunicado el martes. La grabación no habría incurrido en un delito medioambiental porque este tipo de acciones son "autorizables" si se piden los permisos pertinentes, añadió el Departamento de Medio Natural. Su disquera, Universal Music, dijo que la productora local del video les aseguró que tenía todos los permisos necesarios para la filmación. Más tarde supieron que una de las autorizaciones seguía tramitándose, pero un día antes de la grabación, que se realizó el 27 de julio, "recibimos autorización verbal para seguir adelante", explicó un vocero en un comunicado enviado por correo electrónico a The Associated Press. "Cumplimos todas las normas relacionadas con el rodaje en esta zona y tenemos un enorme respeto por esta ubicación y por las autoridades encargadas de su protección", agregó la nota. El video, dirigido por el fotógrafo y director colombiano-estadounidense Matías Vasquez, Stillz, muestra a la californiana navegando, bañándose o yendo a clubes nocturnos en las islas, uno de los enclaves turísticos más populares y concurridos del mediterráneo español, especialmente en verano. El nuevo disco de Perry, "143", se publicará el 20 de septiembre.



