Estados Unidos enviará más tropas a Oriente Medio ante escalada de conflicto Israel-Hezbollah

By TARA COPP y LOLITA C. BALDOR Monday, September 23, 2024 6:54PM











Cohetes israelíes interceptan misiles lanzados desde el Líbano en el norte de Israel el 23 de septiembre del 2024. (Foto AP/Baz Ratner) kabc

WASHINGTON -- Estados Unidos está enviando tropas adicionales a Oriente Medio ante un fuerte aumento de la violencia entre Israel y las fuerzas del grupo político-paramilitar Hezbollah en el Líbano que ha elevado el riesgo de una guerra regional mayor, informó el Pentágono el lunes. El secretario de prensa del Pentágono, el mayor general Pat Ryder, no proporcionó detalles sobre cuántas fuerzas adicionales o qué tareas se les asignará. Estados Unidos tiene actualmente unos 40,000 soldados en la región. "A la luz de la mayor tensión en Oriente Medio y por cautela extrema, estamos despachando un pequeño número de militares a fin de aumentar nuestras fuerzas que ya están en la región. Pero debido a razones operativas, no voy a comentar ni dar detalles". Los nuevos despliegues se producen tras preocupantes ataques de las fuerzas israelíes contra objetivos dentro del Líbano que han matado a cientos de personas, y en momentos en que Israel se prepara para llevar a cabo más operaciones. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió el lunes en un video dirigido a los civiles libaneses a que evacúen sus viviendas precio a inminentes ataques aéreos. Habló mientras la aviación israelí seguía bombardeando presuntas instalaciones de Hezbollah en el sur y este del Líbano. Entretanto, el Departamento de Estado le está pidiendo a los ciudadanos estadounidenses que abandonen el Líbano ante el riesgo de una conflagración regional más amplia. "Debido a la naturaleza impredecible del conflicto en curso entre Hezbollah e Israel y las recientes explosiones en todo el Líbano, incluido Beirut, la Embajada de Estados Unidos insta a los ciudadanos estadounidenses a abandonar el Líbano mientras sigan disponibles opciones comerciales", advirtió el sábado el Departamento de Estado. Ryder no especificó si las fuerzas adicionales eran para facilitar la evacuación de esos ciudadanos. al tiempo que Israel se prepara para llevar a cabo nuevas operaciones y el Departamento de Estado advierte a los estadounidenses que abandonen el Líbano conforme aumenta el riesgo de una guerra regional. El secretario de Defensa Lloyd Austin sostuvo conversaciones seguidas con el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant, mientras pedía un cese al fuego y una reducción de las tensiones en la región, indicó Ryder. "Ante las tensiones, ante la escalada, como he resaltado, existe el potencial de una conflagración regional más amplia. No creo que hemos llegado a ese punto, pero es una situación peligrosa", expresó Ryder.

